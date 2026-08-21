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Moritz Anastasia

Modellkarrierje miatt küzdött a párkereséssel a Házasság első látásra 21 éves sztárja

34 perce
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Moritz Anastasia kora ellenére úgy érzi, a pszichológusok segítségére van szüksége, hogy megtalálja az igazit. A Házasság első látásra új sztárja modellként dolgozik, a Next Top Model Hungary-ben is szerepelt.
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Moritz AnastasiaNext Top Model HungaryHázasság első látásra

Augusztus 31-én elindul a Házasság első látásra 2026-os évada, aminek legfiatalabb szereplője Moritz Anastasia lesz, aki mindössze 21 évesen vág bele a kísérletbe. A fiatal lány azonban nem ismeretlen a tévénézők számára, hiszen korábban már szerepelt a TV2-n, mégpedig a Next Top Model Hungary 2024-es évadában. Anastasia az Origónak árulta el, mi történt vele azóta.

Moritz Anastasia 21 évesen jelentkezett a Házasság első látásra kísérletébe.
A Házasság első látásra Moritz Anastasiája a modellkedés miatt nehezen tud ismerkedni (Fotó: TV2)

Moritz Anastasia modellként dolgozik, amit nagyon szeret, bár ez a szakma sajnos korántsem egyszerű. A TV2 sztárja most teljesen őszintén mesélt a munkája árnyoldalairól.

„A Next Top Model Hungary volt az első műsorom, így ez a fajta szereplés akkor elég nagy újdonság volt számomra, viszont a modellkedés előtte is az életem része volt. De a műsor után leginkább szépségversenyeken indultam, és szépen lassan felépítettem a saját kis munkáimat különböző cégekkel, úgyhogy abszolút szabadúszóként foglalkoztam ezzel, ami most is így van” – vágott bele a modell.

Nyilván ebben a szakmában is van uborkaszezon, mint most például nyáron, mert kevesebb munka van, illetve összességében azt gondolom, hogy sajnos itt Magyarországon nem tudják ezt a szakmát úgy megbecsülni és megfizetni, mint máshol. Szóval, el kell fogadnunk, hogy abszolút csak hobbiként lehet űzni. Emellett lelkileg is megterhelő, mert hiába vagyok fiatal, már elkezdtem érezni a kiégést, különösen így, hogy nagyon nehezen vannak munkáim

 – vallotta be őszintén.

Moritz Anastasia szépségversenyeken is indul.
Moritz Anastasia korábban a Next Top Model Hungary 1. évadában szerepelt (Fotó: Szabolcs László)

A Házasság első látásra Anastasiája küzd a párkereséssel

A gyönyörű modell a szakmája miatt sajnos a szerelemben sem igazán szerencsés, ugyanis sok férfi nehezen tudja megérteni és elfogadni a munkáját.

„Szerintem nem tudják elfogadni azt, hogyha a párjának a saját útja pont egy modellkedés, hiszen itt nyilván mindenki más azt nézi, hogy az ő párja milyen szép, vagy csinos. Én viszont úgy vagyok vele, ha engem valaki megismer, akkor már eleve tisztában van azzal, hogy ez az életem része, és rólam igenis készülnek képek, ott kell lennem eseményeken, és hasonlók” – magyarázta.

Csúnyán hangzik, de úgymond van, amikor csorgatják rám a nyálukat a férfiak, de én azt várom el, hogy a párom legyen ott mellettem ilyenkor is, fogja a kezem, és legyen rám büszke, hogy igen srácok, ő az én párom. De sokan vannak, akik ilyenkor korlátozni próbálják a nőt, és régen én is belecsúsztam hasonló helyzetekbe, de most már abszolút nem hagyom magam. Éppen ezért elég nehéz megfelelő párt találni, én viszont már szeretnék családot alapítani

 – árulta el.

 

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