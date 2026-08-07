Egy apró toklász miatt került életveszélybe Horváth Gréta kutyája: egy hajszálon múlt, hogy ne történjen tragédia

A kutyatartók egyik legnagyobb nyári rémálma vált valóra Horváth Grétáéknál. Az influenszer kutyája, Prézli ugyanis egy apró toklász miatt került életveszélyes állapotba. Horváth Gréta az Instagram-oldalán őszintén mesélt az elmúlt napok megpróbáltatásairól, amelyek alatt szinte egy perc nyugtuk sem volt, hiszen sokáig senki sem tudta, mi okozza a kutya egyre súlyosbodó tüneteit.

Horváth Gréta nagyon aggódott a kutyájáért (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Gréta kutyája eleinte furcsán viselkedett

A baj eleinte egészen ártalmatlannak tűnt. Prézli bágyadtabb volt a megszokottnál, de a család először a nagy hőségre gyanakodott.

„Múlt hét elején olyan bágyadt volt a kutya, de ugye nagyon meleg volt, azt gondoltuk, hogy biztos melege van. Csütörtök környékén észrevettük, hogy nem fogadja el a jutalomfalatot, vagy elfogadja, csak kiesik a szájából. Ekkor tudatosult bennünk, hogy valami baj van, a párom, Zoli pedig azt mondta, hogy biztos a fogával van valami” – kezdte Horváth Gréta Instagram-oldalára kitett videóban.

Másnap azonban újabb aggasztó tünet jelentkezett: Gréta észrevette, hogy a kutya pislogóhártyája előbújt, ezért szombaton azonnal állatorvoshoz vitték. Bár elsőre arra gyanakodtak, hogy toklász került a szemébe, ezt kizárták. A vizsgálatot azonban nehezítette, hogy Prézli nem engedte kinyitni a száját. A helyzet vasárnapra drámaivá vált.