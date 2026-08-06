Gelencsér Tímea elárulta, mi a legnagyobb kihívás a megújult Aktív vezetésében

Új fejezet kezdődött Gelencsér Tímea televíziós pályafutásában: Czippán Anett és Iszak Eszter mellett ő is a TV2 megújult Aktív című magazinműsorának műsorvezetője lett. A műsor hétfőtől szombatig, minden nap a TV2 Híradó után várja a nézőket a TV2 képernyőjén.
Gelencsér Tímea Aktív műsorvezetéséről: „Imádom az élő műsorok adrenalinját”
Gelencsér Tímea elárulta, már a felkérés pillanatában úgy érezte, hogy ez a feladat igazán közel áll hozzá.
Amikor először hívtak castingra, rögtön azt éreztem, hogy ezt nagyon szívesen csinálnám. Imádom az élő műsorok adrenalinját, de ez egy egészen másfajta kihívás, mint amiket eddig csináltam. Ráadásul olyan témákról beszélhetünk, amelyek sokakat érdekelnek, legyen szó aktualitásokról, bulvárról vagy a mindennapi életet érintő kérdésekről. Jó érzés, hogy ezeket a történeteket én is eljuttathatom a nézőkhöz
– kezdte az Origónak.
A szépségkirálynőből lett műsorvezető azt sem titkolta, hogy az első adások előtt természetesen izgul, ugyanakkor ezt a szakma velejárójának tartja.
„Van bennem egy egészséges drukk, szerintem ennek így is kell lennie. Nagyon alaposan szeretek felkészülni, ezért nekem újdonság, hogy a napi műsor szövegét csak röviddel adás előtt kapom meg. Ez lesz számomra a legnagyobb kihívás, de bízom benne, hogy hamar belejövök. A felkészülés és az első adás alatt is kiderült, hogy nagyon jó csapat vesz körül, úgyhogy alig várom a folytatást.”
Gelencsér Timi esküvőre készül
Gelencsér Timi szerint az Aktív azért is különleges számára, mert hosszú távon kiszámítható, rendszeres munkát jelent.
„Eddig leginkább olyan produkciókban dolgoztam, amelyek egy-egy időszakra szóltak, az egyéb felkéréseim is javarészt projekt-szerűek, egy napi műsor viszont állandóságot jelent. Ez új helyzet számomra, hiszen most először kell egy fix rendszerhez alkalmazkodnom, de éppen ezért is örülök neki.”
A műsorvezető azt is elárulta, hogy hosszú és izgalmas casting előzte meg a kiválasztását.
Több fordulón kellett bizonyítanunk, közben beszédtechnikára jártunk és rengeteget próbáltunk. Végig nagyon izgatott voltam, óriási megtiszteltetés, hogy végül bizalmat szavaztak nekem. Ráadásul, a kutyusom, Füge is szerepelni fog majd egy idő után a műsorban, amit szintén nagyon várok.
A következő hetek azonban biztosan nem lesznek unalmasak számára. Az Aktív mellett a Miss Balaton körüli teendők is sok elfoglaltságot jelentenek, emellett az Újratervezés új részeit is forgatja, ráadásul zajlik a házfelújítása és az esküvőjére is készül. Számára az augusztus igazi rohanás lesz, de bízik benne, hogy szeptembertől már kialakul a megszokott napi rutin, és az új feladatában is egyre otthonosabban mozog majd.