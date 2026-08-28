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meteorológus

Németh Lajos elárulta, milyen időjárásra lehet számítani az iskolakezdéskor

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Az ország legismertebb meteorológusa lapunknak elmondta, hogy napsütésben vagy esőben köszönt ránk szeptember eleje. Az iskolakezdéskor sok szülő aggódik, hogy elő kell venni az esernyőket, ám Németh Lajos megnyugtatta őket.
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meteorológusidőjárásiskolakezdésNémeth Lajos

Már javában zajlanak az előkészületek minden családnál az iskolakezdéssel kapcsolatban. A füzetek, tankönyvek, iskolatáskák már beszerezve, hétvégén jöhet a fehér ingek vasalása, ám sokan kíváncsiak arra, hogy vajon milyen lesz az időjárás az első napon. Németh Lajos, a TV2 legendás meteorológusa az Origónak elárulta, hogy nem kell aggódnia a szülőknek, ám a szárazság még mindig probléma marad a következő napokban.

Az iskolakezdés időjárás szempontból nyugodt lesz és nem lesz nagy változás a következő héten.
Németh Lajos szerint az iskolakezdés időjárás szempontból nyugodt lesz és nem lesz nagy változás a következő héten (Fotó: Tumbász Hédi)

Erre lehet számítani iskolakezdéskor

Néhány nap múlva véget ér a 2026-os meteorológiai nyár. A jelenlegi előrejelzések szerint a nyári és nyár végi meleg időjárás szeptember első napjaiban még folytatódni fog. A 2026/27-es tanév így nyári melegben kezdődik, ami azért is lényeges, mivel a gyerekeket nem éri sokkhatás. Még az iskolapadban is visszagondolhatnak a nyárra és a szép emlékekre

– fogalmazott lapunknak Németh Lajos.

A híres meteorológus arra is kitért, hogy talán egy pulóvert érdemes lenne kikészíteni a reggeli készülődéskor. A reggelek kicsit hűvösebbek lesznek, 15 és 18 fok közötti hőmérséklet alakul majd ki, sőt a kevésbé beépített helyeken, a hideg gócokon akár 10 fok is előfordulhat a 7 óra körüli reggel órákban. Úgyhogy javasolt a réteges öltözködés” – jegyezte meg Németh Lajos.

Németh Lajos meteorológus
Németh Lajos kitért a csapadékra is, ami még hetekig nem valószínű, hogy előfordul (Fotó: Facebook)

Még nem kell elővenni az esernyőket

Szóval a reggeli órákban pulóveres időjárás lesz majd, míg a déli és kora délutáni időszakban már rövidnadrágos, nyári meleg alakul ki. Sajnos csapadék nem várható, ami azért sajnos, mert az egész országnak jót tenne egy kiadós csapadék, inkább megáztatnám a gyerekeket is. A hosszabb előrejelzések azt mutatják, hogy szeptember közepéig nem kell számítani esőre

– árulta el a meteorológus.

Összefoglalva: folytatódik a nyári meleg és a szülők nyugodtan otthon hagyhatják az esernyőket és a gépkocsikat is – jelentette ki az interjú végén Németh Lajos. A szülők ezt elolvasva kicsit megnyugodhatnak és készülhetnek a következő tanévre.

@origo_hu

Így szoktasd vissza a gyerekedet a korai kelésre, még az iskolakezdés előtt A nyári szünidőben könnyen felborulhat a diákok napirendje, azonban az tanévkezdés közeledtével itt az idő újra beállítani a napi rutint. Néhány egyszerű trükkel megkönnyítheted a gyermeked átállását. #origo #iskolakezdés #koránkelés #átállás #gyerek

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