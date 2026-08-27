Herceg Erika megszólalt a Megasztár balhé utána az Origónak: „Túl rövid az élet ahhoz, hogy hallgassak...”

Ahogy arról az Origo is beszámolt, váratlan purparlé alakult ki a TV2 hétfő esti sajtóeseményén, ahol egymásnak feszült Herceg Erika és a Megasztár három mestere. A jelenlévők nem sokat értettek a balhéból, melynek során a kárpátaljai születésű énekesnő kijelentette, társai hátba támadták a válogató adások felvétele közben. Az egyre élesedő szituációt végül Ördög Nórának és Lékai-Kiss Ramónának sikerült elsimítania, de Erika villámló szemekkel hagyta el a színpadot, majd azonnal belefutott az Origo munkatársába.
Herceg Erika idén nem alkuszik
- Megbánta, hogy tavaly visszafogta magát
- Nem fogja visszanézni a Megasztár adásait
- A férfiak csak „névjegykártyaként” tekintettek rá.
Herceg Erika: „Idén ezer százalékban magamat fogom adni!”
Origo: Feszült vagy?
Herceg Erika: Nem… Most, hogy kimondtam, már egyáltalán nem vagyok ideges. Ki kell mondani azt, amit egy adott pillanatban érzek vagy gondolok. Ez a titka a dolognak.
Ha bennem marad, abba belebetegszem...
Origo: Korábban azt mondtad, hogy idén már nem akarsz megfelelni senkinek. Mi az, amiben tavaly még engedtél, de ebben az évadban már következetesen nem fogsz?
H.E.: Tavaly újként ültem be a Megasztár mesterei közé. Hatalmas feladat volt és hatalmas megtiszteltetés is. No meg ott volt ugye Tóth Gabi, aki mellett jobbnak láttam, ha visszafogom magam egy kicsit. Amikor visszanéztem az élőshow-kat, észrevettem, hogy voltak helyzetek, amikor nem mondtam ki mindent, amit gondoltam és bevallom, ezeket a szituációkat nagyon sajnáltam.
Elhatároztam, hogy inkább leszek néha sok, vagy hisztis, és nagypofájú, mint megalkuvó vagy konfliktuskerülő.
Hiszen hatalmas tapasztalatom van, már csak a külföldi karrierem okán is és ezt tudom is kamatoztatni a Megasztárban. Szóval idén ezer százalékban magamat fogom adni! Túl rövid az élet ahhoz, hogy hallgassak!
„Legyen nagyon színes a Megasztár! Jöjjenek a nagy énekesek!”
Origo: Amikor visszanézed magad egy-egy balhé után, zavarba jössz, vagy inkább elégedett vagy?
H.E.: Nem szoktam részletekbe menően visszanézni magam és ezt az évadot pedig egészen biztosan nem fogom újranézni. Hiszen megéltem és megélem belülről. Úgy érzem, hogy eddig is mindent helyesen csináltam. Pont úgy, ahogy éreztem, vagy ahogyan a szituáció diktálta. Az, hogy hogyan nézett ez ki kívülről, mindegy is, mert én vagyok.
Bocsásson meg nekem Magyarország, én ilyen vagyok! Egy biztos, soha nem a rosszindulat vezérelt…
Én szeretem ezt a szakmát és azt szeretném, sőt akarom, hogy bizonyos stílusirányzatok ne halljanak ki. Legyen nagyon színes a Megasztár! Jöjjenek a nagy énekesek, a dívák, mert én foglalkozom velük és kiállok értük, mint egy anyatigris!
Origo: A gyermekkori, ábrándozó önmagad büszke lenne most rád?
H.E.: Biztosan! Már tizenegy évesen pontosan tudtam, hogy ilyen leszek. Akkor találkoztam a jövőbeli önmagammal. Vizualizáltam azt a nőt, aki most vagyok. Beléptem az ajtón és azt mondtam magamnak: Iszonyú nehéz lesz, de tarts ki!
Én leszek te és egy karakán, erős nő leszel, aki nem csak önmagát, de a szeretteit, hozzátartozóit is meg fogja védeni az ötven kilójával.
Viszont olyan erővel és hittel, amilyet még nem látott a világ.
Origo: Volt olyan időszaka a pályádnak, amikor hátrányként élted meg a külsődet?
H.E.: A szakmai életemben sosem jelentett hátrányt a külsőm. Sokkal inkább a magánéletemben adódtak gondjaim emiatt. Egyenesen imádom, hogy cicababa vagyok!
Azért vagyok ilyen, amilyen vagyok, mert ilyen akarok lenni.
Nekem ez tetszik. Az persze igaz, hogy a mostani párom előtt a férfiak csak névjegykártyaként tekintettek rám. Nem is volt korábban komoly kapcsolatom. De persze én is használtam a férfiakat...
A szeptember 5-től induló műsor az első két hétvégén duplázik. Szombat és vasárnap este is a válogató adások szórakoztatják a nézőket, majd a szeptember 19-ei hétvégétől a megszokott felállásban szombatonként folytatódik a Megasztár 9. évada.
Íme Herceg Erika, Puskás-Dallos Bogi, T. Danny és Marics Peti balhéja!