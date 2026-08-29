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Harry herceg

Megszólalt a korábbi alkalmazott: így nyerheti vissza a közvélemény jóindulatát Harry herceg és Meghan Markle

19 perce
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Hat év után visszatért az Egyesült Királyságba a sussexi hercegi pár. Harry herceg és Meghan Markle a hírek szerint hosszabb időt terveznek az országban tölteni, a királyi család egykori alkalmazottja szerint viszont néhány fontos változtatást mindenképp végre kell hajtaniuk, amennyiben vissza szeretnék nyerni a közvélemény, valamint a királyi család bizalmát.
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Harry hercegtanácsbizalomEgyesült KirályságMeghan Markle

Sussex hercege és hercegnéje hat év után visszatért az Egyesült Királyságba a gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. Harry herceg és Meghan Markle évekig Amerikában élt, ám most a hírek szerint hosszabb időt terveznek Nagy Britanniában tölteni, a gyerekeiket pedig már be is iratták brit iskolákba. Ahhoz viszont, hogy a közvélemény jóindulatát is visszanyerjék, időre és néhány kulcsfontosságú változtatásra van szükség: a pár ugyanis korábban nem egyszer nyilvánosan kritizálták a királyiakat, amivel a család tagjait és azok rajongóit is magukra haragították.

Britain's Prince Harry stands with his fiancée US actress Meghan Markle as she shows off her engagement ring whilst they pose for a photograph in the Sunken Garden at Kensington Palace in west London on November 27, 2017, following the announcement of their engagement. Britain's Prince Harry will marry his US actress girlfriend Meghan Markle early next year after the couple became engaged earlier this month, Clarence House announced on Monday. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Hat év után visszatért az Egyesült Királyságba Harry herceg és Meghan Markle / Fotó: DANIEL LEAL / AFP

Ailsa Anderson - aki korábban a néhai II. Erzsébet királynő sajtótitkáraként dolgozott -, úgy vélte, a sussexieknek hosszú utat kell bejárniuk ahhoz, hogy helyrehozzák a kapcsolatukat mind a brit közvéleménnyel, mind a királyi családdal. A Daily Mail Palace Confidential YouTube-műsorában Anderson néhány tanácsot is megosztott, amelyeket szerinte a hercegi párnak követnie kellene: az első rögtön az volt, hogy kerüljék a nyilvánosság hajszolását. Mint mondta, Harrynek és Meghannek semmi esetre sem szabad versenyeznie a királyi család többi tagjával, és nem szabad szándékosan a figyelem középpontjába sem helyezniük magukat. Ehelyett azt javasolta,  telepedjenek le az Egyesült Királyságban,  és amennyire csak lehetséges, maradjanak észrevétlenek.

Végezetül pedig azt javasolta, a pár haladjon lassan, ahelyett, hogy egyetlen drámai lépéssel próbálnák helyrehozni az évek óta feszült kapcsolatokat.

Láttuk a tudósításokat: nem népszerűek. Szóval sok időbe fog telni, mire visszanyerik a nyilvánosság és a saját családjuk bizalmát

- zárta a mondandóját Anderson, a Daily Express beszámolója szerint.

Visszatért az Egyesült Királyságba Harry herceg és Meghan Markle

A hírek szerint egyébként Harry és Meghan  augusztus 26-án, szerdán érkezett meg az Egyesült Királyságba a gyerekeikkel. A sussexiek - akik még 2020-ban mondtak le a vezető királyi tisztségükről, és költöztek Amerikába -, továbbra sem vesznek részt a királyi család hivatalos munkájában, magánemberként élnek majd az országban. Úgy tudni, a család Londonon kívül, a festői Cotswolds vidékén rendezkedik be.

 

 

 

 

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