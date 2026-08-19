Horváth Csenge kimondta, amit sok friss anyuka és apuka nem mer: Ez az elvárás a babalátogatóktól

Egy kisbaba érkezése minden család életében hatalmas öröm, ám a babalátogatás időszaka a friss szülők számára nem mindig olyan egyszerű, mint ahogy kívülről tűnik. Kevés alvás, folyamatos alkalmazkodás és egy teljesen új élethelyzet vár az anyukára és az apukára, miközben a család és a barátok természetesen szeretnék mielőbb megismerni az új jövevényt. Horváth Csenge, aki nemrég lett édesanya most pontosan erről beszélt. A fiatal influenszer öt tippet osztott meg TikTok-oldalán arról, hogyan lehet úgy meglátogatni egy újszülöttet, hogy az valóban segítség legyen, ne pedig újabb feladat a kimerült szülőknek.
Horváth Csenge top 5 tanácsa újdonsült anyukaként
Csenge első és talán a legfontosabb tanácsa, hogy nem kell azonnal elindulni a babához.
6 hétig ne is próbálkozzon az menni, ha nem vagy a közeli családja. Érdeklődhetsz közben, hogy van a baba, de hagyd meg nekik azt a 6 hetet
– fogalmazott. A fiatal anyuka arról is beszélt, hogy az ajándékozásnál sem feltétlenül kell túlgondolni a dolgot. Szerinte a pelenka és a nedves törlőkendő mindig jól jön, vagyis a praktikus ajándékokkal aligha lehet mellélőni. Van azonban egy tipp, ami talán még ennél is nagyobb segítség lehet.
Vigyél házi kaját, ha esetleg konyhatündér lennél, azzal lehet a legtöbbet segíteni
– mondta Csenge. A friss szülőknek ugyanis sokszor éppen arra sincs idejük és energiájuk, hogy maguknak főzzenek. Ezért arra is felhívta a figyelmet, hogy a látogatásnak ne legyen része az elvárás, hogy az anyuka vagy az apuka vendégül lássa a látogatókat. Csenge szerint az sem mindegy, mennyi időt tölt valaki a családnál.
A következő, hogy ne maradj sokáig, hiába marasztalnak, egy óránál tovább ne tartson ez a látogató, mert kell a babának és a szülőknek is a pihenés.
Ez egy olyan szabály lehet, amit sok friss anyuka és apuka talán nehezen mondana ki a saját vendégeinek, miközben a pihenésre ebben az időszakban óriási szükség van. A baba megfogásával kapcsolatban pedig Csenge egyértelmű volt.
Csak akkor fogd meg a babát, ha az anyuka vagy apuka mondja és ne erőltesd.
Ebből a részből természetesen a higiénia sem maradhat ki, hiszen egy újszülött immunrendszere még fejlődésben van, ezért Csenge felhívja a figyelmet arra, hogy a kézmosás, kézfertőtlenítés elengedhetetlen feladat a látogatónak. „És plusz egy tipp, ha a kisbaba elkezd sírni, azonnal add vissza az anyukájának, hagyj ne kelljen kérlelnie” – jelentette ki Horváth Csenge.