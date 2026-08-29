Megszólalt a korábbi alkalmazott: így nyerheti vissza a közvélemény jóindulatát Harry herceg és Meghan Markle

Sussex hercege és hercegnéje hat év után visszatért az Egyesült Királyságba a gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. Harry herceg és Meghan Markle évekig Amerikában élt, ám most a hírek szerint hosszabb időt terveznek Nagy Britanniában tölteni, a gyerekeiket pedig már be is iratták brit iskolákba. Ahhoz viszont, hogy a közvélemény jóindulatát is visszanyerjék, időre és néhány kulcsfontosságú változtatásra van szükség: a pár ugyanis korábban nem egyszer nyilvánosan kritizálták a királyiakat, amivel a család tagjait és azok rajongóit is magukra haragították.

Hat év után visszatért az Egyesült Királyságba Harry herceg és Meghan Markle / Fotó: DANIEL LEAL / AFP

Ailsa Anderson - aki korábban a néhai II. Erzsébet királynő sajtótitkáraként dolgozott -, úgy vélte, a sussexieknek hosszú utat kell bejárniuk ahhoz, hogy helyrehozzák a kapcsolatukat mind a brit közvéleménnyel, mind a királyi családdal. A Daily Mail Palace Confidential YouTube-műsorában Anderson néhány tanácsot is megosztott, amelyeket szerinte a hercegi párnak követnie kellene: az első rögtön az volt, hogy kerüljék a nyilvánosság hajszolását. Mint mondta, Harrynek és Meghannek semmi esetre sem szabad versenyeznie a királyi család többi tagjával, és nem szabad szándékosan a figyelem középpontjába sem helyezniük magukat. Ehelyett azt javasolta, telepedjenek le az Egyesült Királyságban, és amennyire csak lehetséges, maradjanak észrevétlenek.

Végezetül pedig azt javasolta, a pár haladjon lassan, ahelyett, hogy egyetlen drámai lépéssel próbálnák helyrehozni az évek óta feszült kapcsolatokat.

Láttuk a tudósításokat: nem népszerűek. Szóval sok időbe fog telni, mire visszanyerik a nyilvánosság és a saját családjuk bizalmát

- zárta a mondandóját Anderson, a Daily Express beszámolója szerint.