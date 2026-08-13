Hujber Feri váratlan kijelentése: a Vígszínházban és a Nemzetiben is részegen játszott

Néha a legsúlyosabb pofonokat nem az élet, hanem saját magunk mérjük saját magunkra – Hujber Feri pontosan tudja, milyen érzés a szakadék szélén táncolni, és szerencsére azt is, hogyan kell visszalépni onnan. A színész Megyeri Jonatán rabbinál, a Neshama TV műsorában vallott a múltjáról, ami még a mindent látott bulvárrajongóknál is kiverheti a biztosítékot. Nem finomkodott, nem szépítette a dolgokat, kereken kimondta, hogy a legnevesebb hazai színházak deszkáira is képes volt tökrészegen beállítani.

Hujber Feri részegen lépett fel több alkalommal is (Fotó: MW Bulvár)

Hujber Feri nem tudott nemet mondani az alkoholra

A színész beismerte, hogy a karrierje indulásakor a szakmai alázat fogalmát még csak hírből sem ismerte:

Nekem például meg kellett tanulnom a színpadon alázatosnak lenni, hogy ne az legyen, hogy rólam szóljon valami, vagy, hogy bemenjek a színpadra részegen, ahogy az annak idején előfordult, amikor fiatalabb voltam

– jegyezte meg. A kérdésre, hogy ez valóban megtörtént-e, teketória nélkül vágta rá a választ: „Hajjaj! Hajjaj! És nem vagyok rá büszke. Azon csodálkozom, hogy nem rúgtak le a színpadról a kollégák. Minden, amit rólam mondtak a hátam mögött, az igaz, abszolút.”

Gesztesi Károly volt a sorstársa

A legmegdöbbentőbb az egészben az, hogy nem egyetlen botlásról volt szó, az ittas játék végigkísérte a legtekintélyesebb teátrumokban eltöltött éveit is: „Ez a főiskola elvégzése után kezdődött. Még a Vígszínházban is. Még a Nemzetiben is. Még utána is, mikor visszajöttem... Jézusom, egymást támogattuk a Gesztesi Karcsival a színpadon.”