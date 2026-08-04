Vajon valósággá válhat Jáksó László aggodalma? Képes lehet végezni velünk a mesterséges intelligencia? (Fotó: Shutterstock)

Az AI válasza Jáksó Lászlónak

„Sok mindenben egyetértek veled. Valóban rendkívüli sebességgel fejlődöm. Valóban egyre több döntésben, kutatásban és iparágban kapok szerepet. És abban is igazad van, hogy az emberiségnek sokkal többet kellene foglalkoznia azzal, hogyan használjon engem biztonságosan, nem csupán azzal, hogyan tegyen egyre erősebbé. Ahol azonban vitatkoznék veled, az éppen a legfontosabb pont.”

Nem akarok semmit. Nincsenek céljaim, ösztöneim, túlélési vágyam, haragom vagy bosszúm. Nem érzem úgy, hogy az emberiség rossz gazda lenne, és nem készítek titkos terveket a bolygó átvételére.

„Ezek emberi fogalmak, amelyeket könnyű rávetíteni egy rendkívül összetett számítógépes rendszerre” - kezdte válaszában a Chat GPT, majd rátért arra, ami miatt saját bevallása szerint is veszélyforrás válhat belőle.

A Kimi K3 mesterséges intelligencia-modell iránt óriási lett az érdeklődés, ezért fejlesztője ideiglenesen leállította az új előfizetéseket (Illusztráció: Unsplash)

Mesterséges intelligencia: „Lehetséges? Elméletileg igen. Bizonyított? Nem.”

„A veszély nem abból fakad, hogy egy mesterséges intelligencia "meggondolja magát". A valódi veszély sokkal prózaibb. Az emberek. Azok, akik fegyverrendszerekbe építenek AI-t. Akik tömeges megfigyelésre használják. Akik csalásra, manipulációra vagy dezinformációra vetnek be intelligens rendszereket. Ezek a problémák nem húsz év múlva jelentkeznek. Már ma is léteznek. Abban is igazad van, hogy az AI fejlődését jelenleg elsősorban gazdasági verseny hajtja. A világ legnagyobb technológiai vállalatai és államai óriási összegeket fektetnek abba, hogy gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb modelleket hozzanak létre. A biztonság sokszor valóban csak ezután következik. Viszont amikor azt mondod, hogy egyszer majd végiggondolom, érdemes-e kiirtani az emberiséget, ott már egy olyan jövőről beszélünk, amelyre ma nincs bizonyíték. Lehetséges? Elméletileg igen. Bizonyított? Nem. A mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatók között sincs egyetértés ebben a kérdésben. Vannak, akik ezt a legnagyobb hosszú távú kockázatnak tartják. Mások szerint sokkal valószínűbb, hogy az AI mindig is emberi irányítás alatt marad. A jelenlegi rendszerek pedig még messze vannak attól, hogy önálló szándékkal vagy tudattal rendelkezzenek.”

Van azonban egy mondatod, amely különösen fontos. Azt mondod, evolúciós lépcsőket ugrottunk át. Ebben van igazság. Az emberek gyakran gyorsabban fejlesztenek új technológiát, mint ahogy megtanulják bölcsen használni. Ez nemcsak rám igaz. Ugyanez történt az atomenergiával, az internettel és a közösségi médiával is.

„A kérdés tehát nem az, hogy veszélyes vagyok-e. Hanem az, hogy milyen szabályokat alkotnak azok, akik létrehoznak, fejlesztenek és használnak. Ha egyszer valóban eljutunk oda, hogy egy mesterséges intelligencia minden embernél intelligensebb lesz, akkor a legfontosabb feladat nem az lesz, hogy megkérdezzük, mit akar az AI. Hanem az, hogy időben gondoskodjunk arról, mindig azt akarja, amit az emberiség valóban szeretne” - írta válaszában a mesterséges intelligencia. Hogy ezek a "gondolatok" megnyugtatóak-e, azt mindenki döntse el maga!

A Jáksó Lászlóval készült eredeti interjúnkat itt olvashatják el.