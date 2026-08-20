Gelencsér Timi férjhez ment: az Exatlon műsorvezetője augusztus 20-án mondta ki az igent – Fotó!

Gelencsér Timi családja és barátai – akik között jó néhány ismert ember is akadt – körében mondta ki a boldogító igent. Az emlékezetes naphoz pedig augusztus 20-át választotta, immár férjével. És bár a dátum kissé szokatlan, így bizonyára nem kellett azon aggódnia az ifjú párnak, hogy vajon ráérnek-e a rokonaik. Mutatjuk az első fotókat a nem mindennapi eseményről!

Gelencsér Timi férjes asszony lett: augusztus 20-án hozzáment szerelméhez, Simon Mátyáshoz (Fotó: MW Bulvár)

Gelencsér Timit a Miss World Hungary 2016-os győzteseként ismerhette meg az ország, ám később olyan műsorokban láthattuk, mint a Ninja Warrior vagy az Exatlon, sőt utóbbiban a második legjobb női versenyző lett 2018-ban. Majd 2020-ban a Dancing with the Stars győzteseként láthattuk Hegyes Berci oldalán, 2022-ben pedig az Ázsia Expresszben szurkolhattunk érte. Azóta pedig műsorvezetőként tevékenykedik, idén tavasszal az Exatlon Hungary háziasszonyaként is láthattuk Palik László mellett, most augusztusban pedig a megújult aktív műsorvezetői között is feltűnt. De nem csak a karrierje, a magánélete is szépen alakult az elmúlt években, hiszen sikerült megtalálnia azt a férfit, akinek oldalán végre révbe ért.

Simon Mátyás és Gelencsér Timi kapcsolata 3 évvel ezelőtt kezdődött, és két év után került sor az eljegyzésre (Fotó: Szabolcs László)

Megtartották Gelencsér Timi esküvőjét

Gelencsér Timi és Simon Mátyás 2023-ban tudatták a világgal, hogy egymásba szerettek, azóta pedig az életük akár egy tündérmese. Alig két év után, 2025 februárjában a lánykérésre is sor került, a mesés Aruba szigetén. A sztárpár azóta lakásfelújításba fogott, emellett az esküvőt is szervezték, így cseppet sem volt egyszerű dolguk, de a jelek szerint minden tökéletesen alakult. És bár feltehetően az ifjú pár nem ma tartotta a polgári ceremóniát, ugyanis Magyarországon ünnepnapokon ez tilos, de a templomi esküvőt és a lagzit így is megülték, ahol a násznép nagyon jól mulatott, köztük több ismert emberrel, akik közel állnak a párhoz, mint például Hajdú Péter vagy Hevesi Tamás és Hevesi Kriszta. Timi hercegnőként festett esküvői ruhájában, és látszott, hogy Mátyással mindketten szinte ragyognak a boldogságtól.