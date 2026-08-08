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TV2

Iszak Eszter az Aktív vezetése mellett a Mokkában is folytatja: egyes napokon hajnaltól estig a stúdióban lesz

7 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A tévénézők a Mokka műsorvezetőjeként ismerték meg, ám most új szerepet kapott. Iszak Eszter lapunknak mesélt, hogy milyen kihívásokkal néz így szembe, hogy egyszerre két műsort is vezetni fog.
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TV2aktívmokkaIszak Eszter

Iszak Eszter a TV2 már jól ismert arca. A hétvégén pedig jött a nagy bejelentés, hogy újraindul az Aktív, aminek három női műsorvezetője lesz. Gelencsér Tímea, Czippán Anett és Iszak Eszter, aki most az Origónak számolt be az új lehetőségről. A nagy kérdés vele kapcsolatban, hogy hogyan is fogja megoldani, hogy a reggeli Mokkát és az esti Aktívot is egyszerre vezesse.

Iszak Eszter az Aktív egyik új arca lett.
Iszak Eszter lánya miatt is fontosnak tartja, hogy logikusan kialakítsa a munka és magánélet közötti harmóniát (Fotó: MW Bulvár)

Így reagált a felkérésre Iszak Eszter

Nagyon örültem és meghatódtam, hogy gondoltak rám a műsor kapcsán. Beugrott az, amikor középiskolásként lelkes követője voltam ennek a műsornak. Amikor Dunaújvárosban néztem az adásokat, akkor álmomban nem gondoltam volna, hogy egyszer én is műsorvezető leszek

– mesélte az Origónak.

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Iszak Esztert az emberek a Mokkából ismerhetik, 2022 óta tagja a csapatnak, ám a plusz feladat miatt nem fogja abbahagyni annak vezetését. „Párhuzamosan fogom csinálni a kettőt. Lesznek olyan napok, amikor hajnali fél hattól este nyolcig bent leszek a stúdióban, de ez majd nyilván idővel változni fog. Egyelőre most az a terv, hogy mindkettőt folytatom” – jegyezte meg Iszak Eszter.

Czippán Anett, Gelencsér Tímea és Iszak Eszter is az Aktív műsorvezetői.
Iszak Eszter Aktívban való szereplését segíti két műsorvezető társa, Czippán Anett és Gelencsér Tímea (Fotó: TV2)

Iszak Eszter nem ijedt meg a lehetőségtől

Abszolút motiváltnak érzem magam. A Mokkát is nagyon szeretem, mindkettő élő adás, tehát ilyen szempontból is megvan a varázsa. Viszont teljesen más is, mivel az egyikben hírolvasóként funkcionálok, a másikban pedig interjúkat készítek a műsor vendégeivel, így más hangulata van. Most a logisztikát kell majd kitalálni, mivel nyilván továbbra is a kislányom az első

– mondta lapunknak a műsorvezető.

 

 

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