Goldie Hawn 80 évesen is bomba formában van, így bulizik a hollywoodi legenda

Goldie Hawn 80 évesen is vidáman táncolt egy fürdőruhában, miközben egy üveg rozéval a kezében vonult ki a képből. A hollywoodi legenda családjával tölti a nyarat Európában.

Goldie Hawn. Fotó: Lev Radin

Fürdőruhában, rozéval a kezében táncolt a 80 éves Goldie Hawn

A videót lánya, Kate Hudson osztotta meg, aki több fotót és felvételt is közzétett a családi vakációról. Goldie egy fekete, ezüst kristályokkal díszített fürdőruhát viselt, amelyre egy szürke kardigánt vett fel.

@hellocanadamag Goldie Hawn is the life and soul of every party 😂💃 Kate Hudson shared a joyful moment of her 80-year-old mom dancing around with a bottle of rosé during their family getaway to Europe, and it’s literally impossible not to smile 😆 📽️: katehudson ♬ original sound - HELLO! Canada Magazine

A színésznő láthatóan remekül érezte magát, táncolt, majd egy szinte üres rozéspalackkal a kezében kisétált a képből. A rajongók imádták a felvételt, többen Goldie energiáját és életkedvét dicsérték.

Goldie Hawn több mint hat évtizede van jelen Hollywoodban. Az Oscar-díjas színésznőt olyan filmekből ismerhetjük, mint a Meztelenül, mint az angyal, a Vasmacska kölykei, a First Wives Club és a Jól áll neki a halál. 1983 óta él együtt Kurt Russell-lel, bár soha nem házasodtak össze.