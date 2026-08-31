Iván Bence elárulta, hogyan tervezi kezelni a konfliktusokat a Farm VIP-ban

Újabb kihívás vár Iván Bencére: az úszó is szerepel a TV2 sikerműsora, a Farm VIP hétfőn, augusztus 31-én induló új évadában. Iván Bence számára teljesen új terep volt a farmélet, hiszen korábban nem kellett ennyi emberrel összezárva, egy csapat tagjaként helytállnia. Ennek ellenére izgatottan várta, hogy kipróbálja magát egy olyan helyzetben, amelyben a megszokott környezetétől igencsak távol került.

Iván Bence igyekezett felkészülni a Farm VIP-ra (Fotó: TV2)

Iván Bence Farm VIP-ról: Nagyon vártam már

Már maga a felkérés is örömmel töltötte el, és bár volt benne némi bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy mire számíthat, végül kíváncsian vágott bele a kalandba.

Nagy örömmel vállaltam el, hogy ott lehessek, és nagyon örültem annak, hogy részt vehetek a műsorban. Kicsit furcsa érzés volt előtte, hogy olyan emberekkel találkozom, akiket korábban nem ismertem, majd együtt kell velük élnem egy ilyen különleges környezetben. Ettől függetlenül álltam a kihívás elé, örültem, hogy megismerhetem a többieket, és nagyon vártam már, hogy elkezdődjön

– kezdte Iván Bence az Origónak.

Bence természetesen nem teljesen vakon érkezett a farmra. Mielőtt elkezdődött volna a forgatás, igyekezett utánanézni annak, milyen feladatokra és körülményekre számíthat, ezért az előző évadokat is alaposan szemügyre vette.

„Mielőtt elkezdődtek a forgatások, én is megnéztem az előző évadokat, végignéztem, milyen állatok vannak, milyen játékokra lehet számítani, és hová költözhetünk be, ha megnyerjük az első feladatot. Valamennyire próbáltam felkészülni arra, ami várhat ránk, bár nyilván azt is tudtam, hogy ebben az évadban sok minden változhat. Azért igyekeztem képbe kerülni azzal kapcsolatban, milyen játékok lehetnek, mit kell termelni vagy milyen feladatokat kell elvégezni.”

A sportolói múltja miatt a csapatmunka sem volt teljesen ismeretlen számára, ám az úszás alapvetően egyéni sport, így egészen másfajta együttműködést igényelt a Farm VIP-ben.

„Nem kerültem még olyan helyzetbe, hogy ennyi emberrel kellett volna egy csapatban működnöm. Az úszás alapvetően egyéni sport, bár természetesen csapatban edzünk, így valamennyire ehhez tudnám hasonlítani. Ettől függetlenül nekem is új szituáció volt, amit meg kellett szoknom. Próbáltam alkalmazkodni, és azon voltam, hogy minél jobban együtt tudjak működni a többiekkel.”