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hayden panettiere

Megszólalt Hayden Panettiere anyja: szerinte egy férfi is közrejátszott lánya halálában

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„Próbáltuk eltávolítani az életéből” – Hayden Panettiere anyja szerint lánya rossz emberrel került kapcsolatba. Hayden Panettiere 36 évesen halt meg.
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hayden panettierecsaládhalál

Hayden Panettiere édesanyja, Lesley Vogel szerint egy „toxikus személy” is hozzájárult ahhoz, hogy megromlott a kapcsolata lányával, és úgy véli, ez a személy végső soron a színésznő halálában is szerepet játszott. A 70 éves anya az Entertainment Tonightnak azt mondta, Hayden „rossz emberrel került kapcsolatba”, akit a család korábban megpróbált eltávolítani az életéből, de nem jártak sikerrel – írja a Daily Mail

Hayden Panettiere
Megrázó részletekről beszélt Hayden Panettiere édesanyja lánya tragikus halála után
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

A család hiába próbált közbelépni

Vogel nem nevezte meg a szóban forgó személyt, korábban azonban élesen bírálta Hayden Panettiere egykori párját, Brian Hickersont, és azt mondta, hogy a család „már jó ideje” próbálta eltávolítani őt a színésznő mellől.

Bár a lányommal eltávolodtunk egymástól, ez nem a törődés vagy a szeretet hiánya miatt történt. Egy toxikus személy jelenléte miatt alakult így, akiről úgy gondolom, hogy szerepet játszott a halálában

 – mondta Vogel.

Panettiere és Hickerson 2018 és 2022 között viharos kapcsolatban éltek, amelyet többször is erőszak és letartóztatások árnyékoltak be. Hickerson börtönbe is került, miután bántalmazta a színésznőt, az elmúlt hónapokban azonban ismét együtt mutatkoztak.

A DEA is bekapcsolódhatott a nyomozásba Hayden Panettiere ügyében

A 36 éves Panettiere-t vasárnap találták eszméletlenül egy dél-karolinai lakásban, majd a helyszínen halottnak nyilvánították. A mentők egy, az opioid-túladagolás hatásának visszafordítására használt Narcan orrsprayt is találtak a lakásban, ezért felmerült a túladagolás gyanúja, a halál pontos oka azonban egyelőre nem ismert. A toxikológiai vizsgálatok eredményére még várnak.

A TMZ szerint az amerikai kábítószer-ellenes hatóság, a DEA is bekapcsolódott az ügy vizsgálatába.

 A helyi rendőrség és a halottkém hivatala szintén vizsgálja a történteket, és eddig nem találtak idegenkezűségre utaló jelet.

Hickerson ügyvédje közölte, hogy a haláleset továbbra is vizsgálat alatt áll, ezért további részleteket nem kívántak kommentálni.

Panettiere-nek egy 11 éves lánya, Kaya született Volodimir Klicskótól. A színésznő 2018-ban a teljes felügyeleti jogot egykori vőlegényének adta át, miközben saját küzdelmeivel próbált megbirkózni. Klicskó azóta is ő neveli.

Vogel arra kérte a nyilvánosságot, hogy lányára ne a halála körülményei, hanem az a szeretet és tehetség alapján emlékezzenek, amelyet élete során másoknak adott. Panettiere-t a Hősök és a Nashville című sorozatokból ismerte világszerte a közönség.

 

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