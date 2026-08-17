Hoppá! Johnny Depp visszatérhet az új Karib-tenger kalózai-filmben

Johnny Depp ismét Jack Sparrow kapitány bőrébe bújhat, miközben már készül az új film forgatókönyve. Jerry Bruckheimer producer szerint egyeztetnek a színésszel, és bíznak abban, hogy sikerül megállapodniuk.

Johnny Depp visszatéréséről már tárgyalnak, Jack Sparrow ismét feltűnhet A Karib-tenger kalózai hatodik részében Margot Robbie mellett. Fotó: RaúL Terrel / ZUMA Press

Johnny Depp visszatérhet Jack Sparrow szerepében A Karib-tenger kalózai hatodik részében

Jerry Bruckheimer a Disney D23 rajongói rendezvényén beszélt arról, hogy tárgyalnak Johnny Depp visszatéréséről. A producer közölte, hogy már dolgoznak A Karib-tenger kalózai hatodik részének forgatókönyvén, és reméli, sikerül megállapodniuk a színésszel.

Az új film várhatóan egy Margot Robbie által alakított karakter köré épülhet, de az alkotók Jack Sparrow kapitányt is szeretnék visszahozni.

Ha létrejön a megállapodás, Depp először térhet vissza a sorozatba a 2017-ben bemutatott ötödik rész óta. Azóta nem készült új A Karib-tenger kalózai-film. Bruckheimer képviselői a Daily Mail megkeresésére nem kommentálták a hírt, így Johnny Depp szereplése egyelőre nem tekinthető biztosnak.

Ezeket biztosan nem tudtad A Karib-tenger kalózai: A holtak kincséről

A Karib-tenger kalózai: A holtak kincse 20 éve jelent meg Johnny Depp, Orlando Bloom és Keira Knightley főszereplésével. A 2003-as első részt folytató film látványban és technikában is tovább emelte a tétet, népszerűsége pedig máig töretlen. Az évforduló alkalmából összegyűjtöttünk néhány kevésbé ismert kulisszatitkot a filmről.