Sokkolta a rajongókat Harrison Ford, ismét magára ölti az ikonikus szerepét

Nagy bejelentést tett Harrison Ford, aki a jelek szerint továbbra sem tervezi a visszavonulását. A 84 éves színész ugyanis hamarosan ismét eljátssza a legendás Indiana Jones szerepét a Walt Disney World Animal Kingdomban bemutatásra kerülő Indiana Jones és a jáde kígyó mítosza névre keresztelt vidámparki attrakcióban.
Harrison Ford ekkor egy előre felvett üzenetben jelentette be a hírt, amelyet egy rajongói eseményen játszottak le.
Hamarosan itt az ideje a következő menetnek, és örömmel osztom meg veletek, hogy most először én vagyok az animatronikus Indiana Jones modellje – beleértve a kígyóktól való félelmet is. Izgatottan várom, hogy láthassátok a következő epikus kalandot, én pedig hamarosan a Walt Disney Worldbe érkezem
- árulta el a sztár, akinek a bejelentését nagy örömmel fogadták a rajongók.
Könnyek szöknek a szemembe, ha arra gondolok, hogy az örökségét örökre megőrzik
- írta az egyik kommentelő a közösségi médiában.
Harrisonnak jobb, ha a szerződésében is szerepel, hogy csak ő játszhatja Indiana Jones karakterét
- tette hozzá egy másik felhasználó.
Ford eddig öt filmben játszotta el Indiana Jonest több mint 40 év leforgása alatt. Először Steven Spielberg 1981-es sikerfilmjében, Az elveszett frigyláda fosztogatóiban alakította a karaktert, majd a páros az 1984-es Indiana Jones és a végzet temploma, az 1989-es Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag, valamint a 2008-as Indiana Jones és a kristálykoponya királysága című filmeknél is közösen dolgozott. 2023-ban Ford a James Mangold által rendezett Indiana Jones és a sors tárcsája című filmben játszotta el ismét a karaktert, ami végül csúfos kudarcot jelentett a Disney számára - írja a Page Six.
Harrison Ford 80 felett sem lassít
A színész egyébként, bár a közelmúltban betöltötte a 84-et, továbbra is kirobbanóan jó formában van. A sztárt pont a születésnapja környékén kapták lencsevégre biciklizés közben Los Angelesben egy testhezálló fehér sportpólóban, fekete kerékpáros nadrágban, kesztyűben és fehér sisakban. Harrison Ford később megszabadult a felsőjétől, felfedve ezzel izmos karjait, vállait és mellkasát. A közkedvelt színész ezzel ismételten bebizonyította, a kor valóban csak egy szám.