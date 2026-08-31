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Házasság első látásra

„Basszus, ez az anyukám!” – 20 év után egyetlen üzenettel bukkant fel a TV2 sztárjának édesanyja

1 órája
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Két évtizedes hallgatás után, egyetlen felületes üzenettel bukkant fel a semmiből László József édesanyja, aki négyéves korában hagyta el a fiát. A drámai múlt ellenére a fiatalember nem zárta be a szívét, és ma este a TV2 Házasság első látásra című műsorában próbálja megtalálni az igaz szerelmet.
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Házasság első látásratraumaTV2

László Józsefet négyéves kora óta az édesapja nevelte fel. A TV2 ma 19:50-kor induló realityjének szereplője nehéz múltja ellenére is nyitott szívvel vág bele a különleges kísérletbe. A Házasság első látásra új évada tehát ma este veszi kezdetét, a szakértők pedig idén is színes társaságot gyűjtöttek össze. A vállalkozó szellemű szereplők között mutatkozik be László József is, aki különleges családi háttérrel érkezik a műsorba. Gyermekkori traumái formálták a személyiségét, ám a múlt árnyai ellenére töretlen lelkesedéssel vállalta, hogy ismeretlenül áll oltár elé.

A Házasság első látásra sztárját 20 év után kereste fel az édesanyja.
A Házasság első látásra sztárja édesanyja nélkül nőtt fel (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárját egyedül nevelte fel az édesapja

Hel Joci szülei négyéves korában váltak el, azután az édesapja nevelte fel. Az egyszülős modell szoros köteléket alakított ki apa és fia között: az idősebb férfi mindent megadott gyermekének, bár a túlzott féltésből adódóan a mai napig akadnak közöttük konfliktusok. A fiatal srác pontosan tudja, hogy apja csupán a szeretet miatt aggódja túl a dolgokat, hiszen ő az egyetlen fia. Az édesanyjával való kapcsolata ezzel szemben teljesen megszakadt, a két évtizedes hallgatást pedig nemrégiben egy meglepő üzenet törte meg a közösségi médiában. A Házasság első látásra sztárja eleinte csak a nevet találta ismerősnek, majd a profilképre pillantva döbbent rá, ki keresi.

Basszus, ez az anyukám! De hát egy szia, mizunál egy sima Tinder-randin is többet várok, nemhogy anyukámtól 20 év után

– idézte fel a a pillanatot, jelezve, hogy a felületes nyitással nem tudott mit kezdeni.

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A természetes lányokat szereti

A gyermekkori hiányosságok ellenére nem vált bizalmatlanná, sikeres a nőknél, és határozott elképzelése van a leendő feleségéről. A külsőt illetően kimondottan zavarják a szépészeti beavatkozások: „Külsőre tőlem ne legyen magasabb, fitt legyen, legyenek céljai, és ne legyenek rajta mű dolgok” – fogalmazott. A kísérlet kezdetén azonban kis híján megfutamodott, amikor szembesült a show jogi súlyával:

Amikor megtudtam, hogy ez egy rendes házasság, és le van anyakönyvezve, eléggé megijedtem. Voltak kósza gondolataim, hogy mégiscsak offolni kéne ezt a dolgot, de aztán úgy voltam vele, egyszer élünk

– ismerte be József. Hogy a szakértők – Tóth Melinda, Gaál Viktor, Rozs Erika és Liszkay Judit – kit választottak mellé, ma 19:50-kor kiderül a TV2-n.

 

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