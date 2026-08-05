Ketyeg az óra: Harry hercegnek most kell lépnie, mielőtt késő lesz

Harry hercegnek és Meghan Markle-nek új célja van. Mivel az Egyesült Államokban egyre népszerűbbek, a pár állítólag eltökélt szándéka, hogy helyrehozza megromlott kapcsolatát a királyi családdal. Mindezt a Károly királlyal folytatott legutóbbi találkozójukkal kezdték.

Vajon Harry herceg és Meghan Markle tényleg vissza akar térni a királyi család aktív tagjai közé? Fotó: JONATHAN BRADY / POOL

Vajon Harry herceg és Meghan Markle tényleg vissza akar térni a királyi család aktív tagjai közé?

Nemrég a brit uralkodó 2022 óta először látta unokáit, Archie-t és Lilibetet, és Meghan először tért vissza Nagy-Britanniába a néhai királynő temetése óta. De vajon mi lehet a motiváció a leégett hidak helyreállítására irányuló megújult erőfeszítéseiknek?

A bennfentesek szerint a pár továbbra is a „félig bent, félig kint” családi légkörre törekszik, amit a néhai királynő kifejezetten megtiltott. Harry és Meghan állítólag továbbra is pénzt szeretne keresni Montecitóban, miközben olyan bánásmódot akarnak, mint, amit egy dolgozó királyi családtag kap az Egyesült Királyságban.

Egyes kritikusok úgy vélik, Harry most lép, amíg a király meghallgatja, és mielőtt bátyja, Vilmos herceg hatalomra kerülne. Ugyanis a testvérek közötti hatalmas szakadék miatt egyértelműen nem lesz helye a sussexi párnak a családban.

Mások szerint a párnak szüksége van a királyi családdal való kapcsolatára ahhoz, hogy relevánsak maradjanak.

A környezetében határozottan az az érzés uralkodik, hogy kezdte egy kicsit nemkívánatosnak érezni magát Amerikában. Ez egy egyre növekvő és jelentős hangulatváltozás, az az érzés, hogy az amerikai álom talán mégsem olyan nagyszerű, mint amilyennek beállították.

- mondta egy Harryhez közel álló forrás.

A Spotify-jal és a Netflixszel kötött, majd felbontott vagy megrövidített szerződéseik egyes királyi szakértők szerint arra utalnak, hogy a csillaguk leáldozóban van az USA-ban. Egy másik forrás szerint azonban nemcsak az amerikai álmuk alakult át, hanem a kapcsolatuk is.

Nem hiszem, hogy valaha is el akart volna idegenedni a családjától. Azt hiszem, amikor őrülten szerelmes volt Meghanbe, elég vak lehetett ahhoz, hogy őt válassza. Most a dolgok másképp állnak, és a fátyol kezd lehullani

- magyarázta egy bennfentes.