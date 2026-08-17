Horváth Gréta nem kertelt: ezért volt szüksége a hasplasztikára

Horváth Gréta nem hagyta szó nélkül, hogy a Redditen több kommentelő is támadni kezdte a külseje miatt. A közösségi oldalon elsősorban azt kifogásolták, hogy az évek során több plasztikai beavatkozáson is átesett, a hozzászólásokban pedig különösen a mell- és hasplasztikája került szóba. Gréta azonban nem érzi úgy, hogy magyarázkodnia kellene a döntései miatt, és a 24 óráig elérhető Instagram-történetében határozottan reagált a kritikákra.

Horváth Gréta több plasztikai beavatkozáson is átesett az évek során (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Gréta Reddit kommentekre is reagált

A tartalomgyártó korábban sem titkolta, hogy bizonyos változtatásokat elvégeztetett magán, és most sem akar úgy tenni, mintha szégyellnie kellene ezeket. Szerinte mindenki maga dönti el, mitől érzi jól magát a saját testében, és ha egyszer a jövőben ismét úgy döntene, hogy plasztikai műtétet szeretne, azt sem rejtegetné a követői elől.

Különösen a hasplasztikáját emelték ki a kommentelők, amiről Gréta részletesebben is beszélt. Elmondása szerint nem egyszerűen egy divatos beavatkozás miatt feküdt kés alá: hosszú éveken keresztül próbált együtt élni azzal a bőrfelesleggel, ami a várandóssága után alakult ki, és amelyen már sem fogyással, sem más módszerrel nem tudott változtatni.

Nekem úgy lett hasplasztikám, hogy már nem tudtam vele mit kezdeni. A bőr alól már kifogytam a zsírt, de még mindig ott lógott a bőr. Striás volt, a köldökömet pedig nem láttam. Ezért felvarrattam. Több évet vártam erre, pontosan kilencet

– mondta Horváth Gréta Instagram-történetében.