Megszólalt Hayden Panettiere anyja: szerinte egy férfi is közrejátszott lánya halálában

Hayden Panettiere édesanyja, Lesley Vogel szerint egy „toxikus személy” is hozzájárult ahhoz, hogy megromlott a kapcsolata lányával, és úgy véli, ez a személy végső soron a színésznő halálában is szerepet játszott. A 70 éves anya az Entertainment Tonightnak azt mondta, Hayden „rossz emberrel került kapcsolatba”, akit a család korábban megpróbált eltávolítani az életéből, de nem jártak sikerrel – írja a Daily Mail.

Megrázó részletekről beszélt Hayden Panettiere édesanyja lánya tragikus halála után

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

A család hiába próbált közbelépni

Vogel nem nevezte meg a szóban forgó személyt, korábban azonban élesen bírálta Hayden Panettiere egykori párját, Brian Hickersont, és azt mondta, hogy a család „már jó ideje” próbálta eltávolítani őt a színésznő mellől.

Bár a lányommal eltávolodtunk egymástól, ez nem a törődés vagy a szeretet hiánya miatt történt. Egy toxikus személy jelenléte miatt alakult így, akiről úgy gondolom, hogy szerepet játszott a halálában

– mondta Vogel.

Panettiere és Hickerson 2018 és 2022 között viharos kapcsolatban éltek, amelyet többször is erőszak és letartóztatások árnyékoltak be. Hickerson börtönbe is került, miután bántalmazta a színésznőt, az elmúlt hónapokban azonban ismét együtt mutatkoztak.

Hayden Panettiere’s boyfriend hires lawyers after her death in South Carolina | Click on the image to read the full story https://t.co/qQJgP6lqm3 — WTAE-TV Pittsburgh (@WTAE) August 21, 2026

A DEA is bekapcsolódhatott a nyomozásba Hayden Panettiere ügyében

A 36 éves Panettiere-t vasárnap találták eszméletlenül egy dél-karolinai lakásban, majd a helyszínen halottnak nyilvánították. A mentők egy, az opioid-túladagolás hatásának visszafordítására használt Narcan orrsprayt is találtak a lakásban, ezért felmerült a túladagolás gyanúja, a halál pontos oka azonban egyelőre nem ismert. A toxikológiai vizsgálatok eredményére még várnak.

A TMZ szerint az amerikai kábítószer-ellenes hatóság, a DEA is bekapcsolódott az ügy vizsgálatába.

A helyi rendőrség és a halottkém hivatala szintén vizsgálja a történteket, és eddig nem találtak idegenkezűségre utaló jelet.

Hickerson ügyvédje közölte, hogy a haláleset továbbra is vizsgálat alatt áll, ezért további részleteket nem kívántak kommentálni.

Panettiere-nek egy 11 éves lánya, Kaya született Volodimir Klicskótól. A színésznő 2018-ban a teljes felügyeleti jogot egykori vőlegényének adta át, miközben saját küzdelmeivel próbált megbirkózni. Klicskó azóta is ő neveli.