Iszak Eszter az Aktív vezetése mellett a Mokkában is folytatja: egyes napokon hajnaltól estig a stúdióban lesz

Iszak Eszter a TV2 már jól ismert arca. A hétvégén pedig jött a nagy bejelentés, hogy újraindul az Aktív, aminek három női műsorvezetője lesz. Gelencsér Tímea, Czippán Anett és Iszak Eszter, aki most az Origónak számolt be az új lehetőségről. A nagy kérdés vele kapcsolatban, hogy hogyan is fogja megoldani, hogy a reggeli Mokkát és az esti Aktívot is egyszerre vezesse.

Iszak Eszter lánya miatt is fontosnak tartja, hogy logikusan kialakítsa a munka és magánélet közötti harmóniát (Fotó: MW Bulvár)

Így reagált a felkérésre Iszak Eszter

Nagyon örültem és meghatódtam, hogy gondoltak rám a műsor kapcsán. Beugrott az, amikor középiskolásként lelkes követője voltam ennek a műsornak. Amikor Dunaújvárosban néztem az adásokat, akkor álmomban nem gondoltam volna, hogy egyszer én is műsorvezető leszek

– mesélte az Origónak.