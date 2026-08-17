Súlyos függőségéből próbált felállni Hayden Panettiere, amikor élete egyik legfájdalmasabb csapása érte

Sokkoló hír rázta meg a sztárvilágot reggel, mindössze 36 évesen elhunyt Hayden Panettiere, akit a nézők a Hősök sebezhetetlen pomponlányaként és a Sikoly-filmek szarkasztikus Kirbyjeként zártak a szívükbe. Sajtósa és édesapja mély fájdalommal erősítették meg a tragédiát, a színésznőt olyan kivételes személyiségként jellemezve, aki fényt és örömöt hozott a környezetébe. A pontos halálokról egyelőre nem adtak tájékoztatást, csupán annyit tudni, hogy a hatóságok még vizsgálják a körülményeket.
Hayden Panettiere karrierje csodásan indult
A színésznő karrierje mesébe illően indult, hiszen még az egyéves kort sem érte el, amikor már reklámfilmekben szerepelt. Gyerekszínészként szappanoperákban edződött, majd az áttörést a 2000-ben bemutatott Emlékezz a titánokra! hozta meg számára Denzel Washington oldalán. Az igazi globális őrület 2006-ban robbant ki körülötte, amikor megkapta Claire Bennet szerepét a Hősök című sikersorozatban. A legendás mondat, miszerint mentsd meg a pomponlányt, és megmented a világot, egy csapásra a kétezres évek legnagyobb tévés ikonjává tette.
A Sikolyban is feltűnt
Később bizonyította, hogy a gyerekkori skatulyából könnyedén kilép, hiszen a Nashville című drámasorozat problémás countrysztárjaként két Golden Globe-jelölést is kiérdemelt. A mozivásznon pedig a Sikoly 4-ben nyújtott alakításával vált a horrorrajongók abszolút kedvencévé, ahová több mint egy évtizeddel később, a Sikoly VI-ban tért vissza hatalmas közönségsiker kíséretében.
Hayden Panettiere gyereke felügyeleti jogát is elveszítette
A reflektorfény mögött azonban rendkívül rögös út állt. A címlapok folyamatosan nyomon követték a nehézsúlyú bokszlegenda, Vlagyimir Klicsko oldalán megélt viharos kapcsolatát, amelyből 2014-ben megszületett közös kislányuk. A szülés utáni depresszió és a korán jött hírnév nyomása miatt a színésznő súlyos alkohol- és gyógyszerfüggőséggel szembesült, amelyről később megrázó őszinteséggel beszélt önéletrajzi könyvében. Élete egyik legnehezebb döntéseként beleegyezett abba, hogy kislánya apjával éljen külföldön, miközben ő a felépüléséért küzdött.
A sors sajnos a legutóbbi években sem kímélte. 2023-ban elveszítette imádott öccsét, a mindössze 28 évesen elhunyt Jansen Panettiere-t, ami lelkileg teljesen összetörte. Bár a kamerák előtt legyőzhetetlennek tűnt, a való életben végtelenül törékeny lélek volt, akinek emléke és alakításai örökre felbecsülhetetlen értéket hagynak maguk után a popkultúrában.