Hajdú Péter így tölti a hosszú hétvégéjét családjával: kisebbik fiáról is mesélt az Origónak

A nyár utolsó hetei sok család számára már az utolsó nagy közös programokról szól. Az iskola és az óvoda közeledtével sokan igyekeznek még kihasználni a jó időt, legyen szó egy balatoni kiruccanásról, strandolásról vagy akár egy fesztiválról. Hajdú Péterék is így tesznek: a műsorvezető a hosszú hétvégére családi programot tervez, ráadásul négy és féléves kisfia, Domi is velük tart.

Hajdú Péter mindhárom gyerekét tanította úszni (Fotó: Máté Krisztián)

Hajdú Péter családja a Balatonnal zárja a nyarat

A család választása ezúttal a Balatonra esett, hiszen Domi különösen szereti a vizet. Hajdú Péter elárulta, hogy a négynapos hétvégét lehet, hogy még egy fesztivállal is feldobják.

A hosszú hétvégét a Balatonon tervezzük tölteni egy barátunknál, de lehet, hogy a Strand Fesztiválra is ellátogatunk. A kisfiunk, Domi a fesztiválra valószínűleg nem jön, de a Balcsira igen

– kezdte lapunknak a műsorvezető.

A hosszú hétvége így a család számára elsősorban a közös kikapcsolódásról szól majd. Domi ráadásul már abban a korban van, amikor a közös nyári élmények egyre több izgalmat tartogatnak számára. A víz szerelmese, így a balatoni napok alighanem bőven tartogatnak majd számára játékot és pancsolást.

„Domi nagyon szereti a vizet, a Balatont is meg a tengert is, talán a Balatont egy kicsit jobban szereti, mert édes a víz és nem csípi a szemét.”

Hajdú Péter és Láng Eszter a Balatonon töltik a négynapos hétvégét (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Úszni tanítja Hajdú Péter legkisebb fiát

A műsorvezető számára különösen fontos, hogy gyermekei magabiztosan mozogjanak a vízben. Hajdú Péter fia, Domi kisbaba korától kezdve jár babaúszásra, de idén nyáron az édesapa is részt vett az oktatásban.

Most tanítottam meg úszni. Mindhárom gyerekemet én tanítottam meg, de ez csak kutyaúszás, tehát az a lényeg, hogy meg tudja tartani magát a vízben, és tud haladni.

A cél tehát egyelőre nem az, hogy a négy és fél éves kisfiú tökéletes úszótechnikát sajátítson el, hanem hogy biztonságosan fenn tudja tartani magát a vízen, és szükség esetén képes legyen haladni is. A komolyabb úszásoktatás azonban nemsokára kezdetét veszi.

„Babaúszásra járt Mattesz Csilla nénihez, aki szerintem a legjobb gyerekúszás oktató Magyarországon, és nemsokára ő fogja komolyabban tanítani.”