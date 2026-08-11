Hajón ünnepelt Gelencsér Tímea: ilyen volt a fergeteges lánybúcsúja

Gelencsér Tímea hamarosan férjhez megy, így a múlt hétvégén elérkezett a nagy nap előtti egyik legfontosabb állomás: a lánybúcsú. A műsorvezető barátnői igazán kitettek magukért, a különleges bulit pedig a Balatonon, egészen pontosan Balatonfüreden tartották, méghozzá egy hajón. Az időjárás is kegyes volt hozzájuk, így minden adott volt egy emlékezetes nyári ünnepléshez.
Gelencsér Tímea esküvője előtt lánybúcsút tartott
A lányok ráadásul összeöltöztek az alkalomra. Míg Timi fehér fürdőruhát viselt, amelyen a „Bride”, vagyis menyasszony felirat szerepelt, addig a barátnői fekete fürdőruhát kaptak, rajtuk a „Team Bride” felirattal. A menyasszony természetesen fátylat is húzott, így egy pillanatig sem lehetett kérdés, ki az ünnepelt.
A fotók alapján a társaság alaposan kihasználta a hajókázás minden percét: mosolyból, nevetésből és koccintásokból sem volt hiány. Timihez közel álló barátnői között ott volt többek között Hevesi Kriszta, Nagy Réka és Epres Panni is, így a menyasszonyt valóban azok vették körül, akikkel a legfontosabb pillanatait is szívesen megosztja.
A műsorvezető utólag az Instagram-oldalán is elárulta, mennyire elégedett volt a szervezéssel.
Annyira tökéletes volt a lánybúcsúm! Semmi másra nem vágytam, csak egy szuper napra a barátaimmal… de ez annál sokkal több volt! Ennyi szeretetet kapni és ennyit nevetni… Szerintem én minden évben tartok majd lánybúcsú évfordulót! Köszönök mindent lányok!
– írta Gelencsér Tímea Instagram-oldalán.
Gelencsér Timi esküvőjére már nem kell sokat várni
A hajókázással azonban még nem ért véget a mulatság. A társaság az Anna Grand Hotelben folytatta az ünneplést, ahol még az ételek is a műsorvezetőhöz kapcsolódtak. A menüben helyet kapott az Exatlon Bajnok Toast is, ami különösen találó választás volt, hiszen Gelencsér Timi korábban versenyzőként szerepelt az Exatlonban, idén pedig már műsorvezetőként tért vissza a produkcióba. Emellett Aktív toast is volt, ami azért passzolt hozzá, mert nemrég lett a TV2 Aktív egyik műsorvezetője.
A lányok Fügéről, Gelencsér Timi imádott kutyusáról sem feledkeztek meg: az ő neve is felkerült a menüre, mint Füge kedvenc étele, vagyis az Eggs Benedict. Ezúttal azonban természetesen nem a négylábú kapott belőle, hanem a társaság falatozhatott az Eggs Benedictből.