Két év várakozás után érkezik Horányi Juli kisfia: „Nagyon sokat vagyok rosszul”

Nem éppen könnyű hónapokat él át Horányi Juli, ám a rosszullétek ellenére hatalmas boldogság tölti el: az énekesnő és férje, Dénes Viktor első gyermeküket várják. Juli nemrég jelentette be, hogy kisfiuk lesz, most pedig a TV2 Mokka című műsorában mesélt arról, hogyan éli meg a várandósságot, és milyen hosszú út vezetett a pozitív terhességi tesztig.

Horányi Juli első gyermekével várandós (Fotó: MTVA)

Horányi Juli gyermeke nemét is elárulta

Juli számára a terhesség eddig korántsem olyan könnyed, mint amire talán számított. Az első trimesztert szinte végighányta, és bár már túl van az első három hónapon, továbbra is gyakran rosszul van.

Nem vagyok a topon. Az elmúlt három hónapban nagyon sokat voltam rosszul. Végighánytam az első trimesztert. És most nagyon-nagyon sokat vagyok rosszul. Sajnos nekem ilyen ez a terhesség, de nem baj, mert már annyian túlélték előttem, úgyhogy biztos én is túl fogom élni. Csak hát kicsit nehéz így, mert a fellépéseket is csinálni kell, meg csomó dolog van.

Az énekesnőnek különösen nehéz megélnie, hogy a korábbi, rendkívül pörgős életmódjához képest most sokkal kevesebb energiája van.

„Nekem nagyon furcsa ez az állapot, mert egy energikus nő vagyok, aki egymillió dolgot elintéz egy nap. Na most, ha egy dolgot sikerül elintézni, már akkor boldog vagyok. Tegnap is elmentem egy plázába, utána hazamentem, és le kellett feküdnöm aludni, mert annyira elfáradtam.”