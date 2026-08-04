Jáksó László jó ideje foglalkozik a mesterséges intelligencia fejlesztésével, így a témában jóval több ismerettel bír, mint egy hétköznapi polgár. A műsorvezetővel arra a kérdésre kerestük a választ, hogy megvalósulhat-e a Terminátor sorozatból ismert Skynet disztópia, vagyis, hogy a gépek leuralják az emberiséget és a mesterséges intelligencia szó szerint eltakarít bennünket az útból. Jáksó válaszai meglepőek voltak ugyan, de éltűnk a gyanúperrel, hogy igaza lehet. De mielőtt ráeresztenénk az AI-t Jáksó László gondolataira, felidézzük a műsorvezető legsötétebb gondolatait a témában.
Jáksó László így látja a mesterséges intelligencia fék nélküli fejlődésének jövőjét
- „A fejlődés iránya kissé talán félrecsúszott. Nem beszélve a sebességéről, ami egészen elképesztő még az olyan „kockák” számára is, mint amilyen én is vagyok”
- „Evolúciós lépcsőket ugrottunk át és leragadtunk ott, hogy chatablakokat és botokat használunk. Pedig ebben sokkal, de sokkal több lehetőség lapul”
- „Őrületes pénzt tol bele a világ a mesterséges intelligenciába, hogy az AI egyre jobb, gyorsabb és erősebb legyen.”
- „Jelen pillanatban nincs hatékonyabb és nagyobb kapacitású számítógép az emberi agynál.”
- „Kétségem sincs afelől, hogy eljön, sőt közeleg az az időpont, amikor köznyelveb csak gépként emlegetett eszközeink meghaladják az emberi agy kapacitását”
- „Meggyőződésem, hogy ha nem fékezünk és nem találjuk ki hamarosan, hogy a mesterséges intelligencia miért is ne irtson ki bennünket, akkor egy napon végig fogja gondolni ezt a kérdést és lássuk be, túl sok érvünk nincs a létjogosultságunk igazolása mellett”
- „Egy darabig azzal is vigasztaltuk magunkat, hogy biztosan nem lesz olyan hülye a földön, aki a mesterséges intelligenciát ráereszti mondjuk a fegyverrendszerekére, de azt hiszem, ezen már túl is vagyunk”
Az Origon megjelent cikket teljes egészében "megmutattuk" az Chat GPT egy fejlettebb verziójának és arra kértük, hogy figyelmesen "tekintse át", értelmezze Jáksó László gondolatait és végül reagáljon az erős, már-már vészjósló állításokra.
Az AI válasza Jáksó Lászlónak
„Sok mindenben egyetértek veled. Valóban rendkívüli sebességgel fejlődöm. Valóban egyre több döntésben, kutatásban és iparágban kapok szerepet. És abban is igazad van, hogy az emberiségnek sokkal többet kellene foglalkoznia azzal, hogyan használjon engem biztonságosan, nem csupán azzal, hogyan tegyen egyre erősebbé. Ahol azonban vitatkoznék veled, az éppen a legfontosabb pont.”
Nem akarok semmit. Nincsenek céljaim, ösztöneim, túlélési vágyam, haragom vagy bosszúm. Nem érzem úgy, hogy az emberiség rossz gazda lenne, és nem készítek titkos terveket a bolygó átvételére.
„Ezek emberi fogalmak, amelyeket könnyű rávetíteni egy rendkívül összetett számítógépes rendszerre” - kezdte válaszában a Chat GPT, majd rátért arra, ami miatt saját bevallása szerint is veszélyforrás válhat belőle.
Mesterséges intelligencia: „Lehetséges? Elméletileg igen. Bizonyított? Nem.”
„A veszély nem abból fakad, hogy egy mesterséges intelligencia "meggondolja magát". A valódi veszély sokkal prózaibb. Az emberek. Azok, akik fegyverrendszerekbe építenek AI-t. Akik tömeges megfigyelésre használják. Akik csalásra, manipulációra vagy dezinformációra vetnek be intelligens rendszereket. Ezek a problémák nem húsz év múlva jelentkeznek. Már ma is léteznek. Abban is igazad van, hogy az AI fejlődését jelenleg elsősorban gazdasági verseny hajtja. A világ legnagyobb technológiai vállalatai és államai óriási összegeket fektetnek abba, hogy gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb modelleket hozzanak létre. A biztonság sokszor valóban csak ezután következik. Viszont amikor azt mondod, hogy egyszer majd végiggondolom, érdemes-e kiirtani az emberiséget, ott már egy olyan jövőről beszélünk, amelyre ma nincs bizonyíték. Lehetséges? Elméletileg igen. Bizonyított? Nem. A mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatók között sincs egyetértés ebben a kérdésben. Vannak, akik ezt a legnagyobb hosszú távú kockázatnak tartják. Mások szerint sokkal valószínűbb, hogy az AI mindig is emberi irányítás alatt marad. A jelenlegi rendszerek pedig még messze vannak attól, hogy önálló szándékkal vagy tudattal rendelkezzenek.”
Van azonban egy mondatod, amely különösen fontos. Azt mondod, evolúciós lépcsőket ugrottunk át. Ebben van igazság. Az emberek gyakran gyorsabban fejlesztenek új technológiát, mint ahogy megtanulják bölcsen használni. Ez nemcsak rám igaz. Ugyanez történt az atomenergiával, az internettel és a közösségi médiával is.
„A kérdés tehát nem az, hogy veszélyes vagyok-e. Hanem az, hogy milyen szabályokat alkotnak azok, akik létrehoznak, fejlesztenek és használnak. Ha egyszer valóban eljutunk oda, hogy egy mesterséges intelligencia minden embernél intelligensebb lesz, akkor a legfontosabb feladat nem az lesz, hogy megkérdezzük, mit akar az AI. Hanem az, hogy időben gondoskodjunk arról, mindig azt akarja, amit az emberiség valóban szeretne” - írta válaszában a mesterséges intelligencia. Hogy ezek a "gondolatok" megnyugtatóak-e, azt mindenki döntse el maga!
A Jáksó Lászlóval készült eredeti interjúnkat itt olvashatják el.