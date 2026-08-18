Bemutatkoztak a Házasság első látásra szereplői: itt van minden, amit tudni akarsz róluk

A TV2-n az őszt a Farm VIP új évada és a Házasság első látásra 2026-os szezonja robbantják be, augusztus 31-én. És bár előbbi szereplőit már jól ismerjük, utóbbiak mindeddig civilekként élték az életüket. Tegnap este a csatorna eseményén azonban bemutatkozott az a hat férfi és hat nő, akik bevállalták, hogy egy ismeretlennel kötnek házasságot, és megpróbálják kideríteni, hogy vajon a tudomány segítségével a Házasság első látásra szakértői jobb társat találnak-e nekik, mint ők maguk. Mutatjuk is, kik ezek a bátor szinglik!

Ők azok a vállalkozószellemű szinglik, akiknek házaséletét nyomon követhetjük majd a Házasság első látásra új részeiben (Fotó: Szabolcs László)

A felhozatalt elnézve, a Házasság első látásra 4. évadában sem fogunk unatkozni, hiszen mind a 12 szereplő igazán különleges személyiség. Megyeri Lívia például egy 38 éves biztosítási alkusz, emellett pedig egyedülálló édesanya, akit a műsor készítői a "naiv anyuka" jelzővel illettek. A leendő ara elmondása szerint korábban mindig rosszul választott férfiakat, amiben egy bizonyos mintát is felfedezett, de ezt szeretné végre levetkőzni, hogy semmi ne állhasson a boldogsága útjába. Lívia éppen emiatt döntött úgy, hogy vállalkozik a kísérletre, és reméli, hogy a tudomány és pszichológusok segítségével rátalálhat arra a valódi, mély kapcsolatra, amire mindig is vágyott.

A Házasság első látásra Lívia számára nemcsak egy izgalmas kaland, hanem lehetőség is, hogy megszabaduljon attól, ami eddig a boldogságát akadályozta (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra új évadában is találunk ismerős arcot

Varga Máté tartalomgyártóként már néhány tévénézőnek is ismerős lehet, bár most egy újabb arcát szeretné megmutatni, nem azt, amit a legtöbben látnak a TikTok-oldalán. A laza 24 éves srác az online térben általában nem rejti véka alá a véleményét, amiért bizony bőven kap hideget és meleget, sőt sokan kifejezetten bunkónak tartják a stílusa miatt, de elmondása szerint erről szó sincs. Úgy érzi, kifejezetten toleráns tud lenni egy kapcsolatban, mivel napi szinten emberekkel dolgozik, így ezt a képességét sokat fejlesztette. Emellett bevallotta, hogy nincs kifejezett ideálja, hiszen teljesen ellentétes karakterekbe is képes beleszeretni, de az kifejezetten vonzza, ha egy nő határozott és vannak céljai, akárcsak neki. De vajon valóban sikerül megváltoztatni a róla kialakult képet? Nos, ez csak a Házasság első látásra idei évadából derül majd ki, augusztus 31-től a TV2-n. De addig is kattints a galériánkra és ismerd meg a többi szereplőt is!