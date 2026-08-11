Hajón ünnepelt Gelencsér Tímea: ilyen volt a fergeteges lánybúcsúja

Gelencsér Tímea hamarosan férjhez megy, így a múlt hétvégén elérkezett a nagy nap előtti egyik legfontosabb állomás: a lánybúcsú. A műsorvezető barátnői igazán kitettek magukért, a különleges bulit pedig a Balatonon, egészen pontosan Balatonfüreden tartották, méghozzá egy hajón. Az időjárás is kegyes volt hozzájuk, így minden adott volt egy emlékezetes nyári ünnepléshez.

Gelencsér Tímea hamarosan férjhez megy (Fotó: MW Bulvár/MW Bulvár)

Gelencsér Tímea esküvője előtt lánybúcsút tartott

A lányok ráadásul összeöltöztek az alkalomra. Míg Timi fehér fürdőruhát viselt, amelyen a „Bride”, vagyis menyasszony felirat szerepelt, addig a barátnői fekete fürdőruhát kaptak, rajtuk a „Team Bride” felirattal. A menyasszony természetesen fátylat is húzott, így egy pillanatig sem lehetett kérdés, ki az ünnepelt.

A fotók alapján a társaság alaposan kihasználta a hajókázás minden percét: mosolyból, nevetésből és koccintásokból sem volt hiány. Timihez közel álló barátnői között ott volt többek között Hevesi Kriszta, Nagy Réka és Epres Panni is, így a menyasszonyt valóban azok vették körül, akikkel a legfontosabb pillanatait is szívesen megosztja.

A műsorvezető utólag az Instagram-oldalán is elárulta, mennyire elégedett volt a szervezéssel.

Annyira tökéletes volt a lánybúcsúm! Semmi másra nem vágytam, csak egy szuper napra a barátaimmal… de ez annál sokkal több volt! Ennyi szeretetet kapni és ennyit nevetni… Szerintem én minden évben tartok majd lánybúcsú évfordulót! Köszönök mindent lányok!

– írta Gelencsér Tímea Instagram-oldalán.