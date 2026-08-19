Gesztesi Panka megadta a módját, elképesztően drága táskával villantott

Liptai Claudia és Gesztesi Károly lánya mondhatni kiskora óta a nyilvánosság előtt éli az életét, de sokáig édesanyja igyekezett a lehető leghétköznapibb életet biztosítani neki, az ismertség ellenére. Gesztesi Panka mára azonban felnőtt nő lett, aki egyetemre jár, modellkedik, sőt tavasszal még A Nagy Duett 2026-os évadában is szerepelt. A fiatal lány azt sem titkolja, hogy imádja a divatot, és a kifutók világát, így nagyon megválogatja, hogy mit vesz fel egy-egy eseményre. Most épp egy gyönyörű barna Chanel táskával csípték el, aminek bizony nem csak a minősége, az ára is igen magas. Mutatjuk!

A Nagy Duett Gesztesi Panka számára egy olyan lehetőség volt, ahol végre megmutathatta egy új oldalát (Fotó: MW Bulvár)

Gesztesi Panka és Kovács Áron A Nagy Duett 8. évadában szerepeltek idén, ahol egészen a döntőig meneteltek, így sokak szívébe belopták magukat, különösen, hogy a fiatal lányt valójában csak most ismerhette meg igazán a közönség. És bár Liptai Claudia végig mellette volt, mint a műsor házigazdája, végre Panka is megmutathatta egy a szüleitől független oldalát. Ezzel együtt pedig rengeteg új követője lett, akiknek előszeretettel posztol a mindennapjairól. Épp egy ilyen fotón szúrták ki, hogy egy elegáns, barna velúrbőr Chanel táskát hord, ami bizony nem egy olcsó darab. A mesterséges intelligencia segítségével azt is kiderítettük, milyen árban van.

Pataki Ádám és Liptai Claudia családja igazán irigylésre méltó, a szülők mindent megadnak a gyerekeiknek (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Gesztesi Panka táskája több, mint 2 millió forint

A fiatal lány kézitáskája a márka egy igen népszerű darabja a mesterséges intelligencia szerint, ami eredeti bolti árán nagyjából 6700 dollárt, átszámolva körülbelül 2,4 millió forintot kóstál. A táska pontos típusa szerint egy Chanel Mini 25 Hobo Bag sötétbarna hasított bőr verzióban, antikolt arany kiegészítőkkel. Ez a modell ráadásul az internetes trendek alapján kifejezetten népszerű, és az eredeti oldalról szinte azonnal elkapkodják, így ha valaki valamelyik luxus viszonteladónál szeretné beszerezni, az akár 5985 fontot vagy 6875 eurót is fizethet érte, ami forintban számolva 2,6-2,7 milliót is jelenthet. Így hát valószínűleg a rajongók közül nem sokan engedhetik majd meg maguknak, hogy lekoppintsák Panka szettjét.