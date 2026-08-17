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színész

Sokkolta a rajongókat Harrison Ford, ismét magára ölti az ikonikus szerepét

32 perce
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Nagy örömben volt része a minap a legendás színész rajongóinak. Harrison Ford egyik legnépszerűbb karaktere Indiana Jonesé, akit eddig már öt filmben játszott el, most pedig ismét visszatér a szerepben - úgy, ahogy korábban még soha.
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színészbejelentésindiana jonesHarrison Ford

Nagy bejelentést tett Harrison Ford, aki a jelek szerint továbbra sem tervezi a visszavonulását. A 84 éves színész ugyanis hamarosan ismét eljátssza a legendás Indiana Jones szerepét a Walt Disney World Animal Kingdomban bemutatásra kerülő Indiana Jones és a jáde kígyó mítosza névre keresztelt vidámparki attrakcióban.

RELEASE DATE: 23 May 1984. MOVIE TITLE: Indiana Jones and the Temple of Doom - STUDIO: Paramount Pictures. PLOT: After arriving in India, Indiana Jones is asked by a desperate village to find a mystical stone. He agrees, and stumbles upon a secret cult plotting a terrible plan in the catacombs of an ancient palace. PICTURED: HARRISON FORD as Indiana Jones.
Nagy bejelentést tett Harrison Ford / Fotó: Northfoto / Paramount Pictures

Harrison Ford ekkor egy előre felvett üzenetben jelentette be a hírt, amelyet egy rajongói eseményen játszottak le.

Hamarosan itt az ideje a következő menetnek, és örömmel osztom meg veletek, hogy most először én vagyok az animatronikus Indiana Jones modellje – beleértve a kígyóktól való félelmet is. Izgatottan várom, hogy láthassátok a következő epikus kalandot, én pedig hamarosan a Walt Disney Worldbe érkezem

- árulta el a sztár, akinek a bejelentését nagy örömmel fogadták a rajongók.

Könnyek szöknek a szemembe, ha arra gondolok, hogy az örökségét örökre megőrzik

- írta az egyik kommentelő a közösségi médiában.

Harrisonnak jobb, ha a szerződésében is szerepel, hogy csak ő játszhatja Indiana Jones karakterét

- tette hozzá egy másik felhasználó.

Ford eddig öt filmben játszotta el Indiana Jonest több mint 40 év leforgása alatt. Először Steven Spielberg 1981-es sikerfilmjében, Az elveszett frigyláda fosztogatóiban alakította a karaktert, majd a páros az 1984-es Indiana Jones és a végzet temploma, az 1989-es Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag, valamint a 2008-as Indiana Jones és a kristálykoponya királysága című filmeknél is közösen dolgozott. 2023-ban Ford a James Mangold által rendezett Indiana Jones és a sors tárcsája című filmben játszotta el ismét a karaktert, ami végül csúfos kudarcot jelentett a Disney számára - írja a Page Six.

Harrison Ford 80 felett sem lassít

A színész egyébként, bár a közelmúltban betöltötte a 84-et, továbbra is kirobbanóan jó formában van. A sztárt pont a születésnapja környékén kapták lencsevégre biciklizés közben Los Angelesben egy testhezálló fehér sportpólóban, fekete kerékpáros nadrágban, kesztyűben és fehér sisakban. Harrison Ford később megszabadult a felsőjétől, felfedve ezzel izmos karjait, vállait és mellkasát. A közkedvelt színész ezzel ismételten bebizonyította, a kor valóban csak egy szám.

 

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