„Basszus, ez az anyukám!” – 20 év után egyetlen üzenettel bukkant fel a TV2 sztárjának édesanyja

László Józsefet négyéves kora óta az édesapja nevelte fel. A TV2 ma 19:50-kor induló realityjének szereplője nehéz múltja ellenére is nyitott szívvel vág bele a különleges kísérletbe. A Házasság első látásra új évada tehát ma este veszi kezdetét, a szakértők pedig idén is színes társaságot gyűjtöttek össze. A vállalkozó szellemű szereplők között mutatkozik be László József is, aki különleges családi háttérrel érkezik a műsorba. Gyermekkori traumái formálták a személyiségét, ám a múlt árnyai ellenére töretlen lelkesedéssel vállalta, hogy ismeretlenül áll oltár elé.

A Házasság első látásra sztárja édesanyja nélkül nőtt fel (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárját egyedül nevelte fel az édesapja

Hel Joci szülei négyéves korában váltak el, azután az édesapja nevelte fel. Az egyszülős modell szoros köteléket alakított ki apa és fia között: az idősebb férfi mindent megadott gyermekének, bár a túlzott féltésből adódóan a mai napig akadnak közöttük konfliktusok. A fiatal srác pontosan tudja, hogy apja csupán a szeretet miatt aggódja túl a dolgokat, hiszen ő az egyetlen fia. Az édesanyjával való kapcsolata ezzel szemben teljesen megszakadt, a két évtizedes hallgatást pedig nemrégiben egy meglepő üzenet törte meg a közösségi médiában. A Házasság első látásra sztárja eleinte csak a nevet találta ismerősnek, majd a profilképre pillantva döbbent rá, ki keresi.

Basszus, ez az anyukám! De hát egy szia, mizunál egy sima Tinder-randin is többet várok, nemhogy anyukámtól 20 év után

– idézte fel a a pillanatot, jelezve, hogy a felületes nyitással nem tudott mit kezdeni.