Három ruha, kétféle töltött káposzta és hatemeletes torta: Gelencsér Timi álomesküvőjén semmire nem sajnálták a pénzt

Gelencsér Timi és Simon Mátyás augusztus 20-án keltek egybe, egy hatalmas, fényűző álomesküvő keretein belül. A fotók alapján a nagy nap minden ízében tökéletes volt, és az ifjú pár első táncától a hatemeletes tortáig a vendégek mintha egy tündérmese idilli, cukormázas befejezésébe csöppentek volna. Most megmutatjuk, mi mindent lehet tudni a nagy napról.

Gelencsér Timi és Simon Mátyás esküvője olyan volt, akár egy tündérmese (Fotó: Instagram)

Gelencsér Timi férje üzletemberként sosem sajnálja a pénzt arra, hogy kedvesét boldoggá tegye, ami láthatóan most sem volt másként. A sztárpár esküvőjére a Le Til Kúria nevű impozáns birtokon került sor Biriben, ahol korábban már több celeb állt oltár elé, mint például Dobos Evelin, Dobó Ági vagy Iszak Eszti, sőt utóbbi most Gelencsér Timi esküvőjén is ott bulizott vendégként Hevesi Krisztával és Epres Pannival együtt.

Számos celeb is a vendégek között volt a nagy napon, mint például Iszak Eszter, Epres Panni vagy éppen Hevesi Tamás felesége, Hevesi Kriszta (Fotó: Instagram)

Gelencsér Timi esküvői ruhája olyan volt, akár egy hercegnőé

A menyasszony mesésen festett a Dobó Kata divattervező által megálmodott, asszimetrikus csillogó ruhájában. A virágokkal, gyöngyökkel és kövekkel telerakott darab egyik oldalon hosszú ujjal volt ellátva, míg a másik teljesen szabadon hagyta a vállat. Az egyszerű A vonal gondoskodott arról, hogy a nem mindennapi darab mégis kellőképpen elegáns maradjon. Timi azonban nem állt meg ilyen ruhakölteménynél, az első táncukhoz egy rövid, nyakba akasztós, fodros fehér ruhácskát öltött, ami megfelelő szabadságot adott neki ahhoz, hogy bemutassák a Dancing with the Stars versenyzőit megszégyenítő koreográfiájukat. És bár azon senki sem lepődik meg, hogy a műsor győztese ennyire profi, de bizony újdonsült férje sem szégyenkezhet.

Gelencsér Timi nővére, Gelencsér Hajni rengeteg fotót és videót osztott meg a nagy napról (Fotó: Instagram)

Menyecskeruha és hatemeletes torta

Bár voltak rendhagyó pillantok a nagy napon, Gelencsér Tímea férjével úgy döntött, néhány hagyományt mégiscsak megtart. Így egy ponton egy újabb meseszép Dobó Kata ruhát öltött magára menyecskeruhaként, ami természetesen tűzpirosban pompázott és amellett, hogy igazán ízléses volt, a műsorvezető tökéletes alakját is megmutatta. A friss házasok a tortát is ezután vágták fel, ami egy egyszerű és elegáns díszítéssel ellátott, hatalmas hófehér, hatemeletes desszertköltemény volt.