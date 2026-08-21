Depressziója miatt fordultak el Hayden Panettiere-től a világhírű márka, most bocsánatot kértek

Bocsánatot kért Hayden Panettiere-től a Neutrogena, az egyik legismertebb amerikai bőrápolási márka. A vállalat 2015-ben nem hosszabbította meg a színésznővel kötött szerződését, miután nyilvánosan beszélt a szülés utáni depressziójáról. Panettiere később azt állította, hogy a cég döntése újabb súlyos csapás volt számára – olvasható a Page Six oldalán.
A vállalat most, néhány nappal a színésznő tragikus halála után kért bocsánatot.
Megértjük, hogy azt éreztettük vele, nem kapja meg a szükséges támogatást egy rendkívül nehéz időszakban. Ez nem az, amit a Neutrogena képvisel, és nem is az, akik lenni szeretnénk
– írta a cég közleményében.
Tizenévesen lett a szépségápolási márka arca
Panettiere mindössze 16 éves volt, amikor 2005-ben a Neutrogena reklámarca és szóvivője lett. Több mint egy évtizeden át szerepelt a vállalat nemzetközi kampányaiban.
Hayden több mint egy évtizeden át a Neutrogena közösségének megbecsült tagja volt. Büszkék vagyunk arra, hogy együtt dolgozhattunk vele
– fogalmazott a cég, amely azt is közölte, hogy jelentős támogatást nyújt egy egészségügyi szervezetnek, hogy több nő juthasson segítséghez, köztük a szülés utáni depresszió kezeléséhez.
Panettiere lánya, Kaya 2014-ben született, a színésznő pedig később őszintén beszélt arról, milyen súlyos időszakon ment keresztül.
„Szükségem volt egy italra, hogy működni tudjak”
Panettiere önéletrajzi könyvében részletesen írt a szülésről. Elmondása szerint 14 órán keresztül vajúdott, majd a szülés után háromórás műtéten esett át.
Amikor felébredtem a műtét utáni lábadozóban, teljesen kimerült és zavart voltam, ráadásul rettenetes fájdalmak gyötörtek
– írta.
A színésznő azt is elárulta, hogy a történtek után alkoholhoz nyúlt, hogy egyáltalán működni tudjon.
Később többször is kezelésre szorult, és saját bevallása szerint egyáltalán nem érezte önmagát annak, aki korábban volt. A nehéz időszak a karrierjét is megtépázta: a Nashville című sorozatból is távozott.
Szülés utáni depresszióm volt, és borzalmasan nehéz volt. Mindennél jobban szerettem volna visszatalálni ahhoz a boldogsághoz, amit korábban éreztem, de már azt sem tudtam, hol keressem
– fogalmazott.
A Neutrogena nem hosszabbította meg a szerződését
Panettiere 2015 szeptemberében a Live! with Kelly and Michael című műsorban beszélt nyíltan a szülés utáni depressziójáról. Azt mondta, az állapot „teljesen kontrollálhatatlan”, emellett „nagyon fájdalmas és ijesztő”.
A nőknek rengeteg támogatásra van ilyenkor szükségük
– hangsúlyozta.
Nem sokkal később véget ért a Neutrogenával kötött szerződése. A színésznő 2026. május 11-én Jay Shetty podcastjában idézte fel a történteket, és azt mondta, soha nem gondolta volna, hogy éppen a szülés utáni depressziójáról tett őszinte kijelentései miatt kerül veszélybe az együttműködése a céggel.
Amikor megkaptam a hívást, hogy emiatt akarnak kirúgni, a képviselőm azt mondta: »Ez illegális. Ezt nem tehetik meg«
– idézte fel.
A Neutrogena végül nem hosszabbította meg a szerződését.
Halála után bojkottot hirdettek a cég ellen
Panettiere vasárnap, 36 éves korában halt meg. A beszámolók szerint halálát feltételezett túladagolás okozta.
A színésznő halála után a rajongók a közösségi médiában bojkottot hirdettek a szépségápolási márka ellen, és élesen bírálták a céget azért, ahogyan korábban Panettiere-rel bánt.
Újra előkerült egy 2023-as bejegyzés is, amelyben a cég azt írta: „A barátok nem hagyják, hogy barátaik sminkben feküdjenek le.”
A barátok nem hagyják magukra a barátaikat, amikor szenvednek
– írta egy kommentelő.
Egy másik pedig így fogalmazott:
Ez a Neutrogena-mondat nagyon rosszul öregedett. Tényleg csúnyán elbántatok Haydennel. Szégyellhetitek magatokat.
A cég közölte, hogy Panettiere családja iránti tiszteletből nem akart közvetlenül a halála után megszólalni, és részvétét fejezte ki a színésznő szeretteinek.
Megszólalt Hayden Panettiere édesanyja is: szerinte egy férfi is közrejátszhatott lánya halálában.