Perli a TV2-t a Házasság első látásra sztárja: súlyos vádakat hozott fel a szépségkirálynő

A Next Top Model Hungary-ből ismert Moritz Anastasia is szerepel a Házasság első látásra legújabb évadában. Saját bevallása szerint elsősorban azért vállalta el a műsort, mert bízott benne, hogy így rátalálhat az igazira. Hogy végül sikerrel járt-e, azt egyelőre nem árulhatja el, a forgatások időszakát azonban kifejezetten rossz élményként élte meg.

Perli a TV2-t a Házasság első látásra sztárja. Fotó: TV2

A story.hu-nak elárulta, hogy állítása szerint a produkció több munkatársa is olyan verbális megnyilvánulásokat tett vele szemben a forgatás során, amelyeket megalázónak tart, és amelyek szerinte sértették a személyiségi jogait. Az ügyben ezért jogi lépéseket is tett.

Állítása szerint verbális bántalmazás érte a Házasság első látásra sztárját

Anastasia elmondása szerint kezdetben kifejezetten pozitívan állt a műsorhoz. Mindig is szeretett volna családot, ezért bízott abban, hogy a Házasság első látásra akár az első lépést is jelentheti a szerelem megtalálása felé.

A forgatásokkal kapcsolatban azonban már jóval kevésbé pozitívak a tapasztalatai. "Összességében nagyon pozitívan álltam a produkcióhoz. Mindig is szerettem volna családot, és bíztam benne, hogy ez akár az első lépés is lehet afelé" - mesélte a szépségkirálynő.

Viszont közben sajnos nagyot kellett csalódnom. Elsősorban néhány ember a produkció során tanúsított magatartása miatt. A korábbi közös munkánk után azt gondoltam, ha mást nem, legalább egyfajta alapvető emberi normát és tiszteletet megkapok. Sajnos ebben tévednem kellett. Olyannyira, hogy most már egészen a bíróságig kell mennem azért, hogy kiálljak magamért, illetve azokért is, akiket korábban hozzám hasonló sérelem érhetett.

Arra a kérdésre, hogy kik részéről érte az általa említett verbális bántalmazás: Anastasia elárulta, hogy a stáb tagjaitól.

A stáb több tagja is! Sajnos a folyamatban lévő bírósági eljárás miatt nem nyilatkozhatok a részletekről. A férjem sokat segített az ügyben, amit azóta is közösen képviselünk. És más szereplőkkel is kapcsolatban vagyunk, akik hasonló tapasztalatokról számoltak be. Fontos a számomra, hogy tudják, nincsenek egyedül, és kérhetnek megfelelő segítséget.

A műsor sajtótájékoztatóján végül a szépségkirálynő oldalán testőre is feltűnt a verbális bántalmazás miatt.

A testőröm jelenlétére végül nem volt szükség a sajtótájékoztatón. Elsősorban azért jött velem, mert a produkció során átélt verbális bántalmazásoknak köszönhetően nem esett volna jól egyedül, kvázi védtelenül megjelenni abban a közegben, ahol korábban ezeket az atrocitásokat elszenvedtem…

A történtekre a TV2 is reagált

A story.hu a TV2-t is megkereste az üggyel kapcsolatban.

Az Anastasiát ért állítólagos sérelmekről a 2025 novemberében befejeződött forgatást követően a jogi képviselője által a közelmúltban küldött ügyvédi levélből értesültünk. Arra törekszünk, hogy a helyzetet megnyugtató módon rendezzük

- válaszolta a csatorna.