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horváth gréta

Egy apró toklász miatt került életveszélybe Horváth Gréta kutyája: egy hajszálon múlt, hogy ne történjen tragédia

21 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Minden kutyatartó ismeri a meleg évszak egyik legalattomosabb, legbosszantóbb növényét, a toklászt. Horváth Gréta számára a kutyái igazi családtagok, az egyik azonban igazi élethalál harcot vívott az utóbbi napokban, aminek a kiváltója egy toklász volt.
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horváth grétatoklászállatorvoskutya

A kutyatartók egyik legnagyobb nyári rémálma vált valóra Horváth Grétáéknál. Az influenszer kutyája, Prézli ugyanis egy apró toklász miatt került életveszélyes állapotba. Horváth Gréta az Instagram-oldalán őszintén mesélt az elmúlt napok megpróbáltatásairól, amelyek alatt szinte egy perc nyugtuk sem volt, hiszen sokáig senki sem tudta, mi okozza a kutya egyre súlyosbodó tüneteit.

Horváth Gréta nagyon aggódott a kutyájáért.
Horváth Gréta nagyon aggódott a kutyájáért (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Gréta kutyája eleinte furcsán viselkedett

A baj eleinte egészen ártalmatlannak tűnt. Prézli bágyadtabb volt a megszokottnál, de a család először a nagy hőségre gyanakodott.

„Múlt hét elején olyan bágyadt volt a kutya, de ugye nagyon meleg volt, azt gondoltuk, hogy biztos melege van. Csütörtök környékén észrevettük, hogy nem fogadja el a jutalomfalatot, vagy elfogadja, csak kiesik a szájából. Ekkor tudatosult bennünk, hogy valami baj van, a párom, Zoli pedig azt mondta, hogy biztos a fogával van valami” – kezdte Horváth Gréta Instagram-oldalára kitett videóban.

Másnap azonban újabb aggasztó tünet jelentkezett: Gréta észrevette, hogy a kutya pislogóhártyája előbújt, ezért szombaton azonnal állatorvoshoz vitték. Bár elsőre arra gyanakodtak, hogy toklász került a szemébe, ezt kizárták. A vizsgálatot azonban nehezítette, hogy Prézli nem engedte kinyitni a száját. A helyzet vasárnapra drámaivá vált.

Vasárnap óráról órára romlott a helyzet, egyre duzzadtabb és pirosabb volt a szeme.

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Horváth Gréta kutyusát sikerült megmenteni.
Szerencsére Horváth Gréta kutyája ma már jobban van (Fotó: Szabolcs László)

Horváth Gréta családja nagyon aggódott Prézliért

Az állatorvos egy speciális rendelőt ajánlott, ahol hétfőn már alaposabb vizsgálat várt rájuk. A diagnózis mindenkit megdöbbentett.

Kiderült, hogy egy toklász belement a szájába, méghozzá az utolsó foga fölött a szájpadlásába. Viszont a kutyáknak van a koponyacsont és az állkapocscsont, és közte nincsen semmi, csak egy lágy rész, ahol a toklász fölment a szemüregbe, a szeme mögé, és az egész szemüreg megtelt gennyel.

Prézlit még aznap késő este megműtötték. Ultrahang segítségével sikerült megtalálni és eltávolítani a toklászt, majd a szájpadláson egy kis nyílást alakítottak ki, hogy a felgyülemlett genny ki tudjon ürülni. Az operáció szerencsére sikeres volt, és a négylábú azóta napról napra egyre jobban van.

„Tök szépen javul már a szeme és gyógyul, most infúziós kezelést kap két napig, reggel és este. Antibiotikumot kapott, fájdalomcsillapítót, gyulladáscsökkentőt, gyomorvédőt.”

Bár Prézli már túl van a legnehezebb időszakon, még mindig rendszeresen állatorvoshoz kell járnia. Gallért visel, ezért az etetés és az itatás sem egyszerű: Horváth Gréta és párja, Zoli felváltva gondoskodnak róla. Az influenszer elárulta, az egész családot nagyon megviselte ez a néhány nap, ugyanakkor végtelenül hálásak az állatorvosoknak a gyors és szakszerű segítségért.

Videójával nemcsak Prézli történetét szerette volna megosztani, hanem figyelmeztetni is a többi gazdit. Mint mondta, a toklász első ránézésre jelentéktelen növényi résznek tűnik, mégis elképesztően súlyos, akár életveszélyes állapotot is előidézhet. Éppen ezért arra kér minden kutyatartót, hogy nyáron különösen figyeljenek kedvencük minden apró jelzésére, mert a gyors felismerés akár életet is menthet.

 

 

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