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Horváth Csenge

Horváth Csenge kimondta, amit sok friss anyuka és apuka nem mer: Ez az elvárás a babalátogatóktól

12 perce
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A fiatal édesanya öt pontban szedte össze, mik azok, amikre igenis figyeljen oda az, aki kisbabát megy látogatni. Horváth Csenge azt is elárulta, hogy határozott kijelentéseivel segíteni is szeretne.
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Horváth Csengeújszülött gyermektanácsnok

Egy kisbaba érkezése minden család életében hatalmas öröm, ám a babalátogatás időszaka a friss szülők számára nem mindig olyan egyszerű, mint ahogy kívülről tűnik. Kevés alvás, folyamatos alkalmazkodás és egy teljesen új élethelyzet vár az anyukára és az apukára, miközben a család és a barátok természetesen szeretnék mielőbb megismerni az új jövevényt. Horváth Csenge, aki nemrég lett édesanya most pontosan erről beszélt. A fiatal influenszer öt tippet osztott meg TikTok-oldalán arról, hogyan lehet úgy meglátogatni egy újszülöttet, hogy az valóban segítség legyen, ne pedig újabb feladat a kimerült szülőknek.

Horváth Csenge hasznot tanácsokat adott követőinek a babalátogatást tekintően.
Fésűs Nelly lánya: Horváth Csenge nemrég vált újdonsült anyukává (Fotó: Máté Krisztián)

Horváth Csenge top 5 tanácsa újdonsült anyukaként

Csenge első és talán a legfontosabb tanácsa, hogy nem kell azonnal elindulni a babához.

6 hétig ne is próbálkozzon az menni, ha nem vagy a közeli családja. Érdeklődhetsz közben, hogy van a baba, de hagyd meg nekik azt a 6 hetet

– fogalmazott. A fiatal anyuka arról is beszélt, hogy az ajándékozásnál sem feltétlenül kell túlgondolni a dolgot. Szerinte a pelenka és a nedves törlőkendő mindig jól jön, vagyis a praktikus ajándékokkal aligha lehet mellélőni. Van azonban egy tipp, ami talán még ennél is nagyobb segítség lehet.

Horváth Csenge az anyaság miatt egy időre búcsút intett a kifutónak.
Horváth Csenge modell és influenszerként tevénykedik (Fotó: Szabolcs László)
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Vigyél házi kaját, ha esetleg konyhatündér lennél, azzal lehet a legtöbbet segíteni

 – mondta Csenge. A friss szülőknek ugyanis sokszor éppen arra sincs idejük és energiájuk, hogy maguknak főzzenek. Ezért arra is felhívta a figyelmet, hogy a látogatásnak ne legyen része az elvárás, hogy az anyuka vagy az apuka vendégül lássa a látogatókat. Csenge szerint az sem mindegy, mennyi időt tölt valaki a családnál.

A következő, hogy ne maradj sokáig, hiába marasztalnak, egy óránál tovább ne tartson ez a látogató, mert kell a babának és a szülőknek is a pihenés.

Ez egy olyan szabály lehet, amit sok friss anyuka és apuka talán nehezen mondana ki a saját vendégeinek, miközben a pihenésre ebben az időszakban óriási szükség van. A baba megfogásával kapcsolatban pedig Csenge egyértelmű volt.

Csak akkor fogd meg a babát, ha az anyuka vagy apuka mondja és ne erőltesd.

Ebből a részből természetesen a higiénia sem maradhat ki, hiszen egy újszülött immunrendszere még fejlődésben van, ezért Csenge felhívja a figyelmet arra, hogy a kézmosás, kézfertőtlenítés elengedhetetlen feladat a látogatónak. „És plusz egy tipp, ha a kisbaba elkezd sírni, azonnal add vissza az anyukájának, hagyj ne kelljen kérlelnie” – jelentette ki Horváth Csenge.

@horvcsenge Unpopular opinion, vagy mégsem? 🫣 #babalátogatás #tippek #postpartum ♬ original sound - CSENGE

 

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