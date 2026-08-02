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sorozat

Emlékszel még a Hazárd megye lordjaira? Így néznek ki ma a sorozat sztárjai

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Igen, tudjuk, 2005-ben volt egy film is, de mi most az eredeti sorozatról beszélünk. Bizony rengeteget változtak a nyolcvanas évek óta a Hazárd megye lordjai sztárjai!
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sorozathazárd megye lordjaifotó

1979-ben mutatták be, és egészen 1985-ig futott a Hazárd megye lordjai című sorozat az Egyesült Államokban. 7 évadot és 147 epizódot ért meg, ráadásul több tévéfilmben is visszatértek a szereplők: 1997-ben A visszatérés, 2000-ben pedig Irány Hollywood! címen láthattunk új kalandot a Duke fiúktól. Sőt, 2005-ben egy mozis remake-et is kapott a széria, amit 2007-ben egy előzményfilm is követett.

Emlékszel még a Hazárd megye lordjaira? Így néznek ki ma a főszereplők!
Emlékszel még a Hazárd megye lordjaira? Így néznek ki ma a főszereplők!
 Fotó: Archives du 7eme Art / AFP

A Hazárd megye lordjai elsősorban a Duke fiúk kalandjait mutatta be, de kétségtelen, hogy legalább olyan fontos szerep jutott a srácok ikonikus Dodge Chargerének, amelyet Lee tábornok (General Lee) néven ismerhetett meg a közönség.

Így néznek ki ma a Hazárd megye lordjai színészei

Galériánkban (mely az alábbi képre kattintva nyílik meg) összegyűjtöttük, miként néznek ki manapság a főszereplők, illetve mi lett azóta velük.

Catherine Bach
Catherine Bach
Galéria: Hazárd megye lordjai: rengeteget változtak a szereplők a sorozat óta
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Lássuk, mennyit változtak a Hazárd megye lordjainak főszereplői!

 

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Korábbi galériánkban egy másik klasszikus nyolcvanas években futott sorozat, a Knight Rider szereplőit gyűjtöttük össze. Ide kattintva lehet megnézni, ők mennyit változtak az évek alatt.

 

 

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