Hujber Feri váratlan kijelentése: a Vígszínházban és a Nemzetiben is részegen játszott

Néha a legsúlyosabb pofonokat nem az élet, hanem saját magunk mérjük saját magunkra – Hujber Feri pontosan tudja, milyen érzés a szakadék szélén táncolni, és szerencsére azt is, hogyan kell visszalépni onnan. A színész Megyeri Jonatán rabbinál, a Neshama TV műsorában vallott a múltjáról, ami még a mindent látott bulvárrajongóknál is kiverheti a biztosítékot. Nem finomkodott, nem szépítette a dolgokat, kereken kimondta, hogy a legnevesebb hazai színházak deszkáira is képes volt tökrészegen beállítani.
Hujber Feri nem tudott nemet mondani az alkoholra
A színész beismerte, hogy a karrierje indulásakor a szakmai alázat fogalmát még csak hírből sem ismerte:
Nekem például meg kellett tanulnom a színpadon alázatosnak lenni, hogy ne az legyen, hogy rólam szóljon valami, vagy, hogy bemenjek a színpadra részegen, ahogy az annak idején előfordult, amikor fiatalabb voltam
– jegyezte meg. A kérdésre, hogy ez valóban megtörtént-e, teketória nélkül vágta rá a választ: „Hajjaj! Hajjaj! És nem vagyok rá büszke. Azon csodálkozom, hogy nem rúgtak le a színpadról a kollégák. Minden, amit rólam mondtak a hátam mögött, az igaz, abszolút.”
Gesztesi Károly volt a sorstársa
A legmegdöbbentőbb az egészben az, hogy nem egyetlen botlásról volt szó, az ittas játék végigkísérte a legtekintélyesebb teátrumokban eltöltött éveit is: „Ez a főiskola elvégzése után kezdődött. Még a Vígszínházban is. Még a Nemzetiben is. Még utána is, mikor visszajöttem... Jézusom, egymást támogattuk a Gesztesi Karcsival a színpadon.”
Felismerte, hogy változnia kell
A pusztító spirálból végül egy kemény belső felismerés rántotta ki, amikor megértette, hogy az önpusztítás nem tartható állapot, hanem mélyen önző dolog a szeretteivel szemben:
És utána egyszer csak valami átkattant és azt mondtam, hogy nem. Nem tehetem meg ezt a kollégáimmal... nem tehetem meg a nézővel. Nem tehetem meg magmmal. Senkivel. Leginkább magammal nem tehetem meg, mert hogyha magamat nem tisztelem annyira, hogy ezt, ami az én templomom, nem pusztítom halálra, és nem adok lehetőséget arra a gyerekeimnek, hogy később én együtt lehessek velük, vagy az unokáimat láthassam
– vallotta be. A kemény önismereti munka és az életmódváltás végül meghozta az eredményt, amit a szakma is észrevett: „Rengeteget kellett dolgoznom, és most óriási büszkeség, hogy amikor visszajöttem, akkor azok a kollégák, akik ismertek engem tíz évvel korábbról, és azt mondták, hogy te jó Isten, Feri, ki vagy cserélve.”