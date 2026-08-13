Gesztesi Panka élő adásban idézte fel, hogy bedrogozták egy szórakozóhelyen

A Sziget Fesztiválra készülődve Gesztesi Panka élő adásban osztotta meg követőivel egy megrázó élményét. Felidézte, hogy körülbelül 15 éves volt, amikor olyan ismerősökkel ment el bulizni, akikkel nem töltött túl sok időt, és az italába feltehetően drogot kevert valaki.

Valamit belekeverhettek Gesztesi Panka italába egy szórakozóhelyen Fotó: MW Bulvár

Valamit belekeverhettek Gesztesi Panka italába egy szórakozóhelyen

Panka elmondása szerint a pincehelyiségben tartott rendezvényen rengeteg külföldi volt rajtuk kívül. Ő egy lányokból és fiúkból álló társasággal szórakozott, és az este folyamán röviditalokat is fogyasztottak - utólag úgy gondolja, a poharába tettek valamit. Bár egyébként is gyakran fáj a hasa, ez az intenzív fájdalom akkor sokkal szokatlanabb volt, ráadásul általánosságban is furcsán kezdte érezni magát.

Nem figyeltem oda, ráadásul rövideztünk. És nem tudom, hogyan történt, gondolom, beleraktak valamit, pont nem láttam. És akkor éreztem, hogy nagyon így... Én nagyon hasfájós vagyok, szóval ez nem volt fura, de nagyon fájt a hasam. És utána elkezdtem nagyon furcsán érezni magam

- emlékezett vissza.

Szerencsére, ő maga is felismerte, hogy valami nincs rendben, így szólt ismerőseinek, akik taxit hívtak neki.

Panka kellemetlen élménye sajnos nem egyedüli: Sebestyén Balázs szombati, DJ Oti-koncertje után többen is megszólaltak, miszerint valamit - feltehetően drogot - keverhettek az italukba. Az ügyben már a rendőrség is nyomoz.