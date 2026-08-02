Emlékszel még a Hazárd megye lordjaira? Így néznek ki ma a sorozat sztárjai

1979-ben mutatták be, és egészen 1985-ig futott a Hazárd megye lordjai című sorozat az Egyesült Államokban. 7 évadot és 147 epizódot ért meg, ráadásul több tévéfilmben is visszatértek a szereplők: 1997-ben A visszatérés, 2000-ben pedig Irány Hollywood! címen láthattunk új kalandot a Duke fiúktól. Sőt, 2005-ben egy mozis remake-et is kapott a széria, amit 2007-ben egy előzményfilm is követett.

Emlékszel még a Hazárd megye lordjaira? Így néznek ki ma a főszereplők!

Fotó: Archives du 7eme Art / AFP

A Hazárd megye lordjai elsősorban a Duke fiúk kalandjait mutatta be, de kétségtelen, hogy legalább olyan fontos szerep jutott a srácok ikonikus Dodge Chargerének, amelyet Lee tábornok (General Lee) néven ismerhetett meg a közönség.

Így néznek ki ma a Hazárd megye lordjai színészei

Galériánkban (mely az alábbi képre kattintva nyílik meg) összegyűjtöttük, miként néznek ki manapság a főszereplők, illetve mi lett azóta velük.