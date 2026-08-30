Először elutasították, ám másodjára sikerrel járt a Házasság első látásra idei szereplője! Ez volt az oka

Már az első évad is felkeltette az érdeklődését Kemenczés Lászlónak, ám akkor még nem sikerült a szakembereknek megtalálni számára az ideiális párt. Most azonban sikerrel jártak, így ő is egyike lesz a 12 merész vállalkozónak, akik szerepelni fognak a Házasság első látásra műsorában. Az Origónak arról számolt be a leendő férj, hogy nem tört össze, amikor elutasították, mivel ez is csak az élet velejárója.

A Házasság első látásra Lacija kitálalt az elutasításról (Fotó: Kemenczés László)

A Házasság első látásra egyből elnyerte Kemenczés László tetszését

Amikor elindult az első évad akkor én már ennek láttam a német verzióját, ahol tök jó párosokat találtak. Bementem a castingra öltönyben, nyakkendőben, mondom házasodni jöttem. Akkor nem találtak megfelelő partnert, de néhány évvel később azt mondták, most megvan

– mesélte az Origónak az élményét a 45 éves belsőépítész.

A Házasság első látásra következő nagy sztárja eddig még ismeretlen, ám már az első adások után kiderül, milyen emberről van szó. „Egy rendkívül életvidám, szeretetteljes férfi, aki imád adni, főleg élményeket. Nem hisz a tárgyak jelentőségében, hamarabb ül ki egy szép helyre egy pohár fröccsel, mint vesz egy új ruhát, órát… bármit. Minden esetben az emberek lelkére kíváncsi, nem a munkájára vagy az anyagiakra” – jellemezte Lászlót egyik barátja.

Kemenczés László alig várja a pillanatot, amikor képernyőre kerül felesége mellett (Fotó: Kemenczés László)

Kemenczés László pozitívan áll a pártaláláshoz

Minden lehetséges annak, aki hisz, ám van nagyon sok olyan értékes kapcsolat, ahol nem a szerelem dominál. Ettől függetlenül pozitív elvárásokkal kell belemenni egy ilyen műsorba és felkészülni lelkileg arra is, mit csinálok, ha az adott illető nem tetszik külsőleg. Mindenki megkapja tőlem a maximális tiszteletet, szeretetet, ami bennem van, addig a pontig, amíg be nem bizonyítja az ellenkezőjét, hogy érdemes rá

– jelentette ki az Origónak a Házasság első látásra szereplője.Jövő hét hétfőn, augusztus 31-én kezdetét veszi a TV2 Házasság első látásra legújabb évada és fény derül rá, milyen párt választottak a szakemberek Kemenczés Lászlónak és a másik tizenegy szerelemre éhes szinglinek, aki a nem mindennapi kísérletre vállalkozott.