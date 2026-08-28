Gáspár Sándor nem akárhol kap életműdíjat!

A CineFest Életműdíját a Kossuth-, Jászai Mari- és Páger Antal-díjas Gáspár Sándor színész kapja. Gáspár Sándor több mint hetven filmben játszott, jelenléte a vásznon nem teátrális gesztusokra, hanem szigorú belső intenzitásra épül. Karakterformáló ereje már korán megmutatkozott Az erődben (1979), majd Grunwalsky Ferenc Egy teljes nap (1988) és Kicsi, de nagyon erős (1989) című filmjeiben. A rendszerváltás és az azt követő káosz fekete komédiáinak kulcsfigurája tavalyi életműdíjasunk, Tímár Péter rendezésében, a Csapd le csacsi!-ban (1991). Szomjas György rendezése, a Roncsfilm (1992) miatta is hivatkozási alap. A széles közönségsikert A miniszter félrelép (1997) és persze Rudolf Péter Üvegtigris-trilógiája (2001, 2006, 2010) hozta el számára, ahol Róka, a pitiáner csencselő figuráját emelte zseniális típusfigurává.

Gáspár Sándor nem akármilyen társaságban veheti át díját (Fotó: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál)

Innen indult Gáspár Sándor karrierje

Színművészetének alapjait a kaposvári színház, majd a budapesti Katona József Színház aranykora adta, ahol a szakmai fegyelmet mesteri szintre fejlesztette – gondoljunk csak a legendás bravúrra, a több mint ötszázszor játszott Raymond Queneau-darabra, a Stílusgyakorlatokra. Gáspár Sándor nem látványos gesztusokkal hódít, hanem azzal a képességével, hogy a kisember esendőségét vagy humorát pátosz nélkül, hitelesen tudja bemutatni. Arcán a „magyar valóság” tükröződik. Tisztán, élesen és megalkuvást nem tűrő szakmai pontossággal.

Az egyik Európai Mozi Nagykövete díjat az Oscar- és Golden Globe-díjas Danis Tanović, a kortárs európai filmművészet egyik legmeghatározóbb rendezője kapja.

Az 1969-ben, a bosznia-hercegovinai Zenicában született alkotó neve elválaszthatatlanul összefonódott a délszláv háború traumáinak, valamint a konfliktus utáni társadalmi valóságnak a feldolgozásával.

Tanović művészete nem csupán regionális jelentőségű: univerzális humanizmusa, valamint az emberi lélek krízishelyzetekben való ábrázolása révén alkotásai a világ minden táján visszhangra találtak. Világát a mély realizmus, a felesleges sallangoktól mentes történetmesélés és a finom, gyakran fekete humor jellemzi.