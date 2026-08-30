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Negyven éve néztük – így vannak most a legismertebb Isaura szereplők

45 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A brazil Isaura, a rabszolgalány című sorozatot Magyarországon 40 éve sugározta a tévé. Az Isaura szereplők azonnal sztárok lettek, akikre ma is mindenki kíváncsi.
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isauralucélia santosisaura szereplőksorozat

40 éve futott az Isaura sorozat, mégsem merült feledésbe. Mi történt azóta a leghíresebb Isaura szereplőkkel? Máris mutatjuk!

Lucélia Santos az Isaura szereplők egyik legnagyobb világsztárja lett
Lucélia Santos az Isaura szereplők egyik legnagyobb világsztárja lett
Forrás: Rede Globo

A leghíresebb Isaura szereplők

Lucélia Santos fiatalon lett híres az Isaura miatt

Mindössze húszéves volt Lucélia Santos, amikor eljátszotta Isaurát, és ez a szerep egy csapásra világsztárrá tette. 1987 telén Magyarországra is ellátogatott, és volt olyan rajongója, aki pénzt akart gyűjteni a felszabadításáért. Sőt néhány éve exkluzív videót is küldött a magyaroknak. Már 69 éves, és azóta rengeteg filmben szerepelt, de elsősorban mindenki Isaurával azonosítja.

Norma Blum az Isaurán kívül is sok helyen látható

Malvina karaktere különleges volt a történetben: megpróbált segíteni Isaurának, hogy megszerezze a szabadságát. Őt Norma Blum alakította, aki hosszú pályafutást tudhat maga mögött, és 86 évesen ma is aktív: nemrégiben egy interjúban arról beszélt, hogy szerinte manapság a tévékből hiányoznak a klasszikus irodalmi adaptációk.

Edwin Luisi az Isaurán túl is ünnepelt sorozatszár

Az egyik legfontosabb férfiszereplő volt a jóképű Álvaro, akit Edwin Luisi játszott. A férfi a sorozat után is népszerű maradt a brazil színjátszásban, és számos televíziós produkcióban dolgozott. Pályája azonban nemcsak a képernyőre korlátozódott: a színpadon is jelentős karriert futott be. 

Neusa Borges szinkronja is egy igazi díva

Bár még mindig szívesen dolgozna, de már nem igazán osztanak szerepet a 80-as éveiben járó Neusa Borges-nek, aki Ritát alakította a szappanoperában. Az Isaura az ő pályáját is berobbantotta; a sorozat után nagyon keresett színésznő volt. Hazánkban Détár Enikő szinkronizálta őt Rita szerepében. 

Mário Cardoso volt a legszimpatikusabb a Rabszolgasors szereplői közül

A legrokonszenvesebb férfi karakter Henrique volt, a szerepet Mário Cardoso játszotta. A portugál származású Cardoso a színészet mellett pszichológiát is tanult, később pedig a szinkronizálásba is bele vetette magát. Az utóbbi évtizedekben a neve többek között a Simpson család portugál változatának stáblistáján is feltűnt - írja a Fanny magazin.

Ha szeretted régen az Isaurához hasonló szappanoperákat, akkor a Life.hu retro szappanoperás kvíze neked szól! Emlékezz vissza a legendás felvételekre!

 

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