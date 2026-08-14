Nem bírta tovább: elszabadultak az indulatok Hernádi Judit lányánál, keményen elküldte a kritikust!

A közösségi médiában a kommentelők gyakran azt gondolják, büntetlenül gúnyolódhatnak a közszereplőkön. Néha azonban a legtürelmesebb művészeknél is betelik a pohár. Így járt Tarján Zsófi, a Honeybeast énekesnője is, aki egy rosszindulatú beszólás után úgy döntött, nem hagyja szó nélkül a támadást. Hernádi Judit lánya hosszasan magyarázta, mekkora tévedésben él szerinte a hozzászóló, aki bukott énekesként hivatkozott rá.

Hernádi Judit lánya durván nekiment a rosszindulatú kommentelőnek (Fotó: YouTube)

Hernádi Judit lánya nem hagyta magát

Ahhoz, hogy megértsük a szélsőséges reakciót, jobb, ha ismerjük Tarján Zsófi lelki alkatát, habitusát, ugyanis korábbi interjúiban nyíltan felvállalta, hogy hosszú évekig küzdött önbecsülési problémákkal, megfelelési kényszerrel és szorongással. Mindig ott lebegett felette a nyomasztó kérdés, vajon a saját tehetsége miatt szeretik, vagy csak „Hernádi Judit lányát” látják benne? Évekig tartó terápiára és kemény önismereti munkára volt szüksége ahhoz, hogy felépítse az önbizalmát, és elhiggye, önálló képzőművészként és zenészként is van helye a pályán. Éppen ebbe a régi, még mindig sajgó sebbe nyúlt bele az a kommentelő, aki a közösségi oldalon így támadt rá: „Micsoda színvonal. Hernádi meg a mindenhol megbukott lánykája” – förmedt rá a Sziget Fesztivál Bródy-estjén brillirózó anya-lánya párosra.

Alapos választ írt az énekesnő

A Honeybeast énekesnője ezen nem tudott továbblépni. Ahelyett, hogy felvette volna a kesztyűt a személyeskedésben, konkrét adatokkal támasztotta alá a létezését és sikereit.

Hol is buktam pontosan? Áh értem. Biztos a majd' 180.000 havi hallgató a Spotify-on. Női előadók közül ez tudtommal országos mezőnyben a második hely. Nem első, de nekem büszkeség. Vagy bukta lenne a Hullik a cseresznyefa virága című dalunk? Több mint 1.921.000 letöltés a legnagyobb videó megosztón... nem hiszem. Ja, peresze, akkor a Bárcsak lennék!, az meg 629.000-nél jár kevesebb mint 2 hónap alatt és ezek csak az idei megjelenéseink

– jegyezte meg miheztartás végett Tarján Zsófi, majd azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a zenén túl képzőművészként és grafikusként is megállja a helyét: „Amúgy idén már volt 2 kiállításom, bocs a második jelenleg is zajlik és tervben van egy harmadik, mind meghívásos alapon. Több képet eladtam, jótékonykodtam is és hol van még az év vége! Hát úgy látszik, tényleg egy csődtömeg vagyok. Jó egészséget!”