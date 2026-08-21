Lecserélték a God of War-sorozat főszereplőjét, mindent elölről kezdenek

Dave Bautista lesz Kratos a készülő God of War-sorozatban, miután az eredetileg kiválasztott Ryan Hurst sérülés miatt kénytelen volt kiszállni a szerepből. A korábbi WWE-sztár érkezéséről hetek óta pletykáltak, most azonban ő maga is megerősítette a hírt – írja a BBC.

A PS4-re készült God of War című videojátékot a Sony PlayStation E3 konferenciáján mutatják be a Shrine Auditoriumban 2017. június 12-én Los Angelesben, Kaliforniában.

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Kratos és Atreus történetét viszi tovább a sorozat

Az 57 éves Dave Bautista egy Kratost ábrázoló képet tett közzé Instagram-oldalán, ezzel erősítve meg, hogy ő alakítja majd a PlayStation egyik legismertebb karakterét a televíziós adaptációban.

A Deadline szerint a forgatást még idén teljesen elölről kezdik, így a Ryan Hurstdel már leforgatott jelenetek sem kerülnek bele a sorozatba.

Megvan Kratos új megformálója: Dave Bautista kapta a főszerepet a készülő God of War-sorozatban

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A God of War 2005-ben debütált PlayStation 2-n, és azóta a Sony egyik legsikeresebb videojáték-sorozatává vált. A történet kezdetben az ókori görög mitológiára épült, a 2018-as új rész azonban már a skandináv mitológia világába helyezte át Kratost.

A Prime Video adaptációja a 2018-as játék történetét követi. Kratos fiával, Atreusszal indul útnak, hogy szétszórja elhunyt felesége hamvait.

A kaland azonban nem csupán egy veszélyes utazásról szól: miközben Kratos arra tanítja fiát, hogyan válhat méltó istenné, Atreus pedig arra próbálja rávezetni apját, hogyan lehet jobb ember.

WWE-sztárból hollywoodi színész

Bautista 2019-ben vonult vissza a profi pankrációtól, azóta pedig komoly hollywoodi karriert épített. Legismertebb szerepe Drax, a galaxisok között kalandozó harcos a Marvel-filmekben.

A színész a Dűnében és annak folytatásában, a James Bond: Spectre-ben, a Halottak hadseregében, valamint a Tőrbe ejtve – Az üveghagyma című krimiben is szerepelt.

A God of War-sorozat forgatása a tervek szerint még idén újraindul, a PlayStation videojátéka alapján készülő produkciót pedig a Sony Pictures Television és az Amazon MGM Studios gyártja a PlayStation Productions és a Tall Ship Productions közreműködésével.