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modell

Ördögűzést végeztek gyerekkorában Cindy Crawford lányán

27 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Eddig sosem hallott titokról rántotta le a leplet Kaia Gerber. Cindy Crawford lánya ekkor kijelentette, gyerekkorában ördögűzésen esett át, miután a feltételezések szerint megszállta valami.
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modellCindy CrawfordKaia Gerberördögűzés

Döbbenetes vallomást tett a közelmúltban Kaia Gerber. A szupermodell, Cindy Crawford lánya fiatal kora ellenére ma már a saját jogán is elismert modellnek számít, mialatt színésznőként is egyre többet foglalkoztatják. A 24 éves Kaia jelenleg új sorozatát, A szilánkokat promotálja, egy nemrég adott interjú során pedig felidézte a kultikus horrorsorozatban, az Amerikai Horror Story tizedik évadában való szereplését.

03 August 2026, Berlin: Actress and model Kaia Gerber is coming to the Acht.Berlin cultural center for a photo shoot for the series "The Shards." The series premieres on August 6, 2026, on Disney+. Photo: Soeren Stache/dpa (Photo by SOEREN STACHE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Ördögűzésen esett át Kaia Gerber / Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Ördögűzésen esett át Kaia Gerber

A modell elmondása szerint az édesanyja, Cindy, ekkor szenteltvizet adott neki, mondván:

Nem akarom, hogy megszálljon egy szellem.

Kaia ezután elárulta, gyerekkorában úgy vélték, valamilyen gonosz erő vehette át felette az uralmat.

Gyerekkoromban azt mondták, hogy megszállt valami, ezért ördögűzést végeztek rajtam. Akarjátok tudni, hogy csinálták? Egy didzseridut fújtak körülöttem. Így zajlott az ördögűzés

- idézte fel a modell.

A didzseridu (didgeridoo) az észak-ausztráliai őslakosok fúvós hangszere, melynek sokan spirituális hatást tulajdonítanak.

Ez valóban megtörtént. Soha nem beszéltem róla, de tényleg megtörtént és utána teljesen meggyógyultam

- nyomatékosította Kaia, amikor a beszélgetőpartnere hitetlenkedését fejezte ki az ördögűzés kapcsán - írja a People.

Cindy Crawford, aki a klasszikus szupermodell-korszak meghatározó alakja volt, és akit együtt emlegették többek között Naomi Campbell-lel és Claudia Schifferrel is, idén lett 60 éves. A róla készült galériánkat ITT tudod megtekinteni!


 

 

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