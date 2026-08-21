Depressziója miatt fordultak el Hayden Panettiere-től a világhírű márka, most bocsánatot kértek

Bocsánatot kért Hayden Panettiere-től a Neutrogena, az egyik legismertebb amerikai bőrápolási márka. A vállalat 2015-ben nem hosszabbította meg a színésznővel kötött szerződését, miután nyilvánosan beszélt a szülés utáni depressziójáról. Panettiere később azt állította, hogy a cég döntése újabb súlyos csapás volt számára – olvasható a Page Six oldalán.

Évekkel ezelőtt komoly csapásként élte meg Hayden Panettiere, hogy megszakadt az együttműködése egy világhírű szépségápolási márkával.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

A vállalat most, néhány nappal a színésznő tragikus halála után kért bocsánatot.

Megértjük, hogy azt éreztettük vele, nem kapja meg a szükséges támogatást egy rendkívül nehéz időszakban. Ez nem az, amit a Neutrogena képvisel, és nem is az, akik lenni szeretnénk

– írta a cég közleményében.

Tizenévesen lett a szépségápolási márka arca

Panettiere mindössze 16 éves volt, amikor 2005-ben a Neutrogena reklámarca és szóvivője lett. Több mint egy évtizeden át szerepelt a vállalat nemzetközi kampányaiban.

Hayden több mint egy évtizeden át a Neutrogena közösségének megbecsült tagja volt. Büszkék vagyunk arra, hogy együtt dolgozhattunk vele

– fogalmazott a cég, amely azt is közölte, hogy jelentős támogatást nyújt egy egészségügyi szervezetnek, hogy több nő juthasson segítséghez, köztük a szülés utáni depresszió kezeléséhez.

Panettiere lánya, Kaya 2014-ben született, a színésznő pedig később őszintén beszélt arról, milyen súlyos időszakon ment keresztül.

„Szükségem volt egy italra, hogy működni tudjak”

Panettiere önéletrajzi könyvében részletesen írt a szülésről. Elmondása szerint 14 órán keresztül vajúdott, majd a szülés után háromórás műtéten esett át.

Amikor felébredtem a műtét utáni lábadozóban, teljesen kimerült és zavart voltam, ráadásul rettenetes fájdalmak gyötörtek

– írta.

A színésznő azt is elárulta, hogy a történtek után alkoholhoz nyúlt, hogy egyáltalán működni tudjon.

Később többször is kezelésre szorult, és saját bevallása szerint egyáltalán nem érezte önmagát annak, aki korábban volt. A nehéz időszak a karrierjét is megtépázta: a Nashville című sorozatból is távozott.

Szülés utáni depresszióm volt, és borzalmasan nehéz volt. Mindennél jobban szerettem volna visszatalálni ahhoz a boldogsághoz, amit korábban éreztem, de már azt sem tudtam, hol keressem

– fogalmazott.