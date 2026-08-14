A Groovehouse énekesnője kitálalt a mai zenékről: „A lélek és a személyes élmény kezd teljesen eltűnni”

A kétezres évek elejének egyik legsikeresebb hazai popformációja, a Groovehouse énekesnője őszintén megnyílt a zenei piac drasztikus átalakulásáról. Judy szerint a kilencvenes és kétezres évek ikonikus előadói még sajátos hangzással és egyedi karakterrel büszkélkedhettek, míg a mai slágerlistákat egyre inkább a futószalagon gyártott, szinte megkülönböztethetetlen produkciók uralják. Az énekesnő úgy érzi, hogy a mesterséges intelligencia és a digitális algoritmusok térnyerése nemcsak a dalírás folyamatát egyszerűsítette le végletesen, hanem a művészi egyediséget és az igazi emberi érzéseket is veszélybe sodorja.

Judy énekesnőként veszélyesnek tartja az AI térnyerését (Fotó: Origo)

Judy hiányolja a lelket az új zenékből

Judy határozottan úgy látja, hogy régen száz előadó közül is azonnal fel lehetett ismerni a Neoton Famíliát, Zoltán Erikát, a Hungáriát vagy a Groovehouse-t, míg ma a fiatal generáció sokszor már nem is konkrét előadókhoz, hanem csupán egy-egy rövid, pörgős dalhoz kapcsolódik:

Nem a fanyalgás beszél belőlem, de a mostani zenei felhozatalban meglepően sok az egysíkúság. Mindenki ugyanazokat a hajlításokat használja, ugyanarra a sémára énekel, az autotune pedig annyira uniformizál mindent, hogy nehéz eldönteni, épp ki áll a mikrofon mögött. Ma már nincs feltétlenül szükség nagy zeneszerzőkre, egyetlen szoftveres előfizetéssel, pár kattintással generálnak egy beattel rendelkező alapot, amire rárappelnek néhány sort, és kész is a dal. Ez rendkívül olcsó és kényelmes, óriási spórolás a kiadóknak, de a mögötte lévő lélek és a személyes élmény kezd teljesen eltűnni

– fejtette ki gondolatait az énekesnő.