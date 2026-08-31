„Ez nagyon paraszt!” – Botrányba fulladt a Házasság első látásra esküvője, lesújtó titok derült ki Jánról!

Még csak az első rész ment le a Házasság első látásra új évadából, de már most elképesztő izgalmakat élhettünk át. Lőrincz Ján egyedül érkezett az esküvőre és a nagy kérdés, hogy vajon igent mond-e ennek ellenére ő és Páli Judit az oltár előtt. A romantikusnak szánt nap ugyanis pillanatok alatt feszült drámává alakult, amikor kiderült, hogy a vőlegény mögött nem áll ott a saját családja és a barátai. A ceremónia helyszínén pillanatok alatt pattanásig feszültek az idegek, a vendégsereg pedig hitetlenkedve figyelte az eseményeket.

A Házasság első látásra esküvője bonyodalmakkal indul (Fotó: TV2)

Óriási dráma: A Házasság első látásra sztárja egyedül érkezett

A gyönyörű menyasszony, Juci vidáman mosolyogva érkezett meg az álomesküvőjére, mit sem sejtve a háttérben zajló drámai fejleményekről. A helyszínen várakozó vendégsereg és a fitneszmodell tanúja azonban már ekkor forrt az indulatoktól. Látva, hogy a vőlegény teljesen egyedül árválkodik a helyszínen, a násznép felháborodása tetőfokára hágott: „Ez nagyon paraszt, itt valami baj van, úristen!” – csattant fel a menyasszony oldalán állók egyike, szinte azonnal megadva az alaphangot a szertartás előtt. Juci tanúja különösen a szívére vette az ügyet, és határozottan szembesítette Jánt a kialakult szituációval, nyomatékosan megkérve őt, hogy tisztázza a helyzetet leendő feleségével.

„Végül is az én lagzim, akkor én dönthetek?”

A vőlegény és a tanú közötti szóváltás során gyorsan elszabadultak az indulatok. Ján próbálta megvédeni a saját álláspontját: „Végül is az én lagzim, akkor én dönthetek?” – tette fel a kérdést a láthatóan feszült férfi. A menyasszony tanúja azonban egyetlen lépést sem hátrált meg, és keményen visszavágott a vőlegénynek: „Én meg a menyasszonyt védem, ennyi.” A helyzet tarthatatlanná vált, így Ján belátta, hogy elhatározásra kell jutnia: „Úgy gondolom, a menyasszony minimum azt érdemli, hogy ide álljak elé és elmondjam neki” – jelentette ki elszántan a Házasság első látásra szereplője.

Tovább gyűrűzött a bonyodalom

Mielőtt azonban a fiatalok találkoztak volna, Juci tanúja lépett a menyasszonyhoz, hogy felkészítse őt a sokkoló valóságra: „Itt van a vőlegény, de egyedül, nem jött a násznép, ami nagyon megviselte, erről szeretne veled beszélni” – mondta el a lesújtó hírt a meglepett menyasszonynak. Ráadásul nem ez volt az egyetlen meglepetés, ami megrázta Jucit: „Szeretném, hogy tudd, hogy neki ez a harmadik esküvője, három gyerek van” – tette hozzá a tanú. Juci alig akarta elhinni a hallottakat, a fejét fogva próbálta feldolgozni a fejleményeket. Ezt követően Ján végül félrehívta Jucit, és őszintén felvázolta a fájó helyzetet.

Megvisel a dolog, hogy nincs senki körülöttem. Attól, hogy ők nem jöttek, nem akartalak megbántani, hogy én nem jövök

– mondta Juci szemébe nézve. A drámai beszélgetés után a kérdés továbbra is ott lebeg a levegőben, vajon a kezdeti sokk és a hiányzó násznép ellenére összekötik az életüket, vagy a bizalmatlanság már az oltár előtt mindent tönkretesz? A TV2 keddi adásában kiderül a teljes igazság!