Negyven éve néztük – így vannak most a legismertebb Isaura szereplők

40 éve futott az Isaura sorozat, mégsem merült feledésbe. Mi történt azóta a leghíresebb Isaura szereplőkkel? Máris mutatjuk!

Lucélia Santos az Isaura szereplők egyik legnagyobb világsztárja lett

Forrás: Rede Globo

A leghíresebb Isaura szereplők

Lucélia Santos fiatalon lett híres az Isaura miatt

Mindössze húszéves volt Lucélia Santos, amikor eljátszotta Isaurát, és ez a szerep egy csapásra világsztárrá tette. 1987 telén Magyarországra is ellátogatott, és volt olyan rajongója, aki pénzt akart gyűjteni a felszabadításáért. Sőt néhány éve exkluzív videót is küldött a magyaroknak. Már 69 éves, és azóta rengeteg filmben szerepelt, de elsősorban mindenki Isaurával azonosítja.

Norma Blum az Isaurán kívül is sok helyen látható

Malvina karaktere különleges volt a történetben: megpróbált segíteni Isaurának, hogy megszerezze a szabadságát. Őt Norma Blum alakította, aki hosszú pályafutást tudhat maga mögött, és 86 évesen ma is aktív: nemrégiben egy interjúban arról beszélt, hogy szerinte manapság a tévékből hiányoznak a klasszikus irodalmi adaptációk.

Edwin Luisi az Isaurán túl is ünnepelt sorozatszár

Az egyik legfontosabb férfiszereplő volt a jóképű Álvaro, akit Edwin Luisi játszott. A férfi a sorozat után is népszerű maradt a brazil színjátszásban, és számos televíziós produkcióban dolgozott. Pályája azonban nemcsak a képernyőre korlátozódott: a színpadon is jelentős karriert futott be.

Neusa Borges szinkronja is egy igazi díva

Bár még mindig szívesen dolgozna, de már nem igazán osztanak szerepet a 80-as éveiben járó Neusa Borges-nek, aki Ritát alakította a szappanoperában. Az Isaura az ő pályáját is berobbantotta; a sorozat után nagyon keresett színésznő volt. Hazánkban Détár Enikő szinkronizálta őt Rita szerepében.

Mário Cardoso volt a legszimpatikusabb a Rabszolgasors szereplői közül

A legrokonszenvesebb férfi karakter Henrique volt, a szerepet Mário Cardoso játszotta. A portugál származású Cardoso a színészet mellett pszichológiát is tanult, később pedig a szinkronizálásba is bele vetette magát. Az utóbbi évtizedekben a neve többek között a Simpson család portugál változatának stáblistáján is feltűnt - írja a Fanny magazin.