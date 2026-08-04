Rákkal küzd a Glee - Sztárok leszünk! színésznője

Aggasztó hírt osztott meg a közösségi médiában Brittany Parks. A színésznő, aki 2009 és 2015 között szerepelt a Glee - Sztárok leszünk! című sorozatban, ekkor azt közölte, hogy mellrákban szenved, a diagnózis óta pedig folyamatosan orvosi vizsgálatok alatt áll.

Mellrákkal küzd a Glee - Sztárok leszünk! színésznője / Fotó: GoFundMe

Mellrákkal küzd a Glee - Sztárok leszünk! színésznője

Soha nem hinnéd, hogy te leszel az, aki itt ül, és próbálja kitalálni, hogyan tudná közölni az ismerőseivel és a szeretteivel azt, hogy rákos... De most mégis itt vagyunk: 2. stádiumú tripla negatív mellrákot diagnosztizáltak nálam. A diagnózisom óta folyamatos vizsgálatokból, időpontokból és lelki hullámvasutakból áll az életem. Az orvosaimmal való szoros együttműködésnek köszönhetően azonban magabiztosnak és nyugodtnak érzem magam a jelenlegi kezelési tervvel kapcsolatban

- árulta el a 37 éves színésznő, aki úgy folytatta: bár tisztában van vele, hogy nehéz időszak előtt áll, kész felvenni a harcot a betegséggel, és bízik a teljes gyógyulásban, mialatt háláját fejezte ki a családjának és a barátainak a támogatásukért.

A bejelentés óta Brittany Parks egykori kollégái a Glee-ből összefogtak, hogy támogassák őt ebben a mostani nehéz helyzetben.

Királynőm. Te vagy a legerősebb nő, akit csak ismerek. Erősebb, mint ez a diagnózis. Olyan mélyen szeretlek, hogy az már fáj, és melletted leszek, ahogy te is életem legnehezebb időszakában. Örökké és azon is túl

- üzente Heather Morris, aki Brittany Pierce-t alakította a sorozatban, mialatt Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Jacob Artist, Becca Tobin és Alex Newell is támogatásukat, valamint a szeretetüket fejezték ki a kommentszekcióban.

Mindeközben Heather Morris létrehozott egy GoFundMe-oldalt, ahol Brittany Parks megélhetésére, lakbérére és orvosi kezeléseire gyűjtenek adományokat - írja a Mirror.

Atriz de Glee revela diagnóstico de câncer de mama, e colega de elenco cria vaquinha para tratamento https://t.co/NrdVoajwCr — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) August 4, 2026

A színésznő legismertebb szerepe ugyan a Glee-ben volt, emellett azonban játszott a 2014-es Annie, a Tengerparti Tini Mozi 2., valamint a Kaliforniai álom című filmekben is.