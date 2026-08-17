Súlyos függőségéből próbált felállni Hayden Panettiere, amikor élete egyik legfájdalmasabb csapása érte

Sokkoló hír rázta meg a sztárvilágot reggel, mindössze 36 évesen elhunyt Hayden Panettiere, akit a nézők a Hősök sebezhetetlen pomponlányaként és a Sikoly-filmek szarkasztikus Kirbyjeként zártak a szívükbe. Sajtósa és édesapja mély fájdalommal erősítették meg a tragédiát, a színésznőt olyan kivételes személyiségként jellemezve, aki fényt és örömöt hozott a környezetébe. A pontos halálokról egyelőre nem adtak tájékoztatást, csupán annyit tudni, hogy a hatóságok még vizsgálják a körülményeket.

Hayden Panettiere halálhíre váratlanul ért mindenkit (Fotó: ANGELA WEISS / AFP)

Hayden Panettiere karrierje csodásan indult

A színésznő karrierje mesébe illően indult, hiszen még az egyéves kort sem érte el, amikor már reklámfilmekben szerepelt. Gyerekszínészként szappanoperákban edződött, majd az áttörést a 2000-ben bemutatott Emlékezz a titánokra! hozta meg számára Denzel Washington oldalán. Az igazi globális őrület 2006-ban robbant ki körülötte, amikor megkapta Claire Bennet szerepét a Hősök című sikersorozatban. A legendás mondat, miszerint mentsd meg a pomponlányt, és megmented a világot, egy csapásra a kétezres évek legnagyobb tévés ikonjává tette.

A Sikolyban is feltűnt

Később bizonyította, hogy a gyerekkori skatulyából könnyedén kilép, hiszen a Nashville című drámasorozat problémás countrysztárjaként két Golden Globe-jelölést is kiérdemelt. A mozivásznon pedig a Sikoly 4-ben nyújtott alakításával vált a horrorrajongók abszolút kedvencévé, ahová több mint egy évtizeddel később, a Sikoly VI-ban tért vissza hatalmas közönségsiker kíséretében.