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Grease

Magányosan él a Grease sztárja: tán fel sem ismernéd!

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Mi történt Stockard Channinggel? Így él manapság a Grease egykori sztárja.
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Greasevisszavonultszínésznő

Azzal, hogy megkapta Betty Rizzo szerepét az 1978-as Grease-ben John Travolta és Olivia Newton-John oldalán, egy világ ismerte meg Stockard Channing nevét. Érdekesség: noha elvileg középiskolás lányt alakított, ekkor már bőven a harmincas éveiben járt. Tegyük hozzá: színésztársai sem voltak épp tizenévesek... 

Stockard Channing Betty Rizzóként a Grease-ben
Stockard Channing Betty Rizzóként a Grease-ben
Fotó: PARAMOUNT PICTURES / ROBERT STIG / Collection ChristopheL via AFP

De mi lett a színésznővel azóta? És mit csinál manapság? Eláruljuk!

Magányosan, visszavonultan él a Grease egykori sztárja

Stockard Channing számos produkcióban szerepelt, sokan talán nem is a Grease-ből, hanem Az elnök embereiből ismerik, ahol a First Lady Abbey Bartlettet alakította. A ma már 82 éves Channing azonban pár évvel ezelőtt, 2019-ben gyakorlatilag minden hidat felégetett maga mögött, ami Hollywoodhoz kötötte, és Londonba költözött, ahol azóta valóságos remeteként él. Döntésében közrejátszott, hogy 2014-ben elvesztette párját: Daniel Gillhammal 1990 óta voltak együtt. Ráadásul noha négyszer is volt házas, soha nem született gyermeke, így tényleg a magány tölti ki a mindennapjait az utóbbi években. Egy közelmúltban tett interjúban azonban felfedte: egyáltalán nem bánja, hogy a hollywoodi csillogást egy nyugodtabb életre cserélte, mert itt talált rá a lelki békéjére.

June 10, 2012 - New York, New York, U.S. - Actress STOCKARD CHANNING attends the 66th Annual Tony Awards held The Beacon Theater.
Stockard Channing egy 2012-es eseményen
Fotó: Nancy Kaszerman / NORTHFOTO

És hogy miként fest manapság a színésznő? Mutatjuk:

Channing egy 2026-os interjú során
Fotó: YouTube

 

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