Iszak Eszter az Aktív vezetése mellett a Mokkában is folytatja: egyes napokon hajnaltól estig a stúdióban lesz

Iszak Eszter a TV2 már jól ismert arca. A hétvégén pedig jött a nagy bejelentés, hogy újraindul az Aktív, aminek három női műsorvezetője lesz. Gelencsér Tímea, Czippán Anett és Iszak Eszter, aki most az Origónak számolt be az új lehetőségről. A nagy kérdés vele kapcsolatban, hogy hogyan is fogja megoldani, hogy a reggeli Mokkát és az esti Aktívot is egyszerre vezesse.
Így reagált a felkérésre Iszak Eszter
Nagyon örültem és meghatódtam, hogy gondoltak rám a műsor kapcsán. Beugrott az, amikor középiskolásként lelkes követője voltam ennek a műsornak. Amikor Dunaújvárosban néztem az adásokat, akkor álmomban nem gondoltam volna, hogy egyszer én is műsorvezető leszek
– mesélte az Origónak.
Iszak Esztert az emberek a Mokkából ismerhetik, 2022 óta tagja a csapatnak, ám a plusz feladat miatt nem fogja abbahagyni annak vezetését. „Párhuzamosan fogom csinálni a kettőt. Lesznek olyan napok, amikor hajnali fél hattól este nyolcig bent leszek a stúdióban, de ez majd nyilván idővel változni fog. Egyelőre most az a terv, hogy mindkettőt folytatom” – jegyezte meg Iszak Eszter.
Iszak Eszter nem ijedt meg a lehetőségtől
Abszolút motiváltnak érzem magam. A Mokkát is nagyon szeretem, mindkettő élő adás, tehát ilyen szempontból is megvan a varázsa. Viszont teljesen más is, mivel az egyikben hírolvasóként funkcionálok, a másikban pedig interjúkat készítek a műsor vendégeivel, így más hangulata van. Most a logisztikát kell majd kitalálni, mivel nyilván továbbra is a kislányom az első
– mondta lapunknak a műsorvezető.