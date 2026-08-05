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Horváth Csenge

Szétszedték Horváth Csengét: a fiatal modell nem hagyta szó nélkül, hogy rossz anyának tartják

54 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Fésűs Nelly lánya másfél hónappal ezelőtt adott életet első gyermekének, így azóta természetesen körülötte forognak a mindennapjai. Horváth Csenge most épp egy nehezebb időszakba engedett bepillantást a követőinek, amiért azonnal ízekre szedték. Itt a modell válasza.
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Horváth Csengegyereknevelésbeszólásanyaság

Barabás Ottó és Horváth Csenge kislánya júniusban jött világra, így azóta a fiatal édesanya minden napját vele tölti, aminek részleteit olykor meg is osztja, még akkor is, ha a helyzet nem annyira idilli. Horváth Csenge családja épp a hasfájós időszakkal küzd, amin feltehetően a kánikulával járó nehézségek sem segítenek. Ám amikor a modell egy ezzel kapcsolatos videót osztott meg Instagram-oldalán, egy követője nagyon csúnyán beszólt neki, és azzal vádolta, hogy nem foglalkozik a síró gyermekkel, mert a tartalomgyártásra koncentrál. Ezt pedig Csenge sem bírta szó nélkül hagyni.

Horváth Csenge nem akarja tökéletesnek mutatni az életét.
Horváth Csenge lánya épp nehéz időszakon megy keresztül, amin édesanyja sem tud segíteni (Fotó: Máté Krisztián)

Horváth Csenge gyermeke, Jana épp a hasfájós időszakon megy keresztül, amiről a friss édesanya egy néhány másodperces videót is megosztott, amin az látható, ahogyan dúdolva ringatja a nyöszörgő kislányt. Arra azonban nem számított, hogy erre milyen beszólást fog kapni.

„Pro tipp: ha sír a gyerek, ne a videókészítéssel legyél elfoglalva, hanem minden figyelmed neki szenteld. Erre van NEKI szüksége, nem a lájkokra. Hidd el, ezek a népszerűségi verseny dolgok semmit sem számítanak pár év múlva, és csak magad fogod ostorozni, hogy az erre szánt időt-energiát miért nem az egyetlen dologra fordítottad, ami igazán számít: a gyönyörű gyermekedre” – írta Csenge egy követője, amin ő azonnal kiakadt.

Horváth Csenge igyekszik a lehető legjobb anyuka lenni.
Horváth Csenge férje és kislánya társaságában tölti minden napját, mégis megvádolták, hogy nem figyel oda eléggé (Fotó: Szabolcs László)

Horváth Csenge anyaként nem a tökéletességre törekszik

A fiatal lánynyilvánosan megosztotta az üzenetet és válaszolt is rá, ahol tisztázta, szó sincs arról, hogy elhanyagolná a kicsit.

Na akkor most, hogy elaludt, erre reagálnék! Természetesen, amikor sír és baja van, nem a telefonommal vagyok elfoglalva és a napom 97%-a csak róla szól! A videó felvétel gomb megnyomása körülbelül 1.5 másodpercet vesz igénybe. Nekem viszont, amikor felmegyek a netre és valakinél nem azt látom, hogy minden szuper és sosincs a gyereknek semmi baja, hanem valós tartalmakat tesz fel, határozottan nagy megnyugvást ad. Azt érzem a videó láttán, hogy nem vagyok egyedül, amire szerintem egy friss anyukának hatalmas szüksége van 

– írta az influenszer.

„Szóval, ha valaki megnézi ezt a videót és egy picit is jobban érzi magát tőle, már megérte, hogy oda szánjam azt a fél percet, amíg feltöltöttem egy ilyen videót” – zárta válaszát.

Horváth Csenge kisbabáját megviseli a hőség

Ha a hasfájás nem lenne elég, az ifjú édesanya azt is kifejtette, hogy feltehetően a jelenlegi extrém időjárás és kánikula sincs épp a legjobb hatással a kicsik szervezetére.

Arról se feledkezzünk meg, hogy éppen növekedési ugrásban vagyunk, plusz a front is rátesz egy hatalmas lapáttal… Ez a meleg a felnőtteket is megviseli, nemhogy ezeket a csöppségeket, akik máshogy nem tudják jelezni nekünk, hogy valami bajuk van, csak sírással. Úgyhogy kitartást mindenkinek itt a Kárpát-medencében! 

- tette még hozzá utólag Barabás Csenge.

 

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