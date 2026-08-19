Horváth Csenge kimondta, amit sok friss anyuka és apuka nem mer: Ez az elvárás a babalátogatóktól

Egy kisbaba érkezése minden család életében hatalmas öröm, ám a babalátogatás időszaka a friss szülők számára nem mindig olyan egyszerű, mint ahogy kívülről tűnik. Kevés alvás, folyamatos alkalmazkodás és egy teljesen új élethelyzet vár az anyukára és az apukára, miközben a család és a barátok természetesen szeretnék mielőbb megismerni az új jövevényt. Horváth Csenge, aki nemrég lett édesanya most pontosan erről beszélt. A fiatal influenszer öt tippet osztott meg TikTok-oldalán arról, hogyan lehet úgy meglátogatni egy újszülöttet, hogy az valóban segítség legyen, ne pedig újabb feladat a kimerült szülőknek.

Fésűs Nelly lánya: Horváth Csenge nemrég vált újdonsült anyukává (Fotó: Máté Krisztián)

Horváth Csenge top 5 tanácsa újdonsült anyukaként

Csenge első és talán a legfontosabb tanácsa, hogy nem kell azonnal elindulni a babához.

6 hétig ne is próbálkozzon az menni, ha nem vagy a közeli családja. Érdeklődhetsz közben, hogy van a baba, de hagyd meg nekik azt a 6 hetet

– fogalmazott. A fiatal anyuka arról is beszélt, hogy az ajándékozásnál sem feltétlenül kell túlgondolni a dolgot. Szerinte a pelenka és a nedves törlőkendő mindig jól jön, vagyis a praktikus ajándékokkal aligha lehet mellélőni. Van azonban egy tipp, ami talán még ennél is nagyobb segítség lehet.