Megszólalt a korábbi alkalmazott: így nyerheti vissza a közvélemény jóindulatát Harry herceg és Meghan Markle

Sussex hercege és hercegnéje hat év után visszatért az Egyesült Királyságba a gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. Harry herceg és Meghan Markle évekig Amerikában élt, ám most a hírek szerint hosszabb időt terveznek Nagy Britanniában tölteni, a gyerekeiket pedig már be is iratták brit iskolákba. Ahhoz viszont, hogy a közvélemény jóindulatát is visszanyerjék, időre és néhány kulcsfontosságú változtatásra van szükség: a pár ugyanis korábban nem egyszer nyilvánosan kritizálták a királyiakat, amivel a család tagjait és azok rajongóit is magukra haragították.
Ailsa Anderson - aki korábban a néhai II. Erzsébet királynő sajtótitkáraként dolgozott -, úgy vélte, a sussexieknek hosszú utat kell bejárniuk ahhoz, hogy helyrehozzák a kapcsolatukat mind a brit közvéleménnyel, mind a királyi családdal. A Daily Mail Palace Confidential YouTube-műsorában Anderson néhány tanácsot is megosztott, amelyeket szerinte a hercegi párnak követnie kellene: az első rögtön az volt, hogy kerüljék a nyilvánosság hajszolását. Mint mondta, Harrynek és Meghannek semmi esetre sem szabad versenyeznie a királyi család többi tagjával, és nem szabad szándékosan a figyelem középpontjába sem helyezniük magukat. Ehelyett azt javasolta, telepedjenek le az Egyesült Királyságban, és amennyire csak lehetséges, maradjanak észrevétlenek.
Végezetül pedig azt javasolta, a pár haladjon lassan, ahelyett, hogy egyetlen drámai lépéssel próbálnák helyrehozni az évek óta feszült kapcsolatokat.
Láttuk a tudósításokat: nem népszerűek. Szóval sok időbe fog telni, mire visszanyerik a nyilvánosság és a saját családjuk bizalmát
- zárta a mondandóját Anderson, a Daily Express beszámolója szerint.
Visszatért az Egyesült Királyságba Harry herceg és Meghan Markle
A hírek szerint egyébként Harry és Meghan augusztus 26-án, szerdán érkezett meg az Egyesült Királyságba a gyerekeikkel. A sussexiek - akik még 2020-ban mondtak le a vezető királyi tisztségükről, és költöztek Amerikába -, továbbra sem vesznek részt a királyi család hivatalos munkájában, magánemberként élnek majd az országban. Úgy tudni, a család Londonon kívül, a festői Cotswolds vidékén rendezkedik be.