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Gelencsér Tímea

Három ruha, kétféle töltött káposzta és hatemeletes torta: Gelencsér Timi álomesküvőjén semmire nem sajnálták a pénzt

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A TV2 gyönyörű műsorvezetője tegnap, augusztus 20-án mondta ki a boldogító igent Simon Mátyás üzletembernek, az esküvőjük mesebeli volt. Gelencsér Timi testvére és barátai jó néhány részletet megosztottak a nagy napról, és bizony luxusban nem volt hiány.
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Gelencsér Tímeaesküvőlagziluxus

Gelencsér Timi és Simon Mátyás augusztus 20-án keltek egybe, egy hatalmas, fényűző álomesküvő keretein belül. A fotók alapján a nagy nap minden ízében tökéletes volt, és az ifjú pár első táncától a hatemeletes tortáig a vendégek mintha egy tündérmese idilli, cukormázas befejezésébe csöppentek volna. Most megmutatjuk, mi mindent lehet tudni a nagy napról.

Gelencsér Timi úgy festett, akár egy mesebeli hercegnő.
Gelencsér Timi és Simon Mátyás esküvője olyan volt, akár egy tündérmese (Fotó: Instagram)

Gelencsér Timi férje üzletemberként sosem sajnálja a pénzt arra, hogy kedvesét boldoggá tegye, ami láthatóan most sem volt másként. A sztárpár esküvőjére a Le Til Kúria nevű impozáns birtokon került sor Biriben, ahol korábban már több celeb állt oltár elé, mint például Dobos Evelin, Dobó Ági vagy Iszak Eszti, sőt utóbbi most Gelencsér Timi esküvőjén is ott bulizott vendégként Hevesi Krisztával és Epres Pannival együtt.

Sztárdömping volt Gelencsér Timiék nagy napján.
Számos celeb is a vendégek között volt a nagy napon, mint például Iszak Eszter, Epres Panni vagy éppen Hevesi Tamás felesége, Hevesi Kriszta (Fotó: Instagram)

Gelencsér Timi esküvői ruhája olyan volt, akár egy hercegnőé

A menyasszony mesésen festett a Dobó Kata divattervező által megálmodott, asszimetrikus csillogó ruhájában. A virágokkal, gyöngyökkel és kövekkel telerakott darab egyik oldalon hosszú ujjal volt ellátva, míg a másik teljesen szabadon hagyta a vállat. Az egyszerű A vonal gondoskodott arról, hogy a nem mindennapi darab mégis kellőképpen elegáns maradjon. Timi azonban nem állt meg ilyen ruhakölteménynél, az első táncukhoz egy rövid, nyakba akasztós, fodros fehér ruhácskát öltött, ami megfelelő szabadságot adott neki ahhoz, hogy bemutassák a Dancing with the Stars versenyzőit megszégyenítő koreográfiájukat. És bár azon senki sem lepődik meg, hogy a műsor győztese ennyire profi, de bizony újdonsült férje sem szégyenkezhet.

Gelencsér Timinek menyecskeruhája is volt.
Gelencsér Timi nővére, Gelencsér Hajni rengeteg fotót és videót osztott meg a nagy napról (Fotó: Instagram)

Menyecskeruha és hatemeletes torta

Bár voltak rendhagyó pillantok a nagy napon, Gelencsér Tímea férjével úgy döntött, néhány hagyományt mégiscsak megtart. Így egy ponton egy újabb meseszép Dobó Kata ruhát öltött magára menyecskeruhaként, ami természetesen tűzpirosban pompázott és amellett, hogy igazán ízléses volt, a műsorvezető tökéletes alakját is megmutatta. A friss házasok a tortát is ezután vágták fel, ami egy egyszerű és elegáns díszítéssel ellátott, hatalmas hófehér, hatemeletes desszertköltemény volt.

Modern fogások, és hagyományos, magyaros ételek közül lehetett választani.
Gelencsér Timi lagzija egyszerre volt hagyománykövető és modern, ezt a menü esetében is ötvözték (Fotó: Instagram)

Gelencsér Timi esküvői menüjétől elakad a szavunk

Ahogy a menyegző többi része, úgy a menü szintén a hagyományok és a luxus kettősségét tükrözte. Ugyanis, míg olyanok is szerepeltek az étvágycsinálók között, mint füstölt kacsamell fügeraguval, brióssal és mikrozöldekkel, addig a háziasabb ízek kedvelői természetesen választhattak húslevest is előételként csigatésztával és zöldségekkel, ahogy azt kell. A főételek szintén kissé a hagyományostól eltérőek voltak, ugyanis itt mangalicapofát szolgáltak fel, vadas esszenciával és pirított knédlivel, vagy kacsamellet kínáltak répatextúrákkal és kakukkfüves jus-vel. Éjfélkor azonban nem maradhatott el a töltött káposzta, amiből ráadásul kétfélét készítettek: szabolcsit kovászos cipóval és tejföllel, illetve hajdúságit. És bizony még ezt is tudták tovább fokozni, ugyanis a káposzták mellé még lángos is készült, na persze nem a szokásos balatoni sajtos-tejfölös, hanem szarvasgombás tejföllel és parmezánnal lehetett kérni. Ezeket látva kétség sem fér hozzá, hogy ez bizony egy igazi álomesküvő volt, amit még sokáig emlegetni fognak a résztvevők.

@borsonline

Gelencsér Timi nagyon várja az esküvőjét! Gelencsér Timin hamarosan kimondja a boldogító igent. A csinos műsorvezető már nagyon várja a nagy napot. Kamráink előtt elárulta, hogyan készül. #bors #gelencsértimi #esküvő #készülődés #műsorvezető

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