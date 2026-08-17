Kiderült, hogy mi okozhatta Hayden Panettiere halálát

Hayden Panettiere vasárnap halt meg dél-karolinai otthonában. A színésznő halálának pontos okát egyelőre nem állapították meg, a boncolást hétfőn végzik el. A Page Six szerint azonban a 911-es segélyhívás hangfelvétele alapján a mentők egy feltételezett túladagolás miatt érkezhettek a helyszínre.

Hayden Panettiere. Fotó: Niall Carson / PA Wire

A segélyhívásban egy „azonosítatlan nő” szerepelt, akit szívleállás miatt kellett ellátni. A mentés során már néhány percen belül megkezdték az újraélesztést.

A hatóságok szerint a színésznőt 14 óra 32 perckor nyilvánították halottnak. A rendőrség előzetes vizsgálata ugyanakkor nem talált idegenkezűségre vagy gyanús körülményekre utaló jeleket.

Egy barátja hívta a mentőket

A TMZ szerint Hayden egyik barátja 13 óra 51 perckor tárcsázta a segélyhívót. Egyelőre nem tudni, hogy a barátja volt-e az a személy, aki megtalálta a színésznőt, illetve az sem világos, hogy ki tartózkodott vele az otthonában.

Hayden halála előtt egy nappal Dél-Karolinába utazott Los Angelesből. Vele tartott korábbi, se veled, se nélküled kapcsolatban élő párja, Brian Hickerson is.

A férfi és a színésznő kapcsolatát korábban súlyos problémák árnyékolták be. Hickerson 2021-ben 45 nap börtönbüntetést kapott, miután nem vitatta a párja bántalmazásával kapcsolatos két súlyos vádpontot.

A férfi idén májusban arról is beszélt, hogy korábban bántalmazta a színésznőt.

Hayden Panettiere korábban is beszélt függőségéről

A Hősök és a Nashville sztárja korábban nyíltan beszélt arról, hogy opioid- és alkoholfüggőséggel is küzdött.

A szülés utáni depressziójáról szintén többször megszólalt.

A színésznő mindössze 36 éves volt, és egy 11 éves kislányt, Kayát hagyott hátra, aki 2014-ben született Volodimir Klicsko korábbi profi ökölvívóval való kapcsolatából.

A színésznő halálának pontos okát a boncolás és a toxikológiai vizsgálatok tisztázhatják. A túladagolás egyelőre csak a 911-es hangfelvétel alapján felmerült lehetőség, nem hivatalosan megállapított halálok.