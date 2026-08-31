Házasság első látásra: Ján harmadik feleségét keresi a TV2 műsorában

A mai adásban két párt ismerhetünk meg, és mindnek megvan a saját keresztje. Ján azonban valamiben eltér a Házasság első látásra korábbi évadaiban látott szereplőktől, mivel önteltsége és múltja is eléggé egyedi. Azonban nem lehet egy könyvet a borítója alapján megítélni, és az üzletember azt állítja, hogy a viselkedése csak pajzs, amivel a komoly traumáktól óvja magát.

A Házasság első látásra 2026 szereplőinek a mai naptól megváltozik az életük (Fotó: Szabolcs László)

A Házasság első látásra Jánja korábbi kapcsolatairól vallott

Már az első pillanattól világos, hogy a felvidéki származású üzletember nem a visszafogott stílusával próbálja meg levenni jövendőbeli feleségét a lábáról. Elmondása szerint azonban ennek is megvan az oka.

Ez a nagyképűség valamilyen szinten egy pajzs. Korábban sokszor közeledtek felém érzelmi szinten és én ezt engedtem is. Ez pedig sérülést is okozott. Kétszer voltam házas és lehet mondani, hogy nagyon sok hibát követtem el ezek alatt

— mesélte Ján.

Ezek után az üzletember részletesen beszámolt korábbi házasságairól is. „Az első házasságomnál 24 éves voltam, míg ő 22, nem tudtuk kezelni ezt a dolgot. A második házasságom viszont teljes mértékben érdek volt az ő részéről. Az elsőnél még diákok voltunk és nem volt semmi érték” — árulta el a Házasság első látásra szereplője, aki később összetört a kamerák előtt, visszagondolva második feleségére.

Ján feleségének nem lesz egyszerű dolga (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja édesapa is

Még mindig megpróbálom kontrollálni az érzelmeimet, de sajnos ez nem mindig megy. Az önbizalmamat és a férfiasságomat is tönkretette. Úgy éreztem, hogy soha nem tudták megérteni az én érzelmi kis világomat

— emelte ki Ján.

Ezek után pedig érkezett a következő vallomás, ami teljesen lesokkolta a műsor szakértőit is. Ján három fiú édesapja, ám ő nem nevezné magát apukának. „Én nem vagyok apa. Én biológia apa vagyok három gyereknek jelenleg. Apának lenni az, amikor felnevelünk egy gyermeket. Én nem neveltem fel egyik gyermekemet sem, nem tudtam részt venni a nevelésükben” — vallotta be a TV2 műsorának szereplője.

Ma 19:50-kor kezdődik a Házasság első látásra új évada, amiben kiderül, milyen feleségjelöltet kap a felvidéki üzletember, és hogy mit szól majd a kiválasztott hölgy Jánhoz.