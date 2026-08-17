Megrázó, mit írt Hayden Panettiere két héttel a halála előtt

Hayden Panettiere utolsó Instagram-posztja különösen megrázóvá vált a színésznő 36 éves korában bekövetkezett váratlan halála után. A Hősök és a Nashville sztárja mindössze két héttel korábban még egy barátjával közös fotót osztott meg.

Meghalt Hayden Panettiere.

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Ezt írták a rajongók Hayden Panettiere bejegyzése alá

A fekete-fehér képen Randall Slavin rendező és fotós társaságában látható. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt:

Jó idők és jó barátok.

A színésznő halálhírének bejelentése után Slavin újra megosztotta a fotót, és azt írta: „Béke legyen veled, H.”

A poszt alatt azóta gyászoló rajongók és sztárok üzenetei sorakoznak. Selma Blair különösen megrázó kommentet hagyott: „Szeretlek. Ne menj el. Ne menj el. Kérlek.”

Panettiere halálának oka egyelőre nem ismert. A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben.

A színésznő karrierjét gyerekként kezdte, később pedig Claire Bennet szerepével vált világhírűvé a Hősök című sorozatban. A Nashville-ben Juliette Barnes karakterét alakította, és énekesként is sikeres lett.

Panettiere 11 éves lányát, Kayát hagyta hátra, aki volt párjával, Volodimir Klicskóval közös gyermeke.