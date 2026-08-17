Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Sikoly sztárja

Tragikusan fiatalon elhunyt Hayden Panettiere, akit a legtöbben a Sikoly filmekből és a Hősök, valamint a Nashville című sorozatból ismerhettek. A TMZ információi szerint a színésznő vasárnap hunyt el, miután szombaton a párjával, Brian Hickersonnal - akivel se veled, se nélküled kapcsolatban álltak egymással -, Los Angelesből délre repült. A halálával kapcsolatban további részletek egyelőre nem állnak rendelkezésre, a TMZ szerint azonban a rendőrség korábban kivonult egy, a színésznővel kapcsolatos incidenshez, jelenleg pedig nyomozást folytatnak, míg egy forrás azt is elárulta, a sztár az elmúlt évben gyakran panaszkodott hátfájásra.

36 éves korában elhunyt Hayden Panettiere / Fotó: ANGELA WEISS / AFP

36 éves korában meghalt Hayden Panettiere

Mély fájdalommal osztjuk meg szeretett Haydenünk tragikus halálát. Hihetetlen fény és természeti erő volt, aki mérhetetlen szeretetet és örömet szerzett mindazoknak, akik személyesen, és annak a milliónyi embernek is, akik a képernyőn keresztül ismerték őt

- mondta el a színésznő képviselője.

Panettiere egykor gyerekszínészként vált ismertté, mielőtt megkapta Claire Bennet szerepét az NBC Hősök című sorozatában, amely áttörő hatással volt a karrierjére. A későbbiekben Juliette Barnes countryénekest játszotta a Nashville című sorozatban, az alakításáért pedig több díjra is jelölték. A színésznő emellett játszott a Sikoly 4-ben és a Sikoly VI-ban, valamint a a hangját kölcsönözte az Until Dawn című videojátékban.

A sztár magánélete is gyakran került a nyilvánosság középpontjában, az utóbbi években pedig egyre nyíltabban beszélt a küzdelmeiről és a felépüléséről: az önéletrajzi kötetében a gyermekkori hírnévről, az anyaságról, a mentális egészségről és öccse, Jansen Panettiere elvesztésével is foglalkozott, aki 2023-ban halt meg, mindössze 28 évesen. Panettiere továbbá egy lány, Kaya édesanyja volt, aki a korábbi vőlegényétől, Wladimir Klitschkótól született.