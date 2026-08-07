Egy apró toklász miatt került életveszélybe Horváth Gréta kutyája: egy hajszálon múlt, hogy ne történjen tragédia

A kutyatartók egyik legnagyobb nyári rémálma vált valóra Horváth Grétáéknál. Az influenszer kutyája, Prézli ugyanis egy apró toklász miatt került életveszélyes állapotba. Horváth Gréta az Instagram-oldalán őszintén mesélt az elmúlt napok megpróbáltatásairól, amelyek alatt szinte egy perc nyugtuk sem volt, hiszen sokáig senki sem tudta, mi okozza a kutya egyre súlyosbodó tüneteit.
Horváth Gréta kutyája eleinte furcsán viselkedett
A baj eleinte egészen ártalmatlannak tűnt. Prézli bágyadtabb volt a megszokottnál, de a család először a nagy hőségre gyanakodott.
„Múlt hét elején olyan bágyadt volt a kutya, de ugye nagyon meleg volt, azt gondoltuk, hogy biztos melege van. Csütörtök környékén észrevettük, hogy nem fogadja el a jutalomfalatot, vagy elfogadja, csak kiesik a szájából. Ekkor tudatosult bennünk, hogy valami baj van, a párom, Zoli pedig azt mondta, hogy biztos a fogával van valami” – kezdte Horváth Gréta Instagram-oldalára kitett videóban.
Másnap azonban újabb aggasztó tünet jelentkezett: Gréta észrevette, hogy a kutya pislogóhártyája előbújt, ezért szombaton azonnal állatorvoshoz vitték. Bár elsőre arra gyanakodtak, hogy toklász került a szemébe, ezt kizárták. A vizsgálatot azonban nehezítette, hogy Prézli nem engedte kinyitni a száját. A helyzet vasárnapra drámaivá vált.
Vasárnap óráról órára romlott a helyzet, egyre duzzadtabb és pirosabb volt a szeme.
Horváth Gréta családja nagyon aggódott Prézliért
Az állatorvos egy speciális rendelőt ajánlott, ahol hétfőn már alaposabb vizsgálat várt rájuk. A diagnózis mindenkit megdöbbentett.
Kiderült, hogy egy toklász belement a szájába, méghozzá az utolsó foga fölött a szájpadlásába. Viszont a kutyáknak van a koponyacsont és az állkapocscsont, és közte nincsen semmi, csak egy lágy rész, ahol a toklász fölment a szemüregbe, a szeme mögé, és az egész szemüreg megtelt gennyel.
Prézlit még aznap késő este megműtötték. Ultrahang segítségével sikerült megtalálni és eltávolítani a toklászt, majd a szájpadláson egy kis nyílást alakítottak ki, hogy a felgyülemlett genny ki tudjon ürülni. Az operáció szerencsére sikeres volt, és a négylábú azóta napról napra egyre jobban van.
„Tök szépen javul már a szeme és gyógyul, most infúziós kezelést kap két napig, reggel és este. Antibiotikumot kapott, fájdalomcsillapítót, gyulladáscsökkentőt, gyomorvédőt.”
Bár Prézli már túl van a legnehezebb időszakon, még mindig rendszeresen állatorvoshoz kell járnia. Gallért visel, ezért az etetés és az itatás sem egyszerű: Horváth Gréta és párja, Zoli felváltva gondoskodnak róla. Az influenszer elárulta, az egész családot nagyon megviselte ez a néhány nap, ugyanakkor végtelenül hálásak az állatorvosoknak a gyors és szakszerű segítségért.
Videójával nemcsak Prézli történetét szerette volna megosztani, hanem figyelmeztetni is a többi gazdit. Mint mondta, a toklász első ránézésre jelentéktelen növényi résznek tűnik, mégis elképesztően súlyos, akár életveszélyes állapotot is előidézhet. Éppen ezért arra kér minden kutyatartót, hogy nyáron különösen figyeljenek kedvencük minden apró jelzésére, mert a gyors felismerés akár életet is menthet.