Horváth Gréta nem kertelt: ezért volt szüksége a hasplasztikára

Horváth Gréta nem hagyta szó nélkül, hogy a Redditen több kommentelő is támadni kezdte a külseje miatt. A közösségi oldalon elsősorban azt kifogásolták, hogy az évek során több plasztikai beavatkozáson is átesett, a hozzászólásokban pedig különösen a mell- és hasplasztikája került szóba. Gréta azonban nem érzi úgy, hogy magyarázkodnia kellene a döntései miatt, és a 24 óráig elérhető Instagram-történetében határozottan reagált a kritikákra.
Horváth Gréta Reddit kommentekre is reagált
A tartalomgyártó korábban sem titkolta, hogy bizonyos változtatásokat elvégeztetett magán, és most sem akar úgy tenni, mintha szégyellnie kellene ezeket. Szerinte mindenki maga dönti el, mitől érzi jól magát a saját testében, és ha egyszer a jövőben ismét úgy döntene, hogy plasztikai műtétet szeretne, azt sem rejtegetné a követői elől.
Különösen a hasplasztikáját emelték ki a kommentelők, amiről Gréta részletesebben is beszélt. Elmondása szerint nem egyszerűen egy divatos beavatkozás miatt feküdt kés alá: hosszú éveken keresztül próbált együtt élni azzal a bőrfelesleggel, ami a várandóssága után alakult ki, és amelyen már sem fogyással, sem más módszerrel nem tudott változtatni.
Nekem úgy lett hasplasztikám, hogy már nem tudtam vele mit kezdeni. A bőr alól már kifogytam a zsírt, de még mindig ott lógott a bőr. Striás volt, a köldökömet pedig nem láttam. Ezért felvarrattam. Több évet vártam erre, pontosan kilencet
– mondta Horváth Gréta Instagram-történetében.
Horváth Gréta édesanyja is érdeklődik a hasplasztika iránt
Gréta tehát közel egy évtizedet várt arra, hogy végre megcsináltassa a hasát. Éppen ezért különösen nem érzi jogosnak azokat a kritikákat, amelyek azért érik, mert változtatott a testén. Sőt, úgy gondolja, nincs abban semmi szégyellnivaló, ha valaki egy esztétikai beavatkozástól érzi jobban magát. Horváth Gréta családjában nem számít tabunak a plasztika. Gréta édesanyja ugyanis szintén tervezi, hogy megműtteti a hasát, így anya és lánya a jövőben akár együtt is megmutathatják majd új alakjukat egy olaszországi nyaraláson.
Várom a decembert, de nem azért, mert jön a karácsony, hanem mert anyukámnak is meg lesz csináltatva a hasa. Úgyhogy jövőre Olaszországban ilyen kicsi bikiniben megyünk. És majd fogjuk az aperolt a kezünkben, gyönyörű lapos hasakkal. Jó lesz.