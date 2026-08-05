Szétszedték Horváth Csengét: a fiatal modell nem hagyta szó nélkül, hogy rossz anyának tartják

Barabás Ottó és Horváth Csenge kislánya júniusban jött világra, így azóta a fiatal édesanya minden napját vele tölti, aminek részleteit olykor meg is osztja, még akkor is, ha a helyzet nem annyira idilli. Horváth Csenge családja épp a hasfájós időszakkal küzd, amin feltehetően a kánikulával járó nehézségek sem segítenek. Ám amikor a modell egy ezzel kapcsolatos videót osztott meg Instagram-oldalán, egy követője nagyon csúnyán beszólt neki, és azzal vádolta, hogy nem foglalkozik a síró gyermekkel, mert a tartalomgyártásra koncentrál. Ezt pedig Csenge sem bírta szó nélkül hagyni.

Horváth Csenge lánya épp nehéz időszakon megy keresztül, amin édesanyja sem tud segíteni (Fotó: Máté Krisztián)

Horváth Csenge gyermeke, Jana épp a hasfájós időszakon megy keresztül, amiről a friss édesanya egy néhány másodperces videót is megosztott, amin az látható, ahogyan dúdolva ringatja a nyöszörgő kislányt. Arra azonban nem számított, hogy erre milyen beszólást fog kapni.

„Pro tipp: ha sír a gyerek, ne a videókészítéssel legyél elfoglalva, hanem minden figyelmed neki szenteld. Erre van NEKI szüksége, nem a lájkokra. Hidd el, ezek a népszerűségi verseny dolgok semmit sem számítanak pár év múlva, és csak magad fogod ostorozni, hogy az erre szánt időt-energiát miért nem az egyetlen dologra fordítottad, ami igazán számít: a gyönyörű gyermekedre” – írta Csenge egy követője, amin ő azonnal kiakadt.

Horváth Csenge férje és kislánya társaságában tölti minden napját, mégis megvádolták, hogy nem figyel oda eléggé (Fotó: Szabolcs László)

Horváth Csenge anyaként nem a tökéletességre törekszik

A fiatal lánynyilvánosan megosztotta az üzenetet és válaszolt is rá, ahol tisztázta, szó sincs arról, hogy elhanyagolná a kicsit.

Na akkor most, hogy elaludt, erre reagálnék! Természetesen, amikor sír és baja van, nem a telefonommal vagyok elfoglalva és a napom 97%-a csak róla szól! A videó felvétel gomb megnyomása körülbelül 1.5 másodpercet vesz igénybe. Nekem viszont, amikor felmegyek a netre és valakinél nem azt látom, hogy minden szuper és sosincs a gyereknek semmi baja, hanem valós tartalmakat tesz fel, határozottan nagy megnyugvást ad. Azt érzem a videó láttán, hogy nem vagyok egyedül, amire szerintem egy friss anyukának hatalmas szüksége van

– írta az influenszer.