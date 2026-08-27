Herceg Erika megszólalt a Megasztár balhé utána az Origónak: „Túl rövid az élet ahhoz, hogy hallgassak...”

Herceg Erika idén nem alkuszik

Megbánta, hogy tavaly visszafogta magát

Nem fogja visszanézni a Megasztár adásait

A férfiak csak „névjegykártyaként” tekintettek rá.

Herceg Erika: „Idén ezer százalékban magamat fogom adni!”

Origo: Feszült vagy?

Herceg Erika: Nem… Most, hogy kimondtam, már egyáltalán nem vagyok ideges. Ki kell mondani azt, amit egy adott pillanatban érzek vagy gondolok. Ez a titka a dolognak.

Ha bennem marad, abba belebetegszem...

Origo: Korábban azt mondtad, hogy idén már nem akarsz megfelelni senkinek. Mi az, amiben tavaly még engedtél, de ebben az évadban már következetesen nem fogsz?

H.E.: Tavaly újként ültem be a Megasztár mesterei közé. Hatalmas feladat volt és hatalmas megtiszteltetés is. No meg ott volt ugye Tóth Gabi, aki mellett jobbnak láttam, ha visszafogom magam egy kicsit. Amikor visszanéztem az élőshow-kat, észrevettem, hogy voltak helyzetek, amikor nem mondtam ki mindent, amit gondoltam és bevallom, ezeket a szituációkat nagyon sajnáltam.

Elhatároztam, hogy inkább leszek néha sok, vagy hisztis, és nagypofájú, mint megalkuvó vagy konfliktuskerülő.

Hiszen hatalmas tapasztalatom van, már csak a külföldi karrierem okán is és ezt tudom is kamatoztatni a Megasztárban. Szóval idén ezer százalékban magamat fogom adni! Túl rövid az élet ahhoz, hogy hallgassak!

A Megasztár balhé után Herceg Erika láthatóan nem ült éppen boldogan a mesterek között (Fotó: Szabolcs László)

„Legyen nagyon színes a Megasztár! Jöjjenek a nagy énekesek!”

Origo: Amikor visszanézed magad egy-egy balhé után, zavarba jössz, vagy inkább elégedett vagy?

H.E.: Nem szoktam részletekbe menően visszanézni magam és ezt az évadot pedig egészen biztosan nem fogom újranézni. Hiszen megéltem és megélem belülről. Úgy érzem, hogy eddig is mindent helyesen csináltam. Pont úgy, ahogy éreztem, vagy ahogyan a szituáció diktálta. Az, hogy hogyan nézett ez ki kívülről, mindegy is, mert én vagyok.

Bocsásson meg nekem Magyarország, én ilyen vagyok! Egy biztos, soha nem a rosszindulat vezérelt…

Én szeretem ezt a szakmát és azt szeretném, sőt akarom, hogy bizonyos stílusirányzatok ne halljanak ki. Legyen nagyon színes a Megasztár! Jöjjenek a nagy énekesek, a dívák, mert én foglalkozom velük és kiállok értük, mint egy anyatigris!