Hayden Panettiere halála: bűncselekmény eshetősége miatt indított vizsgálatot a rendőrség

Mint arról korábban beszámolt, Hayden Panettiere vasárnap, augusztus 16-án minden előjel nélkül életét vesztette. A mindössze 36 éves színésznőt dél-karolinai otthonában nyilvánították halottnak és habár a halál hivatalos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, egyes hírek arról szóltak, Hayden tragédiáját túladagolás okozhatta. Most azonban kiderült, a rendőrség azt is vizsgálja, nem történt-e bűncselekmény valójában.

Újabb szálon indított vizsgálatot a rendőrség Hayden Panettiere halála miatt. Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Habár Hayden halála körül rengeteg a kérdés, a frissen nyilvánosságra hozott rendőrségi jelentés szerint a 911-es segélyhívást Brian Hickerson, a színésznő 37 éves, a jelentésben a barátjaként megjelölt férfi kezdeményezte. A férfi állítólag ráadásul átadott a rendőröknek egy gyógyszereket tartalmazó zacskót is, amely a színésznőé volt. A helyszínen Brian testvére, Zach Hickerson is jelen volt.

Hayden Panettiere tragédiája mögött bűncselekmény állhat?

A rendőrség az újonnan megjelent hírek szerint vizsgálja, felmerülhet-e bűncselekmény a színésznő halálával kapcsolatban.

Hayden legismertebb szerepei közé tartozott Sheryl Yoast a 2000-es Emlékezz a titánokra! című filmben, Claire Bennet, a középiskolás pompomlány az NBC Heroes című sci-fi sorozatában (2006–2010), valamint Juliette Barnes countryénekesnő a Nashville című sikersorozatban (2012–2018). Idén májusban jelent meg This Is Me: A Reckoning című memoárja, amely hamar a New York Times bestsellerlistájára került. A könyvben őszintén írt hollywoodi gyerekkoráról, függőségével és szülés utáni depressziójával folytatott küzdelméről, bántalmazó kapcsolatairól, valamint arról is, hogy elvesztette lánya, Kaya feletti felügyeleti jogát, írja az Independent.