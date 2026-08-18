Hajdú Péter megdöbbentő vallomást tett: „Kis srácként odavoltam egy hullamosóért...”

Hajdú Péter: „Van egy ősélményem...”

De ne szaladjunk ennyire előre, csak mert a dramaturgia ezt kívánná! „A szerkesztők javaslatára vágtam bele abba, hogy a Frizbibe meghívjak olyan influenszereket, akik nem celebkedéssel váltak ismertté, hanem leginkább a különleges szakmájuk révén. Ilyen például Törteli Eszter gyilkossági helyszínelő, vagy Bürgés Tamás, a kiabáló szakács, de ilyen lesz Lakatos Zsolt, akit a Beszéljünk órákról TikTok-csatorna arcaként ismerünk.”

Ahogy ilyen a Frizbi e-heti vendége: Kovács Lajos, aki amellett, hogy testépítő, boncmesterként dolgozik.

„Nos, hozzá kapcsolhatóan van egy ősélményem is, ami párba állítható a pillanattal, amikortól megértettem, hogy egy nő bizony lehet egyszerre gyönyörű és sok tekintetben tiszteletet parancsoló, mi több, sokkal erősebb nálam” – kezdte az Origónak Hajdú Péter, aki kamaszkorában szemet vetett egy nála jóval idősebb lányra, aki történetesen hullamosóként kereste a kenyerét.

Kovács Lajost sokan követik a közösségi médiában (Fotó: YouTube)

„Elmagyarázta, hogy az is „csak” egy meló”

És most jöjjön végre az a bizonyos vallomás! „Lakótelepi gyerek vagyok és a környékünkön lakott egy meglehetősen dekoratív, de nálunk úgy tíz évvel idősebb lány, akit mindig suttyomban figyeltünk, ha megláttuk valahol. Közben az egyik osztálytársunk megtudta, hogy hullamosó… Onnantól kezdve már nem csak, mint egy csinos csajt figyeltük. Egészen hihetetlennek találtuk a foglalkozását.”

Hát persze, hogy dumálni akartunk vele, de jó sokáig nem mertük megszólítani. Végül, ha jól emlékszem, nekem kellett odalépnem hozzá egy alkalommal.

„Jó fej volt és normálisan elmagyarázta, hogy az is „csak” egy meló, amit valakinek el kell végezni. Úgy került bele, hogy megszűnt a korábbi munkahelye és mivel nem találtak senkit erre a feladatra, úgy volt vele, hogy megpróbálja. Mondanom sem kell, ő lett a mi hősünk. Kijelenthető, hogy kis srácként odavoltam egy hullamosóért... ” – magyarázta Hajdú Péter, aki a Frizbi pénteki adásának vendégét is éppen úgy hősnek látja, mint a „hullamosó csajt a telepről”. „Kovács Lajos boncmester előtt is le a kalappal. Belegondolni is nehéz abba, amit ő nap nap után tapasztal munka közben. Ahogy látszik a testalkatán, ő a konditeremben adja ki magából azt a mindennapi megterhelést, amit kap, miközben a munkáját végzi. Az, hogy mennyire jó a stresszlevezetésben, nem is lehet kérdés, hiszen több testépítő versenyt is nyert már” – mondta vendégéről Hajdú.