Királyi botrány: III. Károly kiakadt Vilmosra és Katalinra Kamilla miatt – „Nincs túl sok családi szeretet”

Egy bennfentes szerint III. Károly király nyilvános üzenetet küldött Vilmos hercegnek azzal, hogy továbbra sem zárta ki Harry herceg visszatérésének lehetőségét a királyi családba.

Kamilla királyné miatt robbanhatott ki újabb viszály III. Károly és Vilmos herceg között

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP

Bennfentes állítás szerint III. Károly király dühös Vilmos hercegre és Katalin hercegnére Kamilla királyné állítólagos megsértése miatt.

A király állítólag Harry herceg felé tett gesztusával üzent legidősebb fiának.

A hírek szerint Károly azt szeretné, hogy a királyi család egységes képet mutasson a nyilvánosság előtt.

Kamilla királyné miatt robbanhatott ki újabb viszály III. Károly és Vilmos herceg között

A merész gesztus annak fényében kap különös jelentőséget, hogy a hírek szerint súlyosan megromlott a kapcsolat a walesi herceg és Kamilla királyné között. Ian Pelham Turner királyi szakértő azt állítja, hogy a király rendkívül dühös, mert Vilmos herceg és Katalin hercegné tiszteletlenül viselkedett a feleségével.

A feszültség állítólag egy közelmúltbeli hivatalos eseményen érte el a tetőpontját, amikor a walesi hercegi pár a beszámolók szerint egyszerűen elsétált Kamilla mellett anélkül, hogy meghajolt vagy pukedlizott volna előtte.

Mindez azt követően került ismét reflektorfénybe, hogy korábban napvilágot láttak azok a részletek is, amelyek szerint egy hárombetűs szó robbantotta ki Harry és Vilmos viszályát, amelyet Meghan tovább súlyosbított.

Úgy értesültem, hogy Kamilla, valamint Vilmos és Katalin között nincs túl sok családi szeretet. Nemrég úgy mentek el a királyné mellett, hogy nem pukedliztak vagy hajoltak meg előtte, amit sokan a nyilvános dacolás jeleként értelmeztek

– mondta Ian Pelham Turner az Express US-nak.

Károly teljes mellszélességgel kiáll a felesége mellett. Úgy érzem, Harry visszatérésének lehetősége az első nyilvános jele annak, hogy a király így válaszol erre a dacolásra

– tette hozzá Turner.

A forrás szerint Károly a közelmúltbeli brit látogatásuk során minden tőle telhetőt megtett, hogy Harrynek és családjának a kedvében járjon. Ez a jóindulatú gesztus állítólag nem nyerte el Vilmos és Katalin tetszését, ami tovább fokozta a fagyos viszonyt Kamillával. Károly azonban továbbra is hajthatatlan, és a hírek szerint emlékeztetni kívánja Vilmost arra, hogy a korona még nem szállt át rá.