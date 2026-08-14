Magányosan él a Grease sztárja: tán fel sem ismernéd!

Azzal, hogy megkapta Betty Rizzo szerepét az 1978-as Grease-ben John Travolta és Olivia Newton-John oldalán, egy világ ismerte meg Stockard Channing nevét. Érdekesség: noha elvileg középiskolás lányt alakított, ekkor már bőven a harmincas éveiben járt. Tegyük hozzá: színésztársai sem voltak épp tizenévesek...

Stockard Channing Betty Rizzóként a Grease-ben

Fotó: PARAMOUNT PICTURES / ROBERT STIG / Collection ChristopheL via AFP

De mi lett a színésznővel azóta? És mit csinál manapság? Eláruljuk!

Magányosan, visszavonultan él a Grease egykori sztárja

Stockard Channing számos produkcióban szerepelt, sokan talán nem is a Grease-ből, hanem Az elnök embereiből ismerik, ahol a First Lady Abbey Bartlettet alakította. A ma már 82 éves Channing azonban pár évvel ezelőtt, 2019-ben gyakorlatilag minden hidat felégetett maga mögött, ami Hollywoodhoz kötötte, és Londonba költözött, ahol azóta valóságos remeteként él. Döntésében közrejátszott, hogy 2014-ben elvesztette párját: Daniel Gillhammal 1990 óta voltak együtt. Ráadásul noha négyszer is volt házas, soha nem született gyermeke, így tényleg a magány tölti ki a mindennapjait az utóbbi években. Egy közelmúltban tett interjúban azonban felfedte: egyáltalán nem bánja, hogy a hollywoodi csillogást egy nyugodtabb életre cserélte, mert itt talált rá a lelki békéjére.

Stockard Channing egy 2012-es eseményen

Fotó: Nancy Kaszerman / NORTHFOTO

És hogy miként fest manapság a színésznő? Mutatjuk: