Három válás után végre rátalált a boldogság? A 60 éves Halle Berry titkos drámai élete – Galéria

Hollywoodban az idő múlása sok sztárt megijeszt, de Halle Berryre mintha egyáltalán nem hatnának a fizika törvényei. A világ egyik leghíresebb színésznője ma ünnepli a hatvanadik születésnapját, a róla készült fotókat látva viszont a rajongók egyszerűen nem hisznek a naptárnak, az egykori Bond-lány pontosan olyan dögös, mint karrierje kezdetén.

Halle Berry betöltötte a hatodik ikszet, bár ez nem látszik (Fotó: AMPAS / ZUMA Press Wire)

Halle Berry szépségversenyeken tűnt fel először

A tökéletes alak és a siker mögött komoly drámák húzódnak meg. Bár 1986-ban Miss Ohioként tarolt a szépségversenyeken, a hollywoodi áttörésért keményen meg kellett küzdenie. A kitartása meghozta a gyümölcsét, hiszen a Szörnyek keringője című drámáért első afroamerikai nőként vehette át a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. Később az X-Men Ciklonjaként és a Halj meg máskor! ikonikus, narancssárga bikinis Bond-lányaként vált világsztárrá, a Mattel pedig még két gyűjtői Barbie-babát is mintázott a legnépszerűbb karaktereiről.

Halle Berry szépségversenyek világával ellentétben a párkapcsolatban kevésbé volt szerencsés (Fotó: NORTHFOTO)

Három férjet is elfogyasztott

Sikerekben gazdag karrierjével ellentétben a magánélete tele volt megpróbáltatásokkal. Háromszor volt férjnél, elsőként a baseballsztár, David Justice, majd a zenész, Eric Benét, végül a francia színész, Olivier Martinez felesége volt. Kapcsolatai sokszor viharos válásokkal és komoly bírósági csatározásokkal értek véget. A Gabriel Aubry modelltől született kislánya, Nahla, valamint a Martinez-től született kisfia, Maceo kapcsán is hosszú gyerekelhelyezési viták kísérték az életét. A férfiak terén szerzett csalódások mellett fizikai fájdalomban is volt része, egy korábbi bántalmazó kapcsolata miatt a jobb fülére majdnem teljesen elveszítette a hallását.