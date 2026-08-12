Két év várakozás után érkezik Horányi Juli kisfia: „Nagyon sokat vagyok rosszul”

Nem éppen könnyű hónapokat él át Horányi Juli, ám a rosszullétek ellenére hatalmas boldogság tölti el: az énekesnő és férje, Dénes Viktor első gyermeküket várják. Juli nemrég jelentette be, hogy kisfiuk lesz, most pedig a TV2 Mokka című műsorában mesélt arról, hogyan éli meg a várandósságot, és milyen hosszú út vezetett a pozitív terhességi tesztig.
Horányi Juli gyermeke nemét is elárulta
Juli számára a terhesség eddig korántsem olyan könnyed, mint amire talán számított. Az első trimesztert szinte végighányta, és bár már túl van az első három hónapon, továbbra is gyakran rosszul van.
Nem vagyok a topon. Az elmúlt három hónapban nagyon sokat voltam rosszul. Végighánytam az első trimesztert. És most nagyon-nagyon sokat vagyok rosszul. Sajnos nekem ilyen ez a terhesség, de nem baj, mert már annyian túlélték előttem, úgyhogy biztos én is túl fogom élni. Csak hát kicsit nehéz így, mert a fellépéseket is csinálni kell, meg csomó dolog van.
Az énekesnőnek különösen nehéz megélnie, hogy a korábbi, rendkívül pörgős életmódjához képest most sokkal kevesebb energiája van.
„Nekem nagyon furcsa ez az állapot, mert egy energikus nő vagyok, aki egymillió dolgot elintéz egy nap. Na most, ha egy dolgot sikerül elintézni, már akkor boldog vagyok. Tegnap is elmentem egy plázába, utána hazamentem, és le kellett feküdnöm aludni, mert annyira elfáradtam.”
Horányi Juli férjével két évig próbálkoztak
A baba érkezése azonban annál nagyobb öröm, különösen azért, mert Juli és férje két éven keresztül próbálkoztak, mire természetes úton sikerült megfogannia a gyermeküknek. Az énekesnőnek már egy klinikai konzultációra is volt időpontja, amikor váratlanul pozitív lett a terhességi tesztje.
Türelmesen vártunk, de nagyon sok minden van mögöttünk; rengeteg kezelés, kivizsgálás, és hát egy csoda, hogy természetes úton sikerült végül spontán ez a fogantatás. Nekem már meg is volt az időpontom a Semmelweis Klinikára, hogy mikor kell mennem konzultálni, de akkor egyszer csak lett egy pozitív teszem, úgyhogy nem kellett mennem konzultálni. Nagyon boldogok vagyunk! Ezért is megéri minden egyes pillanat, még ha rosszul is vagyok sokat, de legalább itt a baba és nagyon várjuk.
A tesztet a férjével együtt nézték meg, ám először szinte el sem akarták hinni, hogy valóban megtörtént, amire olyan régóta vártak.
„Tényleg nem hittük el! Amikor ennyi próbálkozás, meg ennyi idő után egyszer csak ott van, akkor az tényleg annyira hihetetlen… De nagyon örültünk neki, szuper boldogság volt.”
Horányi Juli kisfia január végén érkezik
Juli azokhoz is szólt, akik hozzájuk hasonlóan hosszú ideje várnak a gyermekáldásra. Saját tapasztalatából azt mondja, számára sokat jelentett, amikor tudatosan változtatott az életén.
„Semmiképp ne adják fel! Nekem nagyon sokat segített az, hogy lelassultam, hogy tudatosan visszavettem abból a pörgésből, amiben voltam, és így igyekeztem magam kicsit lenyugtatni. Ezt sokan mondták nekem a vizsgálatok alatt szakemberek, hogy olyan szintű stressznek vagyok állandóan kitéve, hogy ez már önmagában nagyon nehezíti a teherbeesést, úgyhogy ez az első és legfontosabb lépés, hogy egy kicsit nyugodjak le, egy kicsit vegyek vissza, ezt én meg is tettem. Nyilván még emellett nagyon sok minden volt, ami nekem személy szerint segített, de az biztos, hogy feladni nem szabad, lelassítani kell, és próbálkozni kell. Nálam például semmit nem találtak, ami kizárta volna a terhességem, és mégis két éven keresztül nem sikerült.”
A munka miatt egyelőre nem készül hosszú pihenőre. Január végére várják a kisfiút, Juli pedig egészen szilveszterig vállalt fellépéseket.
Az az igazság, hogy be vagyok táblázva december végig, az utolsó fellépésem a szilveszter este lesz. Január végére vagyok kiírva, tehát mindenhol jeleztük, hogy akkorra már nagy pocakkal fogok érkezni. Januárban már nem csinálok semmit, de nagyon szeretném ezt így végig tolni, mert tényleg sok helyszín van, sok fellépés, és várnak engem, én meg örömmel megyek.