Rossz hírt jelentett be a hollywoodi legenda, többé nem vállal el szerepeket

A 90 éves színésznő, Julie Andrews, az első két filmben Clarisse királynőt alakította, ám a harmadik részben már nem vállalja a szerepet. Andrews elmondta, hogy visszavonult a filmes szerepléstől, ezért nemet mondott a felkérésre.

Rossz hír érkezett a Neveletlen hercegnő 3-ról, Julie Andrews kiszállt. Fotó: Walt Disney Pictures / NORTHFOTO

Rossz hír érkezett a Neveletlen hercegnő 3-ról: Julie Andrews nem tér vissza a folytatásban

Azt hiszem, tényleg visszavonultam

– fogalmazott a színésznő, aki szerint nehéz volt visszautasítani a lehetőséget. Úgy érzi, az első két filmmel már így is csodálatos élményben volt része, a harmadik résznek pedig nincs szüksége arra, hogy az ő karaktere is visszatérjen.

A Neveletlen hercegnő 3. készítését 2024-ben jelentették be. Anne Hathaway ismét Mia hercegnőt alakítja, a filmet pedig Adele Lim rendezi. Robert Schwartzman és Chris Pine szintén visszatérnek.

Az első film 2001-ben, a második 2004-ben került a mozikba.