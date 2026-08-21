Ördögűzést végeztek gyerekkorában Cindy Crawford lányán

Döbbenetes vallomást tett a közelmúltban Kaia Gerber. A szupermodell, Cindy Crawford lánya fiatal kora ellenére ma már a saját jogán is elismert modellnek számít, mialatt színésznőként is egyre többet foglalkoztatják. A 24 éves Kaia jelenleg új sorozatát, A szilánkokat promotálja, egy nemrég adott interjú során pedig felidézte a kultikus horrorsorozatban, az Amerikai Horror Story tizedik évadában való szereplését.

Ördögűzésen esett át Kaia Gerber / Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Ördögűzésen esett át Kaia Gerber

A modell elmondása szerint az édesanyja, Cindy, ekkor szenteltvizet adott neki, mondván:

Nem akarom, hogy megszálljon egy szellem.

Kaia ezután elárulta, gyerekkorában úgy vélték, valamilyen gonosz erő vehette át felette az uralmat.

Gyerekkoromban azt mondták, hogy megszállt valami, ezért ördögűzést végeztek rajtam. Akarjátok tudni, hogy csinálták? Egy didzseridut fújtak körülöttem. Így zajlott az ördögűzés

- idézte fel a modell.

Ez valóban megtörtént. Soha nem beszéltem róla, de tényleg megtörtént és utána teljesen meggyógyultam

- nyomatékosította Kaia, amikor a beszélgetőpartnere hitetlenkedését fejezte ki az ördögűzés kapcsán - írja a People.



